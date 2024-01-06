Λογαριασμός
Ηλεκτρικά αυτοκίνητα υπήρχαν (στις ΗΠΑ) από το 1902 - Δείτε φωτογραφίες

Το Columbia Electric Victoria Phaeton ήταν τόσο δημοφιλές που είχε γίνει sold out

columbia

Οι περισσότεροι πιστεύουμε ότι  τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι  μια πρόσφατη… εφεύρεση της Tesla. 

Στην πραγματικότητα όμως, μία αναζήτηση στο ίντερνετ δείχνει ότι - στις ΗΠΑ τουλάχιστον - τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα υπήρχαν ήδη από τις αρχές του 20ου αιώνα! 

columbia

Μάλιστα, ο Θίοντορ Ρούσβελτ ήταν ο πρώτος Αμερικανός πρόεδρος που έκανε δημοσίως βόλτα με ένα τέτοιο όχημα το 1902. 

Το ηλεκτρικό αυτοκίνητο ήταν το Columbia Victoria Phaeton, της εταιρίας Columbia Electric Vehicles. 

Μαλιστα, το μοντέλο που παράχθηκε μαζικά το 1905 - σύμφωνα με ένα φυλλάδιο της εταιρείας -  ήταν τόσο διάσημο που έγινε γρήγορα… sold out.

columbia

Ενσωμάτωνε μια μπαταρία 24 κελιών, σύστημα μετάδοσης κίνησης με τρεις μπροστινές ταχύτητες και δύο για την όπισθεν, ενώ μπορούσε να αναπτύξει ταχύτητα έως και 24 χλμ./ώρα.

Πηγή: skai.gr

TAGS: ηλεκτρικό αυτοκίνητο
