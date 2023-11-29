«The Book of Clarence»: Κυκλοφόρησε το επίσημο trailer της ταινίας

To επίσημο τρέιλερ για το βιβλικό έπος «The Book of Clarence», με πρωταγωνιστή τον ΛαΚιθ Στάνφιλντ, δόθηκε στη δημοσιότητα από τη Sony Pictures.

Αυτή η νέα τολμηρή εκδοχή φέρει την υπογραφή του εξαιρετικά ταλαντούχου Βρετανού τραγουδοποιού και σκηνοθέτη Jeymes Samuel και αφηγείται την ιστορία του Κλάρενς (ΛαΚέιθ Στάνφιλντ), «ενός έξυπνου αλλά ταλαιπωρημένου κατοίκου της Ιερουσαλήμ που αγωνίζεται να αποδείξει την αξία του, να στηρίξει τη μητέρα του και να κερδίσει τη γυναίκα που αγαπά.

Mαγευμένος από τη δύναμη και τη δόξα του Μεσσία και των Αποστόλων του, ξεκινά ένα τολμηρό ταξίδι ρισκάροντας τα πάντα, που τον οδηγεί στην λυτρωτική δύναμη της πίστης και σε ένα απροσδόκητο δικό του μονοπάτι».

Πρωταγωνιστούν, επίσης, οι Ομάρ Σι, Άννα Ντιοπ, RJ Cyler, Τεγιάνα Τέιλορ, Τζέιμς Μακαβόι και Μπένεντικτ Κάμπερμπατς, μεταξύ άλλων.

Το «The Book of Clarence» περιλαμβάνει νέα μουσική από τον σκηνοθέτη, τον δισεκατομμυριούχο ράπερ JAY-Z, και τους μουσικούς Λιλ Γουέιν και Κιντ Κάντι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

