Αυτή την άνοιξη, για πρώτη φορά μετά από σχεδόν μία δεκαετία, ο θρύλος της κωμωδίας Τζακ Μπλακ επιστρέφει στον ρόλο του Πο, του πιο αναπάντεχου κουνγκ φου μάστερ στον κόσμο, με ένα ξεκαρδιστικό, φανταστικό, νέο κεφάλαιο του αγαπημένου franchise της DreamWorks Animation: το Kung Fu Panda 4.

Από τις 21 Μαρτίου στους κινηματογράφους από την Tanweer

Μετά από τρεις ριψοκίνδυνες περιπέτειες στις οποίες κατατρόπωσε πανίσχυρους κακούς χάρη στο απαράμιλλο θάρρος του και τις απίστευτες δεξιότητες του στις πολεμικές τέχνες, ο Πο, γνωστός ως Δράκος Πολεμιστής (με τη φωνή τ ου υποψήφιου για Χρυσή Σφαίρα Τζακ Μπλακ), καλείται από τη μοίρα να χαλαρώσει λιγάκι. Πιο συγκεκριμένα, έχει έρθει η ώρα να αναλάβει τον ρόλο του πνευματικού ηγέτη στην Κοιλάδα της Ειρήνης. Αυτό προκαλεί μερικά προφανή προβλήματα. Πρώτον, ο Πο κατέχει τόσες γνώσεις περί πνευματικής διδασκαλίας όσες και περί της δίαιτας της παλαιολιθικής εποχής και, δεύτερον, χρειάζεται επειγόντως να βρει και να εκπαιδεύσει έναν νέο Δράκο Πολεμιστή πριν αναλάβει τη νέα του, υψηλή θέση. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, προσφάτως έχει θεαθεί μία πανούργα, ισχυρή μάγισσα, η Χαμαιλέων (με τη φωνή της βραβευμένης με Όσκαρ Βαϊόλα Ντέιβις), μία μικροσκοπική σαύρα που μεταμορφώνεται σε οποιοδήποτε πλάσμα, μεγάλο ή μικρό.

Η μάγισσα έχει στρέψει τα άπληστα, γουρλωμένα μάτια της στο Ραβδί της Σοφίας του Πο, που θα της χαρίσει τη δύναμη να επαναφέρει όλους τους πανίσχυρους κακούς τους οποίους έχει κατατροπώσει ο Πο στέλνοντάς τους στην εξορία του Κόσμου των Πνευμάτων. Οπότε, ο Πο χρειάζεται βοήθεια. Τη βρίσκει, μάλλον, στη μορφή της πονηρής, εύστροφης κλέφτρας Ζεν (με τη φωνή της βραβευμένης με Χρυσή Σφαίρα Ακουαφίνα), μίας αλεπούς κορσάκ που τον αναστατώνει πολύ, αλλά της οποίας οι δεξιότητες θα αποδειχτούν ανεκτίμητες. Στην προσπάθεια τους να προστατεύσουν την Κοιλάδα της Ειρήνης από τα αρπαχτικά νύχια της μάγισσας, το αστείο και αλλοπρόσαλλο δίδυμο θα πρέπει να συνεργαστεί καλά. Στην πορεία, ο Πο θα ανακαλύψει ότι οι ήρωες βρίσκονται στα πιο απρόσμενα μέρη.

