Γκοτζίλα και Κονγκ ενώνουν τις δυνάμεις τους και επιστρέφουν στη μεγάλη οθόνη

Τα επιβλητικά τέρατα Γκοτζίλα και Κονγκ επιστρέφουν στη μεγάλη οθόνη. Αυτήν τη φορά δεν θα είναι αντιμέτωπα – όπως το 2021 στο «Γκοτζίλα vs. Κονγκ» – αλλά θα ενώσουν τις δυνάμεις τους, σκορπώντας βέβαια την καταστροφή.

Στην ταινία με τίτλο «Γκοτζίλα x Κονγκ: Η Νέα Αυτοκρατορία» πρωταγωνιστούν οι Μπράιαν Τάιρι Χένρι, Ρέιτσελ Χάουζ, Ρεμπέκα Χολ, Νταν Στίβενς και Κέιλι Χοτλ.

Γκοτζίλα και Κονγκ βρίσκονται αντιμέτωποι με μια ανεξερεύνητη απειλή που βάζει σε κίνδυνο την ύπαρξή τους, αλλά και τη δική μας.

«Ήρθε η ώρα να γυρίσουμε μια ταινία στην οποία τα τέρατα θα μπορέσουν για πρώτη φορά να αφηγηθούν την ιστορία από τη δική τους πλευρά», λέει στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ο σκηνοθέτης Άνταμ Γουίνγκαρντ. Δεν κρύβει τον ενθουσιασμό του για το φαντασμαγορικό αποτέλεσμα, σημειώνοντας ότι υπάρχουν σκηνές διάρκειας οκτώ λεπτών χωρίς τον παραμικρό διάλογο όπου τα τέρατα είναι οι μοναδικοί πρωταγωνιστές.

«Είναι μια ονειρική ταινία που ως παιδί ήθελα πάντα να δω», λέει ο Γουίνγκαρντ, εξηγώντας ότι πρόκειται για την εκπλήρωση ενός στόχου ζωής.

Η ταινία «Γκοτζίλα x Κονγκ: Η Νέα Αυτοκρατορία» κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες παγκοσμίως από αύριο Τετάρτη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.