«Είσαι γ@@@ τρελός»: Όταν ο Χάρβεϊ Καϊτέλ έβρισε τον Στάνλεϊ Κούμπρικ στο Eyes Wild Shut 

Δεν είναι ευρέως γνωστό, αλλά είναι από τα «πιπεράτα» παρασκήνια του Χόλιγουντ: ο διάσημος Αμερικανός ηθοποιός Χάρβεϊ Καϊτέλ δεν δίστασε να... σκυλοβρίσει τον συμπατριώτη του σκηνοθέτη Στάνλεϊ Κούμπρικ στην ταινία του Eyes Wild Shut («Μάτια Ερμητικά Κλειστά») στην οποία πρωταγωνιστούν ο Τομ Κρουζ και Νικόλ Κίντμαν.



Μα, θα πει κανείς, ο Χάρβεϊ Καϊτέλ δεν παίζει στο «Μάτια Ερμητικά Κλειστά;». Ακριβώς. Ο Χάρβεϊ Καϊτέλ είχε το ρόλο που υποδύθηκε τελικά ο Σίντεϊ Πόλακ στην ταινία, που έμελλε να ήταν και η τελευταία του Κούμπρικ.

We as a society don't acknowledge how fucking cool Harvey Keitel is enough



(Finally found the video of him talking about being fired from Eyes Wide Shut) pic.twitter.com/MHfh2K3GLm