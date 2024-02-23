O βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, Σον Πεν, και η αγνώριστη Ντακότα Tζόνσον πρωταγωνιστούν στην ταινία «Daddio», στο σκηνοθετικό ντεμπούτο της Κρίστι Χαλλ, η οποία έγραψε αρχικά το έργο για το θέατρο.

Σύμφωνα με το τρέιλερ που κυκλοφόρησε από τη Sony Pictures, η ταινία διαδραματίζεται μέσα σε ένα ταξί της Νέας Υόρκης με το οποίο η Ντακότα Τζόνσον φεύγει με αυτό από το αεροδρόμιο JFK με οδηγό τον Κλαρκ (Πεν), ο οποίος συστήνεται ως ο «φιλόσοφος του πεζοδρομίου». Είναι τα μόνα πρόσωπα που πρωταγωνιστούν στην ταινία και τα οποία ξεκινούν μία απρόσμενη συζήτηση που καταλήγει σε ένα αξιοσημείωτο ταξίδι ζωής.

Σημειώνεται ότι τα γυρίσματα κράτησαν 16 ημέρες με τη συμμετοχή του Έλληνα βραβευμένου κινηματογραφιστή Φαίδων Παπαμιχαήλ.

Σύμφωνα με την περιγραφή της ταινίας «το «Daddio» αναδεικνύει τη δύναμη που βρίσκεται σε σπάνιες στιγμές αληθινής επαφής, ακόμη και με το πιο απίθανο άτομο. Αυτή η δυναμική ιστορία χαρακτήρων, που καταγράφεται σε μία μόνο διαδρομή ενός ταξί εξερευνά τα περίπλοκα μυστικά ειδικά αυτά που είναι κλειδωμένα σε ένα κινητό τηλέφωνο».

Dakota Johnson in “Daddio” pic.twitter.com/fWdrIyHTTp — Dakota Johnson Updates 🕸️🕷️ (@dakotaj_updates) February 21, 2024

Την παραγωγή υπογράφουν οι δύο πρωταγωνιστές και η συγγραφέας ανάμεσα στους Ro Donnelly, Terry Dougas, Paris Kassidokostas-Latsis και Emma Tillinger Koskoff.

Η Sony δεν έχει ανακοινώσει ακόμη την επίσημη ημερομηνία κυκλοφορίας, αλλά σύμφωνα με δημοσίευμα του Collider, η ταινία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες το καλοκαίρι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

