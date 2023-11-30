«Black Phone»: Η ταινία επιστρέφει με πρωταγωνιστή τον Ethan Hawke

Ο τέσσερις φορές υποψήφιος για Όσκαρ, Ήθαν Χοκ, ο Μέισον Θέιμς, η 14χρονη Μάντελεν Μακγκρό, ο βραβευμένος με Emmy και BAFTA ηθοποιός Τζέρεμι Ντέιβις και ο Μιγκέλ Καζάρες Μόρα ενώνουν τις δυνάμεις τους για το «Black Phone 2», το σίκουελ της επιτυχημένης παραγωγής του 2022 των Blumhouse, Crooked Highway Production και Universal.

Το «Black Phone» έκανε πρεμιέρα το δύσκολο μετά την πανδημία περσινό καλοκαίρι συγκεντρώνοντας πάνω από 161 εκατ. δολάρια στο παγκόσμιο box office σε σκηνοθεσία Σκοτ Ντέρικσον και σενάριο που συνέγραψε με τον Κ. Ρόμπερτ Κάργκιλ.

EXCLUSIVE: Ethan Hawke, Mason Thames, Madeleine McGraw, Jeremy Davies and Miguel Mora are set to return for ‘The Black Phone 2,’ the sequel to the hit 2022 Blumhouse-Crooked Highway-Universal production. A theatrical release of June 27, 2025 has been set https://t.co/v8Hon0Uyzi — Deadline Hollywood (@DEADLINE) November 29, 2023

Τώρα το δίδυμο επιστρέφει στη συγγραφή του «Black Phone 2», ενώ είναι και στην παραγωγή μαζί με τον Τζέισον Μπλαμ της Blumhouse. Σημειώνεται ότι θα είναι η ένατη κινηματογραφική συνεργασία του παραγωγού με τον Ήθαν Χοκ.

Το «Black Phone» σε διασκευή του ομότιτλου διηγήματος που κυκλοφόρησε το 2004 ο Τζο Χιλ (Joe Hill) ακολουθεί «τον 13χρονο Φίνεϊ, ένα ντροπαλό αλλά έξυπνο αγόρι, το οποίο απήχθη από έναν σαδιστή δολοφόνο και παγιδεύεται σε ένα υπόγειo. Όταν ένα αποσυνδεδεμένο τηλέφωνο αρχίζει να χτυπά, ο μικρός ανακαλύπτει ότι μπορεί να ακούσει τις φωνές των προηγούμενων θυμάτων του δολοφόνου.

Σύμφωνα με το Deadline, η πρεμιέρα του «Black Phone 2» αναμένεται στις 27 Ιουνίου του 2025.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

