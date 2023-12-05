Ο Ντάνιελ Μπρουλ και ο Ρικάρντο Σκαμάρτσιο ενώνουν τις δυνάμεις τους και συμπρωταγωνιστούν στην νέα ταινία δράσης «Race For Glory: Audi vs Lancia».

Βασισμένη σε αληθινά γεγονότα επικεντρώνεται «στην άγρια κόντρα μεταξύ της Audi και της Lancia στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ του 1983. Κόντρα σε όλες τις προβλέψεις η Lancia μάχεται για να ανακτήσει την παλιά της αίγλη με έναν ασυναγώνιστο συνδυασμό τολμηρής καινοτομίας και εξαιρετικού θάρρους».

Το πρώτο τρέιλερ που δόθηκε στη δημοσιότητα «αποκάλυψε» τον Σκαμάρτσιο στον ρόλο του διευθυντή της ομάδας της Lancia, Τσέζαρε Φιόριο, καθώς και το προσωπικό του στοίχημα που φέρει το όνομα του πρωταθλητή αγώνων, Βάλτερ Ρερλ, που τον υποδύεται ο Φόλκερ Μπρουχ.

Μαζί τους συμπρωταγωνιστούν, μεταξύ άλλων, οι Κέιτι Κλάρκσον-Χιλλ (Katie Clarkson-Hill), Έσθερ Γκαρέλ (Esther Garrel) και Τζόρτζιο Μοντανίνι (Giorgio Montanini), ενώ ο Ντάνιελ Μπρουλ έχει το ρόλο του Γερμανού μηχανικού Ρόλαντ Γκάμπερτ (Roland Gumpert), ιδρυτή της Apollo Automobil.

Την σκηνοθεσία υπογράφει ο Ιταλός συγγραφέας και σκηνοθέτης Στέφανο Μορντίνι (Stefano Mordini) σε σενάριο που συνέγραψε με τους Φιλίπο Μπολόνια (Fillippo Bologna) και Ρικάρντο Σκαμάρτσιο.

Η ταινία της Lionsgate αναμένεται στις κινηματογραφικές αίθουσες και on-demand από τις 5 Ιανουαρίου του 2024.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

