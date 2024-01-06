Οι περισσότεροι πιστεύουμε ότι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι μια πρόσφατη… εφεύρεση της Tesla.

Στην πραγματικότητα όμως, μία αναζήτηση στο ίντερνετ δείχνει ότι - στις ΗΠΑ τουλάχιστον - τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα υπήρχαν ήδη από τις αρχές του 20ου αιώνα!

Μάλιστα, ο Θίοντορ Ρούσβελτ ήταν ο πρώτος Αμερικανός πρόεδρος που έκανε δημοσίως βόλτα με ένα τέτοιο όχημα το 1902.

Το ηλεκτρικό αυτοκίνητο ήταν το Columbia Victoria Phaeton, της εταιρίας Columbia Electric Vehicles.

Theodore Roosevelt in the first public ride of an American President in an automobile. The car was a Columbia Victoria Phaeton, an electric vehicle. 1902. pic.twitter.com/lv2kpPYqsj — History Calendar (@historycalendar) August 22, 2022

Μαλιστα, το μοντέλο που παράχθηκε μαζικά το 1905 - σύμφωνα με ένα φυλλάδιο της εταιρείας - ήταν τόσο διάσημο που έγινε γρήγορα… sold out.

Ενσωμάτωνε μια μπαταρία 24 κελιών, σύστημα μετάδοσης κίνησης με τρεις μπροστινές ταχύτητες και δύο για την όπισθεν, ενώ μπορούσε να αναπτύξει ταχύτητα έως και 24 χλμ./ώρα.

Announced in 1908, the same year the Ford Model T debuted, the EV Columbia Victoria Phaeton combined a General Electric motor with a 32-cell battery pack. The subsequent age of gasoline dominance would not be truly challenged until almost a century later by Tesla’s Roadster. pic.twitter.com/bm73Wg3UPP — Petersen Museum (@Petersen_Museum) December 5, 2022

Φωτογραφίες από Facebook

Πηγή: skai.gr

