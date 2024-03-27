Kinds of Kindness: Τρέιλερ για την νέα ταινία του Γιώργου Λάνθιμου με Emma Stone

Πιστή στην υπόσχεσή της, η Searchlight Pictures έδωσε στα φώτα της δημοσιότητας το πρώτο teaser trailer από την επόμενη ταινία του Γιώργου Λάνθιμου.

Με τίτλο Kinds of Kindness (Ιστορίες Καλοσύνης), η νέα ταινία του Έλληνα δημιουργού θα παίξει στους κινηματογράφους αυτόν τον Ιούνιο, με ένα απίθανο cast και φυσικά πρωταγωνίστρια την Emma Stone.

Ένα cast, λοιπόν, που εκτός από την Stone, θα δείτε και άλλα πολλά και γνωστά πρόσωπα, όπως είναι ο Jesse Plemons, ο Willem Dafoe, η Margaret Qualley και οι Hong Chau, Joe Alwyn, Mamoudou Athie και Hunter Schafer.

Αξίζει να αναφέρουμε, ότι τα γυρίσματα του Kinds of Kindness ολοκληρώθηκαν το 2022 στη Νέα Ορλεάνη και η αρχική ονομασία της ταινίας ήταν “And”.

Το Kinds of Kindness είναι ένα παραμύθι όπως λέει η Searchlight Pictures που ακολουθεί έναν άντρα που προσπαθεί να πάρει τον έλεγχο της ζωής του, ενώ επικεντρώνεται και σε άλλους χαρακτήρες.

Σε έναν αστυνομικό, του οποίου η εξαφανισμένη γυναίκα επιστρέφει τελείως διαφορετική -λες και είναι άλλη, αλλά και σε μία άλλη που είναι αποφασισμένη να βρει έναν συγκεκριμένο άνθρωπο με ειδικές ικανότητες, που τον προορίζει να γίνει ένας καταπληκτικός πνευματικός ηγέτης. Πρόκειται για μία ταινία με τρεις διαφορετικές ιστορίες, αλλά μάλλον όλες μαζί κάπως θα ενώνονται.

Τη σκηνοθεσία αναλαμβάνει εδώ ο Λάνθιμος, ενώ το σενάριο το έγραψε ο επί χρόνια συνεργάτης του, Ευθύμης Φιλίππου, ο οποίος είχε γράψει μεταξύ άλλων και για τα The Favourite, Dogtooth, The Lobster και The Killing of a Sacred Deer.

Το μοντάζ έχει αναλάβει ο δύο φορές υποψήφιος για Όσκαρ Γιώργος Μαυροψαρίδης. Να σας υπενθυμίσουμε επίσης, ότι ο Γιώργος Λάνθιμος, είχε δηλώσει παλιότερα σε μία συνέντευξη που έδωσε στο Indiewire, ότι το Kinds of Kindness είναι «σαν τρεις ταινίες μαζί».

Το trailer διαρκεί περίπου 1 λεπτό -με μουσική του θρυλικού κομματιού Sweet Dreams- και επικεντρώνεται σε όλους τους βασικούς χαρακτήρες της ταινίας, ενώ φυσικά υπάρχει και η λεζάντα ότι η ταινία είναι από τον σκηνοθέτη του οσκαρικού πλέον Poor Things.

Το Kinds of Kindness θα κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 21 Ιουνίου. Παρακολουθήστε το trailer μέσα από τον player που ακολουθεί.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.