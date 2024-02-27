H διάσημη «Bridget Jones» επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη 23 χρόνια μετά

H διάσημη «Μπρίτζετ Τζόουνς» επιστρέφει είκοσι τρία χρόνια μετά την πρώτη ταινία με ένα νέο σίκουελ και με κεντρικό πρόσωπο φυσικά την οσκαρική Ρενέ Ζελβέγκερ.

Τα γυρίσματα της τέταρτης ταινίας θα ξεκινήσουν προς το τέλος της άνοιξης και σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η «Mail on Sunday» η πρωταγωνίστρια αναζητά σπίτι στο Λονδίνο για να μείνει με τον σύντροφό της Βρετανό παρουσιαστή Αντ 'Ανστεντ.

Σημειώνεται ότι «Το Ημερολόγιο της Μπρίτζετ Τζόουνς» γνώρισε τεράστια επιτυχία μετά την κυκλοφορία του το 2001 με εισπράξεις μόνο στο βρετανικό box office να ανέρχονται στα 222 εκατομμύρια λίρες ενώ χάρισε στην Ζελβέγκερ την πρώτη της υποψηφιότητα για Όσκαρ.

Bridget Jones is back! Fourth movie begins filming in May and Renee Zellweger's already looking for a London home - but will Colin Firth's character come a cropper? https://t.co/HoGmekHPxg pic.twitter.com/WRr2L5gnHO — Daily Mail Online (@MailOnline) February 24, 2024

«Η Μπρίτζετ επέστρεψε και πρόκειται να κατακτήσει το Λονδίνο. Τα γυρίσματα έχουν ήδη προγραμματιστεί και όλη η προ-παραγωγή διαδικασία έχει ξεκινήσει» δήλωσε πηγή στο δημοσίευμα της «Mail on Sunday».

Η Ζελβέγκερ φέρεται να είναι «ενθουσιασμένη» με την επιστροφή της.

Η νέα ταινία θα βασίζεται στο μυθιστόρημα της Έλεν Φίλντινγκ, «Bridget Jones: Mad About The Boy», που κυκλοφόρησε το 2013 και ακολουθεί την Τζόουνς ως ανύπαντρη μητέρα δύο παιδιών στη εποχή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των εφαρμογών γνωριμιών.

«Λατρεύει τόσο πολύ τον χαρακτήρα» συμπληρώνει η πηγή. «Ο πυρετός της Μπρίτζετ Τζόουνς αναμένεται να σαρώσει το Λονδίνο αυτή την άνοιξη».

Ο Κόλιν Φερθ και ο Χιου Γκραντ, που διεκδίκησαν την καρδιά της πρωταγωνίστριας ως Μαρκ Ντάρσι και Ντάνιελ Κλίβερ στις προηγούμενες ταινίες, αναμένεται να επιστρέψουν επίσης στους ρόλους τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.