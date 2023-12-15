To Hyundai Kona είναι το Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2024 για την Ελλάδα

Στην τελική εκδήλωση του 17-ετούς πλέον ανεξάρτητου δημοσιογραφικού θεσμού, η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα το μεσημέρι στην πίστα των Μεγάρων, παρουσία του Προέδρου του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων (ΣΕΑΑ), Γιώργου Βασιλάκη, ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας των δημοσιογράφων του ειδικού τύπου/μελών του θεσμού. Το παρών έδωσαν στελέχη εταιρειών της ελληνικής αγοράς αυτοκινήτου, επιλεγμένοι εκπρόσωποι φορέων και οργανισμών, καθώς και δημοσιογράφοι του αυτοκινήτου και της μοτοσυκλέτας.

Το Hyundai Kona συγκέντρωσε συνολικά 391 βαθμούς, έναντι 326 του Jeep Avenger και 305 του MG4, τα οποία ακολούθησαν το Κορεατικό SUV στο βάθρο. Την πρώτη πεντάδα έκλεισαν τα MG ZS και Peugeot 408, με 252 και 249 βαθμούς αντίστοιχα. Η τελική κατάταξη έχει ως εξής:

Hyundai Kona: 391 βαθμοί

Jeep Avenger: 326 βαθμοί

MG4: 305 βαθμοί

MG ZS: 252 βαθμοί

Peugeot 408: 249 βαθμοί

Renault Austral: 222 βαθμοί

Kia Niro: 212 βαθμοί

Nissan X-Trail: 207 βαθμοί

Citroen C4 X: 200 βαθμοί

Honda Civic e:HEV: 184 βαθμοί

Dacia Spring: 152 βαθμοί

Υπενθυμίζεται ότι μέλη του Συλλόγου “Αυτοκίνητο της Χρονιάς για την Ελλάδα” είναι 27 έμπειροι δημοσιογράφοι του ελληνικού ειδικού Τύπου. Κάθε δημοσιογράφος είχε στη διάθεσή του 100 βαθμούς για να απονείμει στα υποψήφια μοντέλα - που φέτος λόγω ισοψηφίας ήταν 11 - δίνοντας ως μέγιστη βαθμολογία το 20 και ως ελάχιστη το 5. Η τελική βαθμολογία για την ανάδειξη του νικητή διαμορφώθηκε σταδιακά, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, καθώς οι ψήφοι των 27 μελών ανακοινώνονταν μία προς μία, με αλφαβητική σειρά.

Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυναν ο κ. Γιώργος Βασιλάκης, που επεσήμανε μεταξύ άλλων την ανάγκη ανανέωσης του στόλου των αυτοκινήτων στην Ελλάδα, και ο Νίκος Τσάδαρης, Πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Δημοσιογράφων Αυτοκινήτου Μοτοσυκλέτας (ΠΑΣΥΔΑΜ). Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του «Συλλόγου Δημοσιογράφων για το Αυτοκίνητο της Χρονιάς για την Ελλάδα», Νίκος Λουπάκης, υπογράμμισε στη σύντομη ομιλία του το σημαντικό ρόλο του ανεξάρτητου θεσμού που έρχεται να ενισχύσει με τον τρόπο του την αγορά αυτοκινήτου, επιλέγοντας κάθε χρόνο μία πρόταση που ταιριάζει καλύτερα στα μέτρα του Έλληνα καταναλωτή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.