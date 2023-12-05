Ariana DeBose: Ταξιδεύει στο διάστημα για τις ανάγκες της ταινίας «I.S.S.»

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, Αριάνα ΝτεΜπόουζ, ταξιδεύει στο διάστημα για την νέα της ταινία με τίτλο «I.S.S.» της Γκαμπριέλα Κουπερθγουέιτ.

Η ταινία επιστημονικής φαντασίας, η οποία έκανε πρεμιέρα νωρίτερα φέτος στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Tribeca διαδραματίζεται στα άδυτα του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού και είναι βασισμένη σε βιβλίο του Νικ Σαφίρ.

Το τρέιλερ που έδωσε στη δημοσιότητα η Bleecker Street ακολουθεί τους Αμερικανούς αστροναύτες (τους οποίους υποδύονται οι ΝτεΜπόουζ, Κρις Μεσίνα(Chris Messina) και Τζον Γκάλαχερ Τζούνιορ (John Gallagher Jr.)) να μοιράζονται σε τέλεια αρμονία την αποστολή τους με τους Ρώσους συναδέλφους τους (Μαρίγια Μασκόβα (Masha Mashkova), Γιόχαν Φίλιπ 'Ασμπαεκ (Pilou Asbaek) και Κόστα Ρόνιν (Costa Ronin).

«Ωστόσο όταν ένας μαζικός πόλεμος ξεσπά στη Γη, η σύγχυση, η θλίψη, η απόγνωση και ο θυμός κυριεύουν το πλήρωμα και καθώς η κάθε μία αποστολή λαμβάνει εξαιρετικά ακραίες εντολές από τις κυβερνήσεις τους, η ειρήνη μέσα στο σταθμό διαλύεται».

Σημειώνεται ότι η Αμερικανίδα ηθοποιός κέρδισε το Όσκαρ Β' Γυναικείου Ρόλου για την ενσάρκωση της Ανίτας στην ταινία «West Side Story», σε σκηνοθεσία Στίβεν Σπίλμπεργκ ενώ χάρισε την φωνή της στο πρόσφατο μιούζικαλ κινουμένων σχεδίων της Disney, «Wish».

Σύμφωνα με το Bloody Disgusting, το θρίλερ επιστημονικής φαντασίας «I.S.S.» αναμένεται στις αίθουσες στις 19 Ιανουαρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

