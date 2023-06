«Στα σκαριά» και τρίτη ταινία «Hocus Pocus»

Μια τρίτη ταινία «Hocus Pocus» βρίσκεται στα αρχικά στάδια παραγωγής, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της Walt Disney Pictures, Σον Μπέιλι. «Ναι, το "Hocus Pocus 3" θα γίνει», δήλωσε στους New York Times, όταν ρωτήθηκε για τις επερχόμενες live-action παραγωγές.

Η νέα ταινία έρχεται μετά την επιτυχία του σίκουελ «Hocus Pocus 2», στην οποία οι Μπέτι Μίντλερ (Bette Midler), Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, και Κάθι Νατζίμι επανέλαβαν τον ρόλο των διψασμένων για αίμα μαγισσών. Έκανε πρεμιέρα στις 30 Σεπτεμβρίου του 2022 και μέσα σε μόλις τρεις ημέρες κατέκτησε την κορυφή ως η πιο δημοφιλής πρωτότυπη ταινία για τη Disney+.

