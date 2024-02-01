Έκρηξη αδρεναλίνης μας περιμένει στη νέα ταινία με πρωταγωνιστή τον Τζέικ Τζίλενχαλ και τον πρώην πρωταθλητή του UFC Κόνορ ΜακΓκρέγκορ.



Ένας πρώην μαχητής μεσαίων βαρών του UFC καταλήγει να εργάζεται σε ένα πανδοχείο στο Φλόριντα Κις όπου τα πράγματα δεν είναι όπως φαίνονται.



Αν ο τίτλος σας θυμίζει κάτι, πρόκειται για ριμέικ της ταινίας του 1989 (στην Ελλάδα ο τίτλος ήταν "Ο Μπράβος") με πρωταγωνιστή τον αξέχαστο Πάτρικ Σουέιζι και συμπρωταγωνιστές τους Σαμ Έλιοτ και Μπεν Γκαζάρα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.