Νέο Ford Ranger MS-RT: Κορυφαία παραγωγικότητα και αγωνιστικά γονίδια

Η Ford Pro αποκάλυψε σήμερα το πρώτο μοντέλο μιας νέας σειράς κορυφαίων επαγγελματικών οχημάτων με την επωνυμία MS-RT: το νέο Ford Ranger MS-RT.

Το νέο Ranger MS-RT σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε στα πλαίσια της στενής συνεργασίας της παγκόσμιας ομάδας της Ford και των ειδικών της MS-RT – η οποία αποτελεί παρακλάδι της M-Sport, του μακροχρόνιου συνεργάτη της Ford στους αγώνες ράλι. Διαθέτοντας έναν μοναδικό συνδυασμό εντυπωσιακής εμφάνισης που αντλεί έμπνευση από τον μηχανοκίνητο αθλητισμό, αναβαθμισμένης οδηγικής εμπειρίας και εξαιρετικής ικανότητας μεταφοράς φορτίου, το νέο Ford Ranger MS-RT έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα στην κατηγορία των pick-up οχημάτων.

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να προσθέσουμε το Ranger MS-RT στο χαρτοφυλάκιο της Ford Pro, προσφέροντας έτσι μια συναρπαστική εργοστασιακή επιλογή που απευθύνεται σε πελάτες οι οποίοι χρειάζονται ένα επαγγελματικό όχημα το οποίο ταυτόχρονα να αποτελεί μανιφέστο για την επιχείρησή τους» είπε ο Hans Schep, general manager, Ford Pro Europe. «Περισσότεροι πελάτες θέλουν ένα επαγγελματικό όχημα για τις εργάσιμες ημέρες, το οποίο παράλληλα θα υποστηρίζει τον τρόπο ζωής τους το Σαββατοκύριακο. Αυτό το νέο όχημα με την υπογραφή MS-RT είναι η τέλεια απάντηση.»

Η έκδοση MS-RT βασίζεται στην πλατφόρμα της νέας γενιάς του μοντέλου και συνδυάζει τολμηρή εμφάνιση με σημαντικές μηχανολογικές αναβαθμίσεις. Συγκεκριμένα, το νέο Ranger MS-RT είναι εφοδιασμένο με έναν V6 πετρελαιοκινητήρα με χωρητικότητα 3,0 λίτρων και χρησιμοποιεί μια μοναδική ρύθμιση στην ανάρτηση και διαφορετικούς τροχούς προκειμένου να ενισχύσει τις ικανότητές του στην άσφαλτο και να γίνει το «απόλυτο pick-up δρόμου».

Αποτελώντας το κορυφαίο μοντέλο της σειράς Ranger, το πλήρως συνδεδεμένο επαγγελματικό όχημα είναι επίσης ενσωματωμένο με την πλατφόρμα λογισμικού και συνδεδεμένων υπηρεσιών της Ford Pro, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ολοκληρωμένες λύσεις φόρτισης για ηλεκτρικά μοντέλα, εργαλεία διαχείρισης από την Ford Pro Telematics και την εφαρμογή FordPass Pro, καθώς και το σύστημα FORDLiive. Όλες αυτές οι λύσεις βοηθούν τις μικρές επιχειρήσεις να μειώσουν το κόστος ιδιοκτησίας, να μεγιστοποιήσουν τον χρόνο λειτουργίας των οχημάτων και να βελτιστοποιήσουν την παραγωγικότητα τους.

Οι πελάτες στην Ελλάδα μπορούν να παραγγείλουν το νέο Ford Ranger MS-RT στους Επίσημους Εμπόρους της Ford Pro την άνοιξη του τρέχοντος έτους, ενώ οι παραδόσεις θα ξεκινήσουν το καλοκαίρι.

Νέο Ford Ranger MS-RT

Το Ford Ranger MS-RT έχει σχεδιαστεί για να είναι το «απόλυτο pick-up δρόμου», με μυώδες σχεδιασμό που αντλεί έμπνευση από τον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Το πολυτελές pick-up της Ford Pro τροφοδοτείται από τον ισχυρό V6 πετρελαιοκινητήρα με χωρητικότητα 3,0 λίτρων της Ford, αποδίδοντας μέγιστη ισχύ 240 PS και ροπή 600 Nm. Αυτός ο κινητήρας συνδυάζεται με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων 10 σχέσεων και το νέο σύστημα μόνιμης τετρακίνησης e4WD που συναντάμε και σε άλλα μοντέλα του νέου Ranger. Επίσης, η ολοκαίνουργια έκδοση MS-RT διατηρεί την ίδια δυνατότητα μεταφοράς φορτίου που φτάνει τον 1 τόνο και την ίδια ικανότητα ρυμούλκησης των 3.500 kg του ολοκαίνουργιου Ranger.

Οπτικά, το εμπρός μέρος του νέου Ranger MS-RT αντλεί έμπνευση από τις extreme εκδόσεις του μοντέλου που συμμετέχουν σε αγωνιστικές διοργανώσεις στην Ασία, αποπνέοντας έντονο δυναμισμό χάρη στην κυψελοειδή μάσκα και το ενσωματωμένο splitter.

Η συνολική σιλουέτα του οχήματος είναι χαμηλωμένη χάρη στο σμιλευμένο σχήμα των πλαϊνών ποδιών, ενώ στο πίσω μέρος ο διαχύτης αέρα βρίσκεται ενσωματωμένος στον χαρακτηριστικής σχεδίασης προφυλακτήρα. Η πίσω πόρτα κοσμείται με γραφικά MS-RT και μια αποκλειστική αεροτομή τύπου ducktail – αυτή συμπληρώνεται από μια ακόμα αεροτομή εγκατεστημένη ψηλά στο τελείωμα της καμπίνας. Ο μοναδικός αυτός συνδυασμός αεροδυναμικών βοηθημάτων στο νέο Ford Ranger MS-RT βελτιστοποιήθηκε μέσω προσομοιώσεων σε υπολογιστή με στόχο τη συνολική αεροδυναμική ισορροπία και την ενίσχυση της σταθερότητας του οχήματος σε υψηλές ταχύτητες.

Οι αποκλειστικές ζάντες ελαφρού κράματος με σχεδίαση diamond cut και διάμετρο 21 ίντσες – πρόκειται για τις μεγαλύτερες που έχουν προσφερθεί ποτέ σε οποιοδήποτε μοντέλο της γκάμας Ranger – συνδυάζονται με ελαστικά χαμηλού προφίλ διαστάσεων 275/45 R21. Οι εντυπωσιακοί αυτοί τροχοί φιλοξενούνται τώρα σε διευρυμένους θόλους, επεκτείνοντας το συνολικό πλάτος του οχήματος κατά 82 mm τόσο μπροστά όσο και πίσω. Επίσης, κατά 40 mm έχει αυξηθεί και το μετατρόχιο εμπρός και πίσω με στόχο τη βελτίωση της πρόσφυσης και της σταθερότητας.

Η ανάρτηση του αυτοκινήτου βελτιστοποιήθηκε για να επιτευχθεί η ιδανική ισορροπία ανάμεσα στον απόλυτο έλεγχο και την άνεση. Έτσι, στο νέο Ranger MS-RT περιλαμβάνει διαφορετική ρύθμιση πίσω, πιο σφιχτά αμορτισέρ εμπρός, ενώ συνολικά το ύψος είναι τώρα μειωμένο κατά 40 mm. Όλα αυτά εξασφαλίζουν στο νέο Ranger MS-RT πιο σπορτίφ εμφάνιση, σε συνδυασμό με μεγαλύτερη ακρίβεια χειρισμού και σταθερότητα στις στροφές.

«Αν το Ranger Raptor είναι το απόλυτο pick-up για χρήση εκτός δρόμου, τότε το Ranger MS-RT είναι το απόλυτο pick-up για το δρόμο», δήλωσε ο Hans Schep. «Πρόκειται για κάτι διαφορετικό σε σχέση με ό,τι βλέπουμε συνήθως σε αυτή την κατηγορία στην Ευρώπη. Mε οδηγικές αρετές που θυμίζουν περισσότερο επιβατικό αυτοκίνητο και με αμετάβλητες δυνατότητες ρυμούλκησης και ικανότητα μεταφοράς φορτίου, πιστεύουμε θα αποτελεί μια νέα ελκυστική επιλογή για τους πελάτες στην κατηγορία των pick-up οχημάτων.»

Το χαρακτηριστικό εσωτερικό του διπλοκάμπινου μοντέλου διαθέτει μοναδικά νέα καθίσματα με σπορ σχεδίαση που παρέχουν βελτιωμένη άνεση και υποστηρίζουν καλύτερα τo σώμα των εμπρός επιβατών. Το μη ζωϊκό οικολογικό δέρμα και το σουέντ, σε συνδυασμό με το διακριτικό μοτίβο διακόσμησης MS-RT και τις χαρακτηριστικές μπλε ραφές, κοσμούν τόσο τα εμπρός όσο και τα πίσω καθίσματα. Λογότυπα MS-RT υπάρχουν στο εμπρός μέρος των καθισμάτων καθώς και ένα πρόσθετο σήμα στο ταμπλό. Το σπορ τιμόνι είναι θερμαινόμενο, φέρει μπλε σήμανση για τη θέση της ευθείας και ένθετο με λογότυπο MS-RT.

Από το λανσάρισμα το νέο Ford Ranger MS-RT θα διατίθεται σε μια σειρά χρωμάτων, η οποία περιλαμβάνει τον χρωματισμό Conquer Grey, με καλύμματα καθρεπτών και χειρολαβές θυρών βαμμένα σε Agate Black. Ο στάνταρ εξοπλισμός περιλαμβάνει μεταξύ άλλων οθόνη αφής 12 ιντσών με SYNC 4A, ηλεκτρονικά ελεγχόμενο σύστημα αυτόματου κλιματισμού δύο ζωνών, σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης εμπρός και πίσω, κάμερα οπισθοπορείας, Intelligent Adaptive Cruise Control και Intelligent Speed Limiter.

Δείτε το βίντεο:

Νέα γενιά μοντέλων MS-RT

Η MS-RT, που σημαίνει M-Sport Road Technology, προέκυψε από τη συνεργασία του ιδρυτή της Edward Davies με την M-Sport το 2015. Η M-Sport έχει μακρά ιστορία συνεργασίας με τη Ford για την εξέλιξη και κατασκευή των αυτοκινήτων της στους αγώνες ράλι, όπως το νέο Ford Puma Rally1, ενώ προετοιμάζει επίσης οχήματα που συμμετέχουν στο Global Rallycross και σε αγώνες GT3.

Η εξειδικευμένη ομάδα της MS-RT αξιοποιεί το DNA της M-Sport, όπως αυτό προκύπτει μέσα από τη συμμετοχή της σε διάφορες αγωνιστικές διοργανώσεις, προκειμένου να κατασκευάσει τροποποιημένα οχήματα δρόμου με μοναδικό σπορ χαρακτήρα. Η εταιρεία έχει αναπτύξει στο παρελθόν τροποποιημένες εκδόσεις των μοντέλων Transit Custom, Transit Connect και Ranger προηγούμενης γενιάς. Η νέα αυτή συνεργασία βασίζεται σε αυτή την κληρονομιά.

Το νέο Ranger MS-RT θα διατίθενται από τους εμπόρους της Ford Pro σε όλη την Ευρώπη. Η τελική συναρμολόγηση και το φινίρισμα των νέων μοντέλων θα πραγματοποιείται σε μια ειδική νέα εγκατάσταση που βρίσκεται στο Ford Dagenham Estate στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πρόκειται για μία υπερσύγχρονη μονάδα, κοντά στη βάση της ομάδας μηχανικών της Ford Pro στο Ford Dunton Campus, η οποία περιλαμβάνει ένα στούντιο σχεδιασμού και μηχανολογίας, μία ημι-αυτόματη μονάδα βαφείου και δύο γραμμές συναρμολόγησης. Σε αυτή εντάσσεται και μια ειδική ομάδα εξυπηρέτησης πελατών.



