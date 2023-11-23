Ένα ακόμη τρέιλερ δόθηκε στη δημοσιότητα για το βραβευμένο με Χρυσό Λέοντα, «Poor Things», του καταξιωμένου Έλληνα σκηνοθέτη, Γιώργου Λάνθιμου.

Λίγο πριν από την πρεμιέρα στις αμερικανικές αίθουσες, το νέο τρέιλερ των 60 δευτερολέπτων παρουσιάζει τις ιδιαίτερες ερμηνείες των πρωταγωνιστών Έμα Στόουν, Μαρκ Ρούφαλο και Γουίλεμ Νταφόε, μαζί με τίτλους των διθυραμβικών κριτικών που έχει λάβει.

Η ταινία είναι μια μοντέρνα διασκευή του μύθου του Φρανκενστάιν, βασισμένη στο ομότιτλο βραβευμένο βιβλίο του Άλισντερ Γκρέι που κυκλοφόρησε το 1992 και ακολουθεί την «Μπέλα, μια όμορφη νεαρή η οποία αυτοκτονεί για να ξεφύγει από τον βίαιο άντρα της. Την επαναφέρει στη ζωή ένας εκκεντρικός αλλά ιδιοφυής επιστήμονας, ο Γκόντγουιν Μπάξτερ, δίνοντάς της, ωστόσο, το μυαλό ενός μωρού. Διψασμένη να μάθει τον κόσμο το σκάει με τον Ντάνκαν Γουέντερμπερν, έναν ικανό και με αμβλυμμένη ηθική δικηγόρο, σε μια περιπέτεια περιπλάνησης σε όλες τις ηπείρους».

Τη διασκευή υπογράφει ο θεατρικός συγγραφέας και στενός συνεργάτης του Έλληνα δημιουργού, Τόνι Μακναμάρα. Το καστ συμπληρώνουν, μεταξύ άλλων, οι Ραμού Γιούσεφ, Τζέροντ Καρμάικλ και Κρίστοφερ Άμποτ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

