Η Ford Mustang Mach-E διατίθεται σε νέες εκδόσεις με αναβαθμισμένο στάνταρ εξοπλισμό

Η Mustang Mach-E είναι ένα ηλεκτρικό SUV που φέρνει στο σήμερα το μέλλον της αυτοκίνησης και προσφέρεται με κορυφαίο επίπεδο εξοπλισμού σε πέντε διαφορετικούς συνδυασμούς για το σύστημα μετάδοσης κίνησης, την απόδοση και την μπαταρία.

Θέλοντας να τονώσει ακόμα περισσότερο το προηγμένο της προφίλ, αλλά και να ενισχύσει περαιτέρω την ασφάλεια και τα επίπεδα άνεσης που προσφέρει σε όλους τους πελάτες της, η νέα, αμιγώς ηλεκτρική Mustang Mach-E είναι διαθέσιμη στην ελληνική αγορά σε νέες εκδόσεις με ακόμα πιο πλούσιο και αναβαθμισμένο στάνταρ εξοπλισμό.

Πέντε εκδόσεις

Οι πελάτες της νέας Mustang Mach-E μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε εκδόσεις με κίνηση στους πίσω (RWD) ή και στους τέσσερις τροχούς (AWD), με έναν ή δύο ηλεκτροκινητήρες αντίστοιχα. Δυνατότητα επιλογής υπάρχει και στο μέγεθος της μπαταρίας, με την μπαταρία Τυπικής Χωρητικότητας (Standard Range) να έχει ωφέλιμη χωρητικότητα 73 kWh και την μεγαλύτερη, Εκτεταμένης Χωρητικότητας (Extended Range) 91 kWh και αυτονομία που φτάνει έως τα 600 χλμ.

Στη βάση των νέων προσφερόμενων εκδόσεων της Mustang Mach-E βρίσκεται η έκδοση Style RWD 73kWh με κίνηση στους πίσω τροχούς και την μπαταρία Τυπικής Χωρητικότητας. Οι υπόλοιπες τρεις εκδόσεις φέρουν την ονομασία Premium και διατίθενται είτε με κίνηση στους πίσω τροχούς και μπαταρία Εκτεταμένης Χωρητικότητας 91KWh (Premium RWD ER), είτε με κίνηση σε όλους τους τροχούς με μπαταρία Τυπικής Χωρητικότητας 73 KWh (Premium AWD SR), είτε μπαταρία Εκτεταμένης Χωρητικότητας 93 kWh (Premium AWD ER).

H έκδοση με κίνηση στους πίσω τροχούς και την μπαταρία Τυπικής Χωρητικότητας αποδίδει μέγιστη ισχύ 269 ίππων και ροπή 470 Nm, με την αντίστοιχη παραλλαγή του μοντέλου με την μπαταρία Εκτεταμένης Χωρητικότητας να αποδίδει 294 ίππους.

Αντίστοιχα, οι τετρακίνητες εκδόσεις AWD της νέας Ford Mustang Mach-E αποδίδουν 315 και 351 ίππους με την μπαταρία Standard Range και Extended Range αντίστοιχα, με τη μέγιστη ροπή να διαμορφώνεται και στις δύο περιπτώσεις στα 580 Nm.

Στην κορυφή των διαθέσιμων εκδόσεων της νέας Ford Mustang Mach-E βρίσκεται η τετρακίνητη GT, την οποία υπογράφει η Ford Performance και τροφοδοτείται από την μπαταρία Εκτεταμένης Χωρητικότητας 91KWh και δύο προηγμένους ηλεκτροκινητήρες στο εμπρός και πίσω άξονα με συνδυαστική απόδοση 487 ίππους και ροπή 860 Nm.

Νέα Ford Mustang Mach-E με ακόμα πιο πλούσιο στάνταρ εξοπλισμό

Όλες οι εκδόσεις της νέας Mustang Mach-E που διατίθενται στη χώρα μας αναβαθμίζονται με πρόσθετα στοιχεία εξοπλισμού, προσφέροντας στον στάνταρ εξοπλισμό τους, τόσο τη λειτουργία περιμετρικής προβολής του οχήματος (κάμερα 360°), όσο και τους ηλεκτρικά αναδιπλούμενους καθρέπτες βαμμένους σε μαύρο γυαλιστερό χρώμα. Επιπλέον, οι κομψές ζάντες ελαφρού κράματος με διάμετρο 19 ίντσες που προσφέρουν αναβαθμισμένο στιλ και εμφάνιση, σε συνδυασμό με βελτιωμένη συμπεριφορά και απόδοση στο δρόμο, αποτελούν στάνταρ στοιχείο του βασικού εξοπλισμού όλων των εκδόσεων Premium.

Ταυτόχρονα, για καλύτερη και ακόμα πιο πιστή αναπαραγωγή μουσικής στο πολυτελές εσωτερικό της νέας Mustang Mach-E, οι εκδόσεις Premium AWD διαθέτουν στον βασικό τους εξοπλισμό το high-end και εξαιρετικά αποδοτικό ηχοσύστημα της B&O, το οποίο απέσπασε την κορυφαία διάκριση iF DESIGN AWARD διαθέτοντας σχεδίαση ηχόμπαρας με tweeter εγκατεστημένα στο ταμπλό, κάτω από ένα ανθεκτικό ύφασμα. Για περισσότερη ευκολία και άνεση, στις εκδόσεις Premium AWD του αμιγώς ηλεκτρικού SUV της Ford, η αυτόματη, ηλεκτρικά ανοιγόμενη πόρτα χώρου αποσκευών είναι επίσης στάνταρ. Επιπλέον των παραπάνω, όλες οι διαθέσιμες εκδόσεις Premium της νέας Mustang Mach-E εφοδιάζονται στάνταρ τώρα με ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα καθίσματα μνήμης 8-θέσεων με διάτρητα πολυτελή καλύμματα από τεχνητό δέρμα Sensico.

Με αυξημένη ικανότητα ρυμούλκησης

Oι πελάτες της νέας Mustang Mach-E που θέλουν να ρυμουλκούν με άνεση και ασφάλεια μεγάλα οχήματα (τρέιλερ, σκάφη κ.α.) μπορούν πλέον να επιλέξουν τις εκδόσεις Premium με μπαταρία Εκτεταμένης Χωρητικότητας (Extended Range 91KW). Η συγκεκριμένες εκδόσεις της νέας Ford Mustang Mach-E διαθέτουν πλέον αυξημένη ικανότητα ρυμούλκησης με φρένα, που φτάνει τα 1.500 kg.

Πηγή: skai.gr

