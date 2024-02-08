«Peter Five Eight»: Ο Kevin Spacey επέστρεψε… - Δείτε το trailer της ταινίας

Το πρώτο επίσημο trailer της ταινίας «Peter Five Eight» είναι πλέον διαθέσιμο προς προβολή, δίνοντας μια πρόγευση του πρώτου μεγάλου ρόλου του Kevin Spacey μετά από αρκετά χρόνια.

Μαζί με τον Spacey, στην ταινία πρωταγωνιστεί, επίσης, ο Jet Jandreau. Ο Jandreau υποδύεται τον Sam, «έναν λαμπερό μεσίτη ακινήτων που αποκαλύπτεται ότι είναι ένας ανισόρροπος και προβληματικός αλκοολικός με ένα σκοτεινό μυστικό». Η Rebecca De Mornay υποδύεται τη Brenda, την οποία ο Peter στοχοποιεί για πληροφορίες κατ’ εντολή του σκιώδους αφεντικού του, του Mr. Lock. Τη σκηνοθεσία της ταινίας υπογράφει ο Michael Zaiko Hall.

Τον Ιούλιο, ο Σπέισι, 64 ετών, κρίθηκε αθώος για σεξουαλική επίθεση σε τέσσερις άνδρες σε δίκη που διεξήχθη στο Λονδίνο. Απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους έξω από το δικαστήριο, ο Σπέισι ανέφερε: «Θα ήθελα να πω ότι είμαι πολύ ευγνώμων στο δικαστικό συμβούλιο που αφιέρωσε χρόνο για να εξετάσει προσεκτικά όλα τα στοιχεία και όλα τα γεγονότα, προτού λάβει την απόφασή του». Ισχυρισμοί για σεξουαλική παρενόχληση διατυπώθηκαν για πρώτη φορά εναντίον του Σπέισι το 2017 από τον ηθοποιό Άντονι Ραπ. Από τότε οι ρόλοι του ηθοποιού ήταν ελάχιστοι.

Η ταινία φέρεται να γυρίστηκε τον Σεπτέμβριο του 2021 στην κομητεία Σισκίγιου της Καλιφόρνια. Σύμφωνα με τον σκηνοθέτη, o Spacey δεν δημιούργησε κανένα πρόβλημα στα γυρίσματα. «Με τον Κέβιν ήταν χαρά να δουλεύεις μαζί του, τους έκανε όλους να γελούν ανάμεσα στις λήψεις και παρέδωσε αυτό που νομίζω ότι θα είναι μια εκπληκτική απόλαυση για τους θαυμαστές του», είχε δηλώσει ο Michael Zaiko Hall σε ένα email στο «The Hollywood Reporter».

Η ταινία επικεντρώνεται σε μια υπουργό της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου που έχει σχέση με τον πρωθυπουργό και πέφτει θύμα απαγωγής, όταν της κλέβουν το αυτόνομο αυτοκίνητό της. Ο Σπέισι δίνει τη φωνή στον κακό που έχει πάρει τον έλεγχο του αυτοκινήτου και εμφανίζεται μόνο ως φωνή.

