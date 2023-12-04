Το πρώτο επίσημο τρέιλερ της πολυαναμενόμενης ταινίας των Warner Bros και Legendary, «Godzilla x Kong: The New Empire» αποκαλύφθηκε στην εκδήλωση CCXP comics expo στη Βραζιλία.

Το sequel του «Godzilla vs. Kong» (2021) επικεντρώνεται στη συμμαχία αυτή τη φορά των δύο μεγάλων τεράτων, Godzilla και Kong, υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Άνταμ Γουίνγκαρντ και σε σενάριο των Τέρι Ρόσιο, Σάιμον Μπάρετ και Τζέρεμι Σλέιτερ.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη «το κινηματογραφικό Monsterverse της Legendary Pictures ακολουθεί μια ολοκαίνουργια συναρπαστική περιπέτεια που φέρνει τον παντοδύναμο Kong και τον τρομακτικό Godzilla απέναντι σε μια κολοσσιαία ανεξερεύνητη απειλή που κρύβεται μέσα στον κόσμο μας, αμφισβητώντας την ίδια τους την ύπαρξη και την δικιά μας».

Πρωταγωνιστούν, μεταξύ άλλων, οι Ρεμπέκα Χολ, Μπράιαν Ταϊρί Χένρι, Άλεξ Φερνς και Νταν Στίβενς.

Το «Godzilla x Kong: The New Empire» αναμένεται στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 12 Απριλίου του 2024.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

