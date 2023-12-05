Λίγο πριν από την πρεμιέρα στο Netflix κυκλοφόρησε το τελευταίο επίσημο τρέιλερ για το αποκαλυπτικό θρίλερ επιστημονικής φαντασίας «Leave the World Behind» του Αμερικανού συγγραφέα και σκηνοθέτη Σαμ Εσμαΐλ (Sam Esmail) βασισμένο στο ομώνυμο βραβευμένο με το Εθνικό Βραβείο των ΗΠΑ μυθιστόρημα που έγραψε ο Ρούμαν Αλάμ (Rumaan Alam) το 2020.

Η ταινία, η οποία στη μίνι κυκλοφορία της (22 Νοεμβρίου) στους κινηματογράφους των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου έλαβε πολύ θετικές κριτικές ακολουθεί «την Αμάντα (Τζούλια Ρόμπερτς (Julia Roberts)) και τον σύζυγό της Κλέι Σάντφορντ (Ήθαν Χοκ (Ethan Hawke)) να νοικιάζουν ένα πολυτελές σπίτι για το Σαββατοκύριακο με τα παιδιά τους, Aρτσι (Τσάρλι Έβανς (Charlie Evans)) και Ρόουζ (Φέρρα Μακένζι (Farrah Mackenzie)). Σύντομα οι διακοπές τους ανατρέπονται όταν δύο άγνωστοι- ο Τζι Έιτς Μαχερσάλα Αλί (Mahershala Ali)) και η κόρη του Ρουθ (Μαϊχάλα Χέρολντ( (Myha'la)) φτάνουν μέσα στη νύχτα και τους πληροφορούν για μία μυστηριώδη κυβερνοεπίθεση ενώ αναζητούν καταφύγιο στο σπίτι, το οποίο ισχυρίζονται ότι είναι δικό τους.

Οι δύο οικογένειες έρχονται αντιμέτωπες με μια επερχόμενη καταστροφή που λεπτό με λεπτό γίνεται όλο και πιο τρομακτική, αναγκάζοντας τους πάντες να αποδεχτούν τη θέση τους σε έναν κόσμο που καταρρέει».

Με μουσική Μακ Κουέιλ (Mac Quayle) το Leave the World Behind» θα είναι διαθέσιμο στη διάσημη πλατφόρμα από τις 8 Δεκεμβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.