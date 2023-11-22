Karate Kid: Νέα ταινία με τους Jackie Chan και Ralph Macchio

Ο Τζάκι Τσαν και ο Ραλφ Μάτσιο, οι οποίοι πρωταγωνίστησαν σε ξεχωριστές ταινίες «Karate Kid» με διαφορά δεκαετιών, ενώνουν τις δυνάμεις τους για μία νέα ταινία από τη Sony Pictures που θα διαδραματίζεται στον κόσμο των πολεμικών τεχνών.

Αν και οι λεπτομέρειες για την πλοκή της νέας ταινίας κρατούνται κρυφές, ο αγαπημένος πρωταγωνιστής Ραλφ Μάτσιο θα επαναλάβει το ρόλο του ως Daniel LaRusso, τον οποίο υποδύθηκε στην αρχική τριλογία ταινιών «Karate Kid» που ξεκίνησε το 1984 και επανήλθε με τη σειρά «Cobra Kai» στο Netflix, ενώ ο θρυλικός Τζάκι Τσαν θα επιστρέψει στον ρόλο του προπονητή Mr. Han.

Σύμφωνα με το Variety τη σκηνοθεσία της νέας παραγωγής υπογράφει ο Τζόναθαν Έντουϊστλ, σε σενάριο Ρομπ Λίμπερ και σε παραγωγή της Κάρεν Ρόζενφελτ.

New 'Karate Kid' Movie to Unite Jackie Chan and Ralph Macchio https://t.co/qYAYyFZP03 — Variety (@Variety) November 21, 2023

Ο Μάτσιο θα συνεχίσει ως Daniel στο «Cobra Kai», το οποίο ανακοίνωσε την έκτη και τελευταία σεζόν του νωρίτερα φέτος. Η σειρά που δημιουργήθηκε από τους Τζος Χελντ (Josh Heald), Τζον Χούργουιτς (Jon Hurwitz) και Χέιντεν Σλόσμπεργκ (Hayden Schlossberg), διαδραματίζεται αρκετές δεκαετίες μετά τα γεγονότα των αρχικών ταινιών «Karate Kid», με επίκεντρο τη διαμάχη μεταξύ του μεσήλικα πλέον Daniel και του Johnny Lawrence (τον οποίο υποδύεται ο Γουίλιαμ Ζάμπκα).

Δεν είναι σαφές αν το σενάριο του «Cobra Kai» θα επηρεάσει τη νέα ταινία της Sony. Ανακοινώνοντας την είδηση σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στο YouTube, οι δύο πρωταγωνιστές ξεκινούν μια παγκόσμια αναζήτηση για τον νεαρό πρωταγωνιστή που θα έχει τον βασικό ρόλο στην ταινία, η οποία αναμένεται στους κινηματογράφους στις 13 Δεκεμβρίου του 2024.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

