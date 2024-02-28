«Horizon: An American Saga»: Δείτε το trailer δια χειρός Kevin Costner

Δόθηκε στη δημοσιότητα μία πρώτη εικόνα από τη φιλόδοξη τετραμερή σειρά γουέστερν του Κέβιν Κόστνερ, με τίτλο «Horizon: An American Saga».

Πρόκειται για ένα ταξίδι 30 ετών για τον ηθοποιό, ο οποίος υποθήκευσε ακόμη και το σπίτι του στην Σάντα Μπάρμπαρα για να βοηθήσει στη χρηματοδότηση της παραγωγής, ενώ οι δύο πρώτες ταινίες που ξεκίνησαν τα γυρίσματα το 2022 πρόσθεσαν 100 εκατομμύρια δολάρια στην οικονομία της Γιούτα, όπως αναφέρει το Ηollywood Reporter.

Σε σκηνοθεσία του Κόστνερ και σενάριο που έγραψε μαζί με τον Τζον Σ. Μπέιρντ, το «Horizon: An American Saga» είναι ένα έργο «στη μεγάλη παράδοση των εμβληματικών γουέστερν της Warner Bros που διερευνά την Παλιά Δύση και πώς κερδήθηκε -και χάθηκε- με αίμα, ιδρώτα και δάκρυα πολλών». Σύμφωνα με την σύνοψη «περιλαμβάνει τα τέσσερα χρόνια του Αμερικανικού Εμφυλίου Πολέμου (από το 1861 έως το 1865) και οδηγεί το κοινό σε ένα συναισθηματικό ταξίδι μιας χώρας που βρίσκεται σε πόλεμο με τον εαυτό της και των οικογενειών, φίλων και αντιπάλων που προσπαθούν να ανακαλύψουν τι πραγματικά σημαίνουν Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής».

Μαζί με τον Κόστνερ πρωταγωνιστεί ένα πολυάριθμο καστ αστέρων, μεταξύ των οποίων, οι Σιένα Μίλερ, Σαμ Γουέρθινγκτον, Ντάνι Χιούστον, Τζίνα Μαλόουν, Μάικλ Ρούκερ και Γουίλ Πάτον.

Σύμφωνα με το Deadline, το πρώτο μέρος θα κάνει το ντεμπούτο του στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 28 Ιουνίου και το δεύτερο στις 16 Αυγούστου. Οι άλλες δύο ταινίες δεν έχουν γυριστεί ακόμη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

