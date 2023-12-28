Οδηγούμε το νέο Lexus LBX

Ταξιδέψαμε στην Ισπανία, όπου πραγματοποιήθηκε η πανευρωπαϊκή παρουσίαση του νέου Lexus LBX. Πρόκειται για το νέο μικρό SUV της Lexus, το οποίο φέρει όλα εκείνα τα στοιχεία που κάνει την ιαπωνική φίρμα να ξεχωρίζει, την πολυτέλεια, την αξιοπιστία και την ποιότητα κατασκευής.

Το νέο LBX είναι σχεδόν 4,2 μέτρα μήκος και πατάει πάνω σε γνώριμη πλατφόρμα της Toyota. Ωστόσο έρχεται με μεγαλύτερο μεταξόνιο από το Yaris Cross και φυσικά με σημαντικές αναβαθμίσεις στο σύστημα ανάρτησης και διεύθυνσης.

Κάτω από το καπό υπάρχει το υβριδικό σύνολο με τον 1.5 τρικύλινδρο βενζινοκινητήρα και έναν ηλεκτροκινητήρα. Η συνδυαστική απόδοση αγγίζει τους 136 ίππους, ενώ διατίθεται σε δικίνητες και τετρακίνητες εκδόσεις.

Φυσικά το εσωτερικό χαρίζει αύρα πολυτέλειας και πλαισιώνεται με όλες τις τελευταίες εξελίξεις από πλευράς ψυχαγωγίας και ενημέρωσης. Πιο συγκεκριμένα, πίσω από το τιμόνι υπάρχει ο ψηφιακός πίνακας οργάνων των 12,3 ιντσών και στην κεντρική κονσόλα μια μεγάλη οθόνη αφής εξαιρετικής ανάλυσης και επεξεργαστική ισχύ.

Ικανοποιητικότατος είναι ο χώρος για τους επιβάτες και τα 402 λίτρα του χώρου αποσκευών είναι πολλά για την κατηγορία του μοντέλου.

Οδηγώντας το νέο Lexus LBX είναι ξεκάθαρο ότι οι Ιάπωνες μεταφέραν αυτούσια την ατμόσφαιρα και την οδηγική αίσθηση από τα μεγαλύτερα μοντέλα και στο μικρό τους SUV. Η άνεση είναι δεδομένη και ταυτόχρονα η μέση χαμηλή κατανάλωση (5 λτ./100 χλμ.) είναι αξιέπαινα χαρακτηριστικά για το νέο LBX.

Η διάθεση του Lexus LBX στη χώρα μας θα ξεκινήσει τον προσεχή Μάρτιο με τιμές που ξεκινούν από τα 31.300 ευρώ για εκδόσεις με κίνηση στους μπροστινούς τροχούς και από τα 40.000 ευρώ.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.