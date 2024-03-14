Η Τζένιφερ Λόπεζ έχει αναλάβει να σώσει την ανθρωπότητα στην επερχόμενη ταινία επιστημονικής φαντασίας «Atlas». Το Netflix έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο τρέιλερ, με την σταρ να υποδύεται την Atlas Shepherd, «μια πανέξυπνη αναλύτρια δεδομένων με βαθιά δυσπιστία απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη», σύμφωνα με τη σύνοψη.

«Συμμετέχει σε μια αποστολή για τη σύλληψη ενός αποστάτη ρομπότ, με το οποίο μοιράζεται ένα μυστηριώδες παρελθόν. Αλλά όταν τα σχέδια πάνε στραβά, η μόνη της ελπίδα να σώσει το μέλλον της ανθρωπότητας από την τεχνητή νοημοσύνη είναι να την εμπιστευτεί».

Τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Μπραντ Πέιτον, ο οποίος στο παρελθόν είχε σκηνοθετήσει, μεταξύ άλλων, τις ταινίες με πρωταγωνιστή τον Ντουέιν Τζόνσον, «San Andreas» και «Rampage», σε σενάριο των Λίο Σαρντάριαν και Άρον Έλι Κολέιτ.

Εκτός από τη διάσημη ηθοποιό και τραγουδίστρια στο καστ συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, οι Σιμού Λιού, Στέρλινγκ Κ. Μπράουν, Γκρεγκ Τζέιμς Κόχαν, Λάνα Παρίλα και Μαρκ Στρονγκ.

Η περσινή επιτυχία της Λόπεζ, «The Mother», βρίσκεται στο Νο. 8 της λίστας με τις πιο δημοφιλείς αγγλόφωνες ταινίες στη πλατφόρμα, αφήνοντας πίσω το «Glass Onion» με τον Ντάνιελ Κρεγκ και το «Extraction» του Κρις Χέμσγουορθ.

Η νέα ταινία της λαμπερής πρωταγωνίστριας με τίτλο «Atlas» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στο Netflix στις 24 Μαΐου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.