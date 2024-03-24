Στη συγκεκριμένη περίπτωση η μόνη που χρειάζεται απεγνωσμένα να σωθεί, είναι η ίδια η ταινία. Αλλά μάταια.

Το Damsel είναι η νέα ταινία του μήνα για το Netflix, η οποία έχει σκαρφαλώσει και παραμένει σταθερά στο Top 10 της πλατφόρμας. Η Millie Bobbie Brown βρίσκεται αιχμάλωτη ενός εναλλακτικού Upside Down και ο σκηνοθέτης μάς βυθίζει σε ένα μεσαιωνικό σύμπαν, όπου μια πριγκίπισσα μετατρέπει το «ο σώζων εαυτόν σωθήτω» σε ένα φεμινιστικό παραμύθι.

Η ταινία ξεκινάει με τον πρώτο βασιλιά της Aurea, ενός μεσαιωνικού βασιλείου θα λέγαμε, ο οποίος με μια συνοδεία από πιστούς υπασπιστές επιχειρεί να σκοτώσει τον τρομερό δράκο που πολιορκεί την πατρίδα του. Προφανώς, αυτό δεν πάει καλά και καταλήγει να μοιάζει περισσότερο με τους κόκκους μια κλεψύδρας, οι οποίοι πέφτουν ορμητικά και βάναυσα ως το τέλος της ταινίας.

Αιώνες αργότερα, η Elodie, μια νεαρή κοπέλα και κόρη του Λόρδου Bayford έρχεται στο προσκήνιο. Καθώς, η οικογένεια, αλλά και ο λαός της βρίσκονται σε τραγική οικονομική κατάσταση, η Elodie δέχεται την πρόταση να παντρευτεί τον πρίγκιπα Henry από την ίδια τη Βασίλισσα.

Και καθώς όλα μοιάζουν όμορφα, λουλουδένια και άκρως παραμυθένια, η Elodie πέφτει θύμα μιας τραγικής απάτης. Αφού παντρεύεται τον πρίγκιπα, την ρίχνουν σε μια αβυσσαλέα σπηλιά, η οποία αποτελεί και το αιματηρό άντρο του φρικτού δράκου. Η νεαρή ηρωίδα και νυν πριγκίπισσα, υποβάλλεται σε έναν θανατηφόρο στίβο, προσπαθώντας να ξεφύγει από τα δόντια του μυθικού τέρατος.

Η αξιοθαύμαστη (αν και κάπου κάπου υπερβολικά δραματική) ερμηνεία της Millie, αλλά και των Angela Bassett, Robin Wright και Ray Winstone, τα εντυπωσιακά κουστούμια και οι αλληγορίες περί γυναικείας ανεξαρτησίας και ενδυνάμωσης, δεν στάθηκαν αρκετά για να βοηθήσουν το Damsel να εκπληρώσει τον σκοπό του.

