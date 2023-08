Kevin Spacey: Μετά την αθώωσή του έρχεται πιο νωρίς στους κινηματογράφους η νέα του ταινία

Η πιο πρόσφατη ταινία του Κέβιν Σπέισι μπορεί να αρχίσει να προβάλλεται στους κινηματογράφους φέτος, αφού ο ηθοποιός απαλλάχθηκε από κατηγορίες για σεξουαλική επίθεση.

Τον Ιούλιο, ο Σπέισι, 64 ετών, κρίθηκε αθώος για σεξουαλική επίθεση σε τέσσερις άνδρες σε δίκη που διεξήχθη στο Λονδίνο. Απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους έξω από το δικαστήριο, ο Σπέισι είπε: «Θα ήθελα να πω ότι είμαι πολύ ευγνώμων στο δικαστικό συμβούλιο που αφιέρωσε χρόνο για να εξετάσει προσεκτικά όλα τα στοιχεία και όλα τα γεγονότα, προτού λάβει την απόφασή του». Ισχυρισμοί για σεξουαλική παρενόχληση διατυπώθηκαν για πρώτη φορά εναντίον του Σπέισι το 2017 από τον ηθοποιό Άντονι Ραπ. Από τότε οι ρόλοι του ηθοποιού ήταν ελάχιστοι.

The Kevin Spacey feature #Control is seeking a 2023 release date in the U.S. https://t.co/FuknLuKb1C