«Venom: The Last Dance»: Η ταινία θα κάνει πρεμιέρα στις 25 Οκτωβρίου

Το τρίτο μέρος της σειράς ταινιών «Venom» έχει επιτέλους τίτλο και είναι «Venom: The Last Dance». Αν και λεπτομέρειες της υπόθεσης παραμένουν επτασφράγιστο μυστικό, ο Τομ Χάρντι θα επιστρέψει στο ρόλο του Έντι Μπροκ ή αλλιώς Venom, ενώ μαζί του θα πρωταγωνιστήσουν οι Τζούνο Τεμπλ, Κλαρκ Μπάκο και Τσιούετελ Έτζιοφορ.

Σημειώνεται ότι η Κέλι Μαρσέλ που έγραψε το σενάριο και έκανε την παραγωγή των δύο πρώτων ταινιών, θα κάνει το σκηνοθετικό της ντεμπούτο στη νέα παραγωγή σε σενάριο δικό της βασισμένο σε μια ιστορία που επιμελήθηκε μαζί με τον πρωταγωνιστή.

‘VENOM 3’ is titled ‘VENOM: THE LAST DANCE’.



In theaters on October 25. pic.twitter.com/SGyXGfOT2L — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) March 13, 2024

Την παραγωγή υπογράφουν ο Χάρντι και οι 'Αβι 'Αραντ, Ματ Τόλμαχ, Έιμι Πασκάλ και Χατς Πάρκερ.

Όπως αναφέρει το Variety, οι δύο πρώτες ταινίες, το «Venom» του 2018, με σκηνοθέτη τον Ρούμπεν Φλέτσερ και το σίκουελ «Let There Be Carnage» του 2021, με σκηνοθέτη τον 'Αντι Σέρκις απέφεραν συνολικά 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια στο box office.

Η Sony επίσης άλλαξε την ημερομηνία κυκλοφορίας της νέας ταινίας από τις 8 Νοεμβρίου στις 25 Οκτωβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.