«Furiosa»: Δείτε το trailer της επικής παραγωγής με την… αγνώριστη Anya Taylor-Joy

Η Warner Bros αποκάλυψε το πρώτο τρέιλερ για το «Furiosa», τo πολυαναμενόμενο prequel του βραβευμένου με έξι Όσκαρ «Mad Max: Fury Road» που κυκλοφόρησε το 2015.

Παρουσιάστηκε στην εκδήλωση CCXP comics expo στη Βραζιλία με τον καταξιωμένο Αυστραλό σκηνοθέτη και παραγωγό Τζορτζ Μίλερ και το καστ να δίνουν το παρών.

Σε αυτό το επικό prequel δράσης, που γυρίστηκε ξανά στην Αυστραλία το 2022, η Anya Taylor-Joy παίρνει την σκυτάλη από την Σαρλίζ Θερόν, του «Fury Road», για να σχεδιάσει τη δική της «Οδύσσεια».

Μαζί της συμπρωταγωνιστούν οι Κρις Χέμσγουορθ, Τομ Μπούρκ, Γιαχία Αμπντούλ-Ματίν Β', Νέιθαν Τζόουνς, Ντάνιελ Γουέμπερ και Λάσι Χιουλμ.

Το σενάριο ανέλαβαν, όπως και στο «Fury Road», ο σκηνοθέτης και ο Νίκ Λαθούρης. Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη της ταινίας, «καθώς ο κόσμος καταρρέει, η νεαρή Furiosa αρπάζεται από το Green Place of Many Mothers και πέφτει στα χέρια της μεγάλης Ορδής Μηχανόβιων με επικεφαλής τον πολέμαρχο Dementus. Ενώ δύο τύραννοι μάχονται για την κυριαρχία στην Ακρόπολη, η Furiosa πρέπει να επιβιώσει από πολλές δοκιμασίες καθώς σχεδιάζει το δρόμο της επιστροφής στην πατρίδα της μέσα από την έρημο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

