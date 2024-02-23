«Scoop»: Η πολύκροτη συνέντευξη του πρίγκιπα Άντριου γίνεται ταινία

Αν υπάρχει ένα πράγμα για το οποίο το βασιλικό δράμα κάνει καλό, αυτό είναι οι σπουδαίες ταινίες! H ταινία αφορά την πολύκροτη συνέντευξη που έδωσε ο πρίγκιπας Άντριου, το Νοέμβριο του 2019 στην Έμιλι Μέιτλις για την εκπομπή Newsnight του BBC και μίλησε για τη σχέση του με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν καθώς και για τις καταγγελίες της Βιρτζίνια Τζιούφρι προς το πρόσωπό του. Η συνέντευξη αυτή, θεωρήθηκε από πολλούς σημείο καμπής στο σκάνδαλο του πρίγκιπα Άντριου, αφού λίγο αργότερα, παραιτήθηκε από τα καθήκοντά του.

Ποια είναι η πλοκή του Scoop;

Βασίζεται στο βιβλίο της πρώην παραγωγού Σαμ Μακάλιστερ «Scoops: Behind the Scenes of the BBC’s Most Shocking Interviews», η οποία ήταν εκείνη που εξασφάλισε τη συνέντευξη για την εκπομπή του BBC.

Η επίσημη περιγραφή για το “Scoop” στην πλατφόρμα του Netflix, αναφέρει: «Εμπνευσμένη από αληθινά γεγονότα, η ταινία παρουσιάζει την επίμονη δημοσιογραφική δουλειά που οδήγησε στη συγκλονιστική συνέντευξη του πρίγκιπα Αντριου στο Newsnight. Από τις σκληρές διαπραγματεύσεις της παραγωγού Σαμ Μακάλιστερ με το παλάτι του Μπάκιγχαμ, μέχρι την αναμέτρηση του πρίγκιπα με τη Μέιτλις μπροστά στις κάμερες, το Scoop μας μεταφέρει σε αυτήν την ιστορία. Για να εξασφαλίσεις μια τόσο μεγάλη συνέντευξη, πρέπει να είσαι τολμηρός».

Τι πραγματικά συνέβη το 2019 στη συνέντευξη του BBC;

Η συνέντευξη του πρίγκιπα Άντριου, διήρκεσε περίπου 50 λεπτά και γυρίστηκε στα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ. Εκεί, ο ίδιος μίλησε για τη σχέση του με τον Έπσταϊν, για το πώς γνωρίστηκαν, καθώς και για τη φιλία τους, ενώ αρνήθηκε τους ισχυρισμούς ότι ήρθε σε σεξουαλική επαφή με ένα από τα φερόμενα ως θύματά του, τη Βιρτζίνια Τζιούφρι, όταν εκείνη ήταν 17 ετών.

Μάλιστα, ο πρίγκιπας Άντριου δήλωσε στη συνέντευξη: «Δεν θυμάμαι να την έχω συναντήσει ποτέ”. Όταν η δημοσιογράφος, αναφέρθηκε σε μια φωτογραφία που έδειχνε τον πρίγκιπα να έχει περασμένο το χέρι του πίσω από τη μέση της Τζιούφρι, εκείνος ισχυρίστηκε: “Δεν έχω καμία απολύτως ανάμνηση ότι αυτή η φωτογραφία τραβήχτηκε ποτέ».

Αυτή η συνέντευξη έγινε εφιάλτης για τον πρίγκιπα Άντριου, ο οποίος αναγκάστηκε στη συνέχεια να αποσυρθεί από τα καθήκοντά του ως μέλος της βασιλικής οικογένειας. «Ζήτησα από την Αυτού Μεγαλειότητα, εάν μπορώ να αποσυρθώ από τα δημόσια καθήκοντα για το προσεχές μέλλον και μου έδωσε την άδειά της», ήταν τα λόγια του, σε δήλωση που εξέδωσε στις 20 Νοεμβρίου 2019.

Ποιο είναι το cast της ταινίας;

Αρκετά μεγάλα ονόματα έχουν υπογράψει για να ζωντανέψουν την ιστορία. Η Τζίλιαν Άντερσον θα ενσαρκώσει τη δημοσιογράφο Έμιλι Μέιτλις, ενώ η Μπίλι Πάιπερ θα υποδυθεί την παραγωγό Σαμ Μακάλιστερ. Η Κίλι Χόους πρωταγωνιστεί επίσης ως η προσωπική γραμματέας του πρίγκιπα Άντριου. Τον πρίγκιπα Άντριου θα υποδυθεί ο Ρούφους Σιούελ, ενώ η Ρόμολα Γκαρά θα υποδυθεί την Έσμε Ρεν, η οποία ήταν συντάκτρια στο Newsnight εκείνη την εποχή. Ο Κόνορ Σουίντελς του Sex Education θα υποδυθεί επίσης τον φωτορεπόρτερ Τζέι Ντόνελι.

Το πρώτο τρέιλερ που κυκλοφόρησε, δείχνει την προετοιμασία της Άντερσον ως Έμιλι Μέιτλις με την παραγωγό της Σαμ Μακάλιστερ και την άφιξη του δούκα του Γιορκ, ο οποίος μετά τη συνέντευξη υποχρεώθηκε σε μια ταπεινωτική παραίτηση από τα δημόσια καθήκοντά του.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο βραβευμένος με BAFTA, Φίλιπ Μαρτίν ο οποίος σε δήλωσή του ανέφερε: «Είναι μια ταινία για την εξουσία, τα προνόμια, και για το πώς είτε σε λαμπερά παλάτια είτε σε τηλεοπτικά στούντιο τελευταίας τεχνολογίας, κρίνουμε τι είναι αλήθεια». Αναμένουμε την πρεμιέρα στο Netflix, στις 5 Απριλίου.

