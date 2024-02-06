«The Zone Of Interest»: Ανακηρύχθηκε ταινία της χρονιάς από την Ένωση Κριτικών του Λονδίνου

Η ιστορική δραματική ταινία για το Ολοκαύτωμα «The Zone Of Interest» ανακηρύχθηκε Ταινία της Χρονιάς από την Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου του Λονδίνου (London Film Critics' Circle).

Το οδυνηρό πορτρέτο μιας οικογένειας που ζει σε ένα σπίτι και έναν κήπο δίπλα στο Άουσβιτς σκηνοθέτησε ο Βρετανός Τζόναθαν Γκλέιζερ, ο οποίος αναδείχθηκε Καλύτερος Σκηνοθέτης.

Στην ταινία πρωταγωνιστεί ο Γερμανός ηθοποιός Κρίστιαν Φρίντελ ως διοικητής του Άουσβιτς, Ρούντολφ Χος, ενώ η Σάντρα Χούλερ υποδύεται τη σύζυγό του, η οποία αποκαλείται ως η «βασίλισσα του Άουσβιτς».

'Zone of Interest' Wins Best Film at London Critics' Circle Awards, Emma Stone Named Best Actress https://t.co/UacVpaAKyT — The Hollywood Reporter (@THR) February 4, 2024

Η ταινία αναγνωρίστηκε επίσης για το μίξη της μουσικής και του ήχου στην 44η τελετή απονομής των βραβείων της Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου του Λονδίνου.

Το συγκινητικό δράμα του Άντριου Χέιγκ «All Of Us Strangers» κέρδισε το βραβείο Attenborough Βρετανικής/Ιρλανδικής Ταινία της χρονιάς, με τον πρωταγωνιστή Άντριου Σκοτ να αναδεικνύεται ως Ηθοποιός της Χρονιάς και ο συμπρωταγωνιστής του Πολ Μέσκαλ να ανακηρύσσεται Βρετανός/Ιρλανδός Ερμηνευτής για το σύνολο του έργου του το 2023.

Η Έμα Στόουν αναδείχθηκε ηθοποιός της χρονιάς για τον ρόλο της στην ταινία «Poor Things» του Γιώργου Λάνθιμου και η Ντα 'Βάιν Τζόι Ράντολφ πήρε το βραβείο Β’ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στο δράμα «The Holdovers».

Ο Τσαρλς Μέλτον κέρδισε το βραβείο Β’ Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του στην ταινία «May December».

Το σκηνοθετικό ντεμπούτο της Σελίν Σονγκ, «Past Lives», για την επανασύνδεση παιδικών φίλων, αναδείχθηκε Ξενόγλωσση Ταινία της Χρονιάς και το «The Boy And The Heron» του Χαγιάο Μιγιαζάκι απέσπασε το βραβείο Ταινίας Κινουμένων Σχεδίων.

Το βραβείο Καινοτομίας Ντέρεκ Μάλκολμ απονεμήθηκε στον πρωταγωνιστή της ταινίας «Rustin», Κόλμαν Ντομίνγκο, ο οποίος διεκδικεί επίσης το Όσκαρ Καλύτερου Ηθοποιού για τον ρόλο του ως ο άνθρωπος που βοήθησε τον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Τζ. και άλλους να οργανώσουν την Πορεία του 1963 στην Ουάσιγκτον.

Η Ένωση Κριτικών του Λονδίνου είναι ο μακροβιότερος οργανισμός κριτικών του Ηνωμένου Βασιλείου, με 210 μέλη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.