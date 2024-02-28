Δόθηκε στη δημοσιότητα από τη Warner Bros. το πρώτο τρέιλερ της ταινίας τρόμου «The Watchers», η οποία σηματοδοτεί το σκηνοθετικό ντεμπούτο της κόρης του διάσημου δημιουργού Μ. Νάιτ Σιάμαλαν, Ισάνα.

Η ταινία βασίζεται στη ομότιτλη νουβέλα του A.M. Shine που κυκλοφόρησε το 2021 σε σενάριο της σκηνοθέτιδας και ακολουθεί «τη Mina, μια 28χρονη καλλιτέχνιδα, η οποία εγκλωβίζεται σε ένα δάσος στη δυτική Ιρλανδία. Όταν η Mina βρίσκει καταφύγιο, παγιδεύεται εν αγνοία της δίπλα σε τρεις αγνώστους που παρακολουθούνται και καταδιώκονται από κάποια μυστηριώδη πλάσματα κάθε βράδυ», αναφέρει η επίσημη σύνοψη.

Πρωταγωνιστεί η Ντακότα Φάνινγκ με τους Τζορτζίνα Κάμπελ, Όλιβερ Φίννεγκαν, 'Αντονι Μόρις και Olwen Fouere. Ο Μ. Νάιτ Σιάμαλαν είναι στην παραγωγή μαζί με τους 'Ασγουιν Ρατζάν και Νίμιτ Μάνκαντ.

Σύμφωνα με το Variety, η ταινία «The Watchers», αναμένεται στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 5 Ιουνίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

