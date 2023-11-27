Kim Kardashian: Θα πρωταγωνιστήσει στην κωμωδία «The Fifth Wheel»

Η διάσημη επιχειρηματίας και ριάλιτι σταρ Κιμ Καρντάσιαν θα πρωταγωνιστήσει στην κωμωδία «The Fifth Wheel», την οποία απέκτησε το Netflix μετά από πόλεμο προσφορών.

Σύμφωνα με το Deadline, το «The Fifth Wheel», διεκδικήθηκε από πολλά στούντιο, μεταξύ των οποίων και εκείνα που το ήθελαν στη μεγάλη οθόνη και είναι μία από τις πρώτες μεγάλες πωλήσεις μετά την πολύμηνη απεργία της SAG-AFTRA, η οποία έληξε νωρίτερα τον Νοέμβριο.

Kim Kardashian is about to be The Fifth Wheel.



Kim will co-produce and star in an all-new comedy from producer and writer Paula Pell (SNL, Sisters) and writer Janine Brito (Girls5eva) -- coming soon to Netflix! pic.twitter.com/TZykSzjvJE — Netflix (@netflix) November 26, 2023

Η Αμερικανίδα συγγραφέας Πόλα Πελ και η κωμικός Τζανίν Μπρίτο, εκτός από τη ζωή τους, ένωσαν και τις δυνάμεις και έγραψαν το σενάριο, το οποίο προς το παρόν παραμένει επτασφράγιστο μυστικό. Η Καρντάσιαν υποδύεται τον ομώνυμο ρόλ, ενώ θα αναλάβει μέρος της παραγωγής μαζί με τη συγγραφέα.

Πρόσφατα υποδύθηκε τη «Siobhan Corbyn» στην 12η σεζόν της δημοφιλής σειράς «American Horror Story» του FX, με την Έμμα Ρόμπερτς, ενώ έχει δανείσει τη φωνή της στην ταινία «PAW Patrol» το 2021 και στο σίκουελ «The Mighty Movie» μαζί με τα δύο της παιδιά Νορθ και Σεντ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

