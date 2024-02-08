Η Disney ανακοίνωσε το σίκουελ του αγαπημένου μιούζικαλ κινουμένων σχεδίων «Moana», το οποίο θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους τον Νοέμβριο, την ίδια ημέρα με το Wicked: Part One.

Όπως αποκάλυψε ο διευθύνων σύμβουλος της Disney, Μπομπ 'Αιγκερ (Bob Iger), το «Moana 2 » προοριζόταν αρχικά να γίνει τηλεοπτική σειρά, αλλά εντυπωσιάστηκε με το υλικό.

«Εντυπωσιαστήκαμε από αυτό που είδαμε και καταλάβαμε ότι άξιζε να βγει στον κινηματογράφο», ανέφερε σε δήλωσή του και υπογράμμισε ότι μόνο για το 2023, η αγαπημένη ταινία έχει ξεπεράσει το ένα δισεκατομμύριο ώρες θέασης, στο Disney+.

«Το Moana παραμένει ένα από τα καλύτερα και δημοφιλή franchise και ανυπομονούμε να σας δώσουμε περισσότερο από την πρωταγωνίστρια αλλά και από τον Maui όταν θα κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες αυτό το Νοέμβριο», συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με την Disney, η νέα ταινία θα ταξιδέψει το κοινό σε ένα «εκτεταμένο νέο ταξίδι με τους Moana, Maui και ένα ολοκαίνουργιο πλήρωμα απίθανων ναυτικών. Αφού δέχεται ένα απροσδόκητο κάλεσμα από τους προγόνους της, η Moana θα πρέπει τώρα να ταξιδέψει στις μακρινές θάλασσες του Oceania, για μια περιπέτεια που δεν μοιάζει με οποιαδήποτε άλλη.

Η σκηνοθεσία ανήκει στον Dave Derrick Jr. ενώ τη μουσική υπογράφουν οι βραβευμένοι με Grammy, Abigail Barlow και Emily Bear, καθώς και οι Opetaia Foa'i και Mark Mancina.

Σύμφωνα με το Variety, η 56η ταινία κινουμένων σχεδίων της Disney που κυκλοφόρησε το 2016 σημείωσε τεράστια επιτυχία, με εισπράξεις πάνω από 680 εκατομμύρια δολάρια και δύο υποψηφιότητες για Όσκαρ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

