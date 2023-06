Jamie Foxx και John Boyega ενώνουν τις δυνάμεις τους στην ταινία «They Cloned Tyrone»

Kυκλοφόρησε το επίσημο τρέιλερ της αμερικάνικης ταινίας επιστημονικής φαντασίας «They Cloned Tyrone», σε σκηνοθεσία Ζουέλ Τέιλορ. Πρωταγωνιστούν οι Τζον Μπογιέγκα, Τιόνα Πάρις και Τζέιμι Φοξ (ο οποίος είναι επίσης και παραγωγός) ως ένα απίθανο τρίο που βρίσκονται στα ίχνη μιας μοχθηρής κυβερνητικής συνωμοσίας μετά από μια σειρά από ανατριχιαστικά γεγονότα.

Το κάστ πλαισιώνουν επίσης οι Ντέιβιντ Άλαν Γκρίερ και Κίφερ Σάδερλαντ. Λίγο πριν από την πρεμιέρα, το «They Cloned Tyrone» θα κάνει το ντεμπούτο του στο «American Black Film Festival (ABFF) στις 14 Ιουνίου. Τα γυρίσματα που πραγματοποιήθηκαν στην Ατλάντα της Τζόρτζια ολοκληρώθηκαν τον Aπρίλιο του 2021, σύμφωνα με τον λογαριασμό του Τζον Μπογιέγκα στο Instagram.



Η επερχόμενη πρεμιέρα είναι η πρώτη για τον Τζέιμι Φοξ μετά τη νοσηλεία του στο νοσοκομείο για ένα περίπου μήνα, αφού υπέστη μια άγνωστη «ιατρική επιπλοκή».

New posters for ‘THEY CLONED TYRONE’, starring John Boyega, Jamie Foxx and Teyonah Parris.



Trailer releases tomorrow. pic.twitter.com/7DoL54aOpl