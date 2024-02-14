Αυτή είναι η νέα Porsche Taycan

Τα νέα μοντέλα διαθέτουν μεγαλύτερη ισχύ, βελτιωμένη αυτονομία, ταχύτερη επιτάχυνση και πιο σύντομη και σταθερή φόρτιση. Οι σχεδιαστές του τμήματος Style Porsche ανέδειξαν ακόμη περισσότερο το ιδιαίτερο design της Taycan και έκαναν να ξεχωρίζουν ακόμα περισσότερο τα μοντέλα Turbo. Όλες οι εκδόσεις της Taycan διαθέτουν ακόμη πιο πλούσιο βασικό εξοπλισμό καθώς και την αναβαθμισμένη τεχνολογία Porsche Driver Experience με βελτιωμένη φιλοσοφία οθόνης και συστημάτων χειρισμού.

Και οι τρεις εκδόσεις αμαξώματος – η Taycan sports sedan, η ευέλικτη Taycan Cross Turismo, διαθέσιμη με πακέτο off-road, και η σπορ αλλά ταυτόχρονα πρακτική Taycan Sport Turismo - θα διαθέτουν τις ιδιαίτερα πολλές βελτιώσεις τους ήδη από την πρώτη ημέρα της διάθεσής τους στην αγορά. Για κάθε τύπο αμαξώματος προτείνονται τέσσερις επιλογές συστήματος μετάδοσης κίνησης, με επιλογές πίσω κίνησης ή τετρακίνησης. Τα ανανεωμένα μοντέλα θα είναι διαθέσιμα στα Porsche Centers την άνοιξη του 2024.

Προετοιμάζοντας την έναρξη της μαζικής παραγωγής, μηχανικοί εξέλιξης προϊόντων και οδηγοί καμουφλαρισμένων αυτοκινήτων δοκιμών έχουν ήδη καλύψει πάνω από 3,6 εκατ. χιλιόμετρα σε ολόκληρο τον κόσμο σε μια διαρκή προσπάθεια βελτίωσης του πρώτου αμιγώς ηλεκτρικού σπορ αυτοκινήτου από την Porsche. Η κατασκευάστρια εταιρεία σπορ αυτοκινήτων έχει κατασκευάσει σχεδόν 150.000 οχήματα Taycan. Οι σημαντικότερες αγορές διάθεσης της Taycan είναι προς το παρόν οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία και η Κίνα.

«Με την Taycan, πρωτοπόρο της καινοτομίας, εγκαινιάσαμε στα τέλη του 2019 μια νέα εποχή στην ηλεκτροκίνηση. Αμέσως αποδείχθηκε ότι έφερε επανάσταση στην κατηγορία των ηλεκτρικών οχημάτων», αναφέρει ο επικεφαλής της συγκεκριμένης σειράς μοντέλων, Kevin Giek. «Σήμερα, συνεχίζουμε την επιτυχημένη αυτή πορεία με τη ριζικά ανανεωμένη Taycan. Η συγκεκριμένη σειρά ανεβάζει τον πήχη των επιδόσεων, με εξαιρετικά χαρακτηριστικά δυναμικής οδήγησης και ασύγκριτη οδηγική απόλαυση. Ταυτόχρονα, κατορθώσαμε να βελτιώσουμε σημαντικά την αποδοτικότητα, την αυτονομία, την πρακτικότητα στην καθημερινή χρήση, και την άνεση.»

Ακόμη πιο υψηλές επιδόσεις

Όλα τα ανανεωμένα μοντέλα της σειράς επιταχύνουν πολύ πιο γρήγορα από τους προκατόχους τους. Ενδεικτικά αναφέρονται δύο μοντέλα με αρκετά διαφορετικές επιδόσεις: τα δύο sports sedan, η Taycan και η Taycan Turbo S, επιταχύνουν από τα 0 στα 100 km/h μέσα σε μόλις 4,8 και 2,4 δευτερόλεπτα, αντίστοιχα, δηλαδή, κατά 0,6 και 0,4 δευτερόλεπτα πιο γρήγορα από τους προκατόχους τους.

Χάρη στη νέα λειτουργία «push to pass» που περιλαμβάνεται στο πακέτο Sport Chrono, η ιπποδύναμη ενισχύεται για 10 δευτερόλεπτα κατά έως και 70kW, ανάλογα με το μοντέλο, με το πάτημα ενός κουμπιού. Η βελτιωμένη επιτάχυνση έρχεται ως αποτέλεσμα της υψηλότερης απόδοσης του συστήματος μετάδοσης κίνησης. Για παράδειγμα, η βασική έκδοση της Taycan αποδίδει επιπλέον 60 kW σε σύγκριση με το παρελθόν. Ενώ για την Taycan Turbo S, η απόδοση ενισχύεται κατά 140 kW με το Launch Control, που σημαίνει ότι η απόδοση συστήματος για το κορυφαίο μοντέλο ισοδυναμεί με 700 kW/952 ίππους.

Μεγαλύτερη αυτονομία με βελτίωση που ξεπερνά το 35% σε σύγκριση με το παρελθόν

Ανάλογα με την έκδοση του αμαξώματος και τον κινητήρα, η αυτονομία κατά WLTP φτάνει τα έως και 678 km, δηλαδή αύξηση που αντιστοιχεί σε 175 km ή ποσοστό 35%. Η ανανεωμένη Taycan δεν απαιτεί απλώς λιγότερες στάσεις για φόρτιση σε μακρινές διαδρομές σε σχέση με τον προκάτοχό της, αλλά και η επαναφόρτισή της είναι συντομότερη: για παράδειγμα, σε σταθμούς φόρτισης 800 V DC μπορεί να φορτίζεται με έως και 320 kW, δηλαδή 50 kW περισσότερα απ’ ό,τι στο παρελθόν. Η ικανότητα ταχυφόρτισης της νέας μπαταρίας Performance έχει βελτιωθεί σημαντικά. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί και διατηρείται ισχύς φόρτισης πάνω από 300 kW για έως και πέντε λεπτά, ενώ επιτυγχάνεται πιο γρήγορα πολύ υψηλή ισχύς φόρτισης, ακόμη και σε χαμηλές θερμοκρασίες.

Επομένως, ανάλογα με το στυλ οδήγησης, -μεταξύ άλλων παραγόντων-, μπορεί και μειώνεται στο μισό ο χρόνος που απαιτείται για φόρτιση από το 10 στο 80% σε σύγκριση με το παλαιότερο μοντέλο. Στην πρώτη γενιά της Taycan, η κατάσταση φόρτισης (state of charge) έφτανε από το 10 στο 80% στους 15 οC μέσα σε 37 λεπτά. Υπό ανάλογες συνθήκες, η ανανεωμένη Taycan φορτίζεται μέσα σε μόλις 18 λεπτά, παρά τη μεγαλύτερη χωρητικότητα της μπαταρίας της. Η μπαταρία Performance Plus διαθέτει πλέον μεγαλύτερη μικτή χωρητικότητα με 105 kWh, σε αντίθεση με τις 93 kWh του παρελθόντος.

Νέο ενεργό αμάξωμα

Όλα τα μοντέλα της ανανεωμένης Taycan περιλαμβάνουν στον βασικό εξοπλισμό τους προσαρμοζόμενη αερανάρτηση. Η νέα ανάρτηση Porsche Active Ride διατίθεται ως προαιρετικός εξοπλισμός για όλες τις εκδόσεις με σύστημα τετρακίνησης. Αυτό το σύστημα συνδυάζει με μοναδικό τρόπο την οδηγική άνεση με τη δυναμική οδήγηση.

Η ανάρτηση διατηρεί μονίμως επίπεδο το αμάξωμα της Taycan, ακόμη και σε δυναμικούς ελιγμούς πέδησης, διεύθυνσης και επιτάχυνσης. Όταν η οδήγηση είναι ήρεμη, το σύστημα μειώνει σχεδόν πλήρως τους κραδασμούς. Σε συνθήκες δυναμικής οδήγησης, το σύστημα ανάρτησης Porsche Active Ride εγγυάται σχεδόν απόλυτη πρόσφυση στο οδόστρωμα χάρη στην ισόρροπη κατανομή των φορτίων στους τροχούς. Όταν είναι ενεργοποιημένη η κατάλληλη λειτουργία, η ανάρτηση μπορεί και αντισταθμίζει τις κλίσεις του αμαξώματος ως προς τον εγκάρσιο και τον διαμήκη άξονα μειώνοντας έτσι τις δυνάμεις επιτάχυνσης που ασκούνται στους επιβάτες.

Εξαιρετικά βελτιωμένη αποδοτικότητα

Η ταυτόχρονη βελτίωση απόδοσης και αποδοτικότητας επιτυγχάνεται χάρη σε διάφορους παράγοντες: το προηγμένο σύστημα μετάδοσης κίνησης με νέο πίσω άξονα που αποδίδει έως και 80 kW περισσότερη ισχύ από τον προκάτοχό του (ισχύει για όλα τα μοντέλα), τον inverter τροποποιημένου ημιτόνου με βελτιστοποιημένο λογισμικό, τις πιο ισχυρές μπαταρίες, το αναβαθμισμένο σύστημα θερμικής διαχείρισης, την υπερσύγχρονη αντλία θερμότητας και τον ανανεωμένο σχεδιασμό των συστημάτων ανάκτησης ενέργειας και τετρακίνησης.

Η μέγιστη ικανότητα ανάκτησης ενέργειας κατά την επιβράδυνση από μεγάλες ταχύτητες πέρασε από τα 290 στα 400 kW, που αντιστοιχεί σε αύξηση άνω του 30%. Όλα τα μοντέλα διαθέτουν πλέον ως βασικό εξοπλισμό τροχούς βελτιστοποιημένης αεροδυναμικής και ελαστικά μειωμένης αντίστασης κύλισης. Ειδικά για τον σκοπό αυτό σχεδιάστηκαν νέοι τροχοί και ελαστικά 21 ιντσών.

Σημαντικά βελτιωμένος εξοπλισμός με λιγότερο βάρος

Παρόλο που το βάρος των μοντέλων είναι μειωμένο κατά έως και 15 kg, ο βασικός εξοπλισμός είναι πιο πλούσιος από ό,τι στο παρελθόν. Ατμοσφαιρικός φωτισμός, ParkAssist με κάμερα οπισθοπορείας, ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέφτες με φωτισμό surround, θερμαινόμενα μπροστινά καθίσματα, τεχνολογία έξυπνης εμβέλειας Porsche Intelligent Range Manager (PIRM), αντλία θερμότητας με νέο σύστημα ψύξης, υποδοχή smartphone για ασύρματη φόρτιση, θύρες φόρτισης στην πλευρά οδηγού και συνοδηγού, διακόπτης επιλογής προγράμματος οδήγησης και σύστημα τιμονιού Power Steering Plus: ανήκουν όλα πλέον στον βασικό εξοπλισμό.

Τα βασικά μοντέλα της Taycan περιλαμβάνουν πλέον στον βασικό εξοπλισμό τους την προσαρμοζόμενη αερανάρτηση και τα προστατευτικά μαρσπιέ αλουμινίου. Παράλληλα με τον αναβαθμισμένο εξοπλισμό, στα βελτιωμένα τεχνικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνεται μια μπαταρία αυξημένης χωρητικότητας αλλά μικρότερου βάρους.

Ακόμη πιο ελκυστικός σχεδιασμός

Με νέο στυλ μπροστά και πίσω και νέους προβολείς και πίσω φώτα, οι ειδικοί στο τμήμα Style Porsche έχουν τελειοποιήσει ακόμη περισσότερο το καθαρόαιμο design της Taycan. Τα νέα μπροστινά φτερά και οι πιο επίπεδοι προβολείς αναδεικνύουν πιο έντονα το πλάτος του μοντέλου.

Οι νέοι προβολείς διαθέτουν τεχνολογία HD Matrix υψηλής ευκρίνειας με ειδικούς φακούς και φωτίζουν πλέον το σκοτάδι με τα χαρακτηριστικά της Porsche γραφικά των προβολέων τεσσάρων σημείων . Το λογότυπο της Porsche στη λεντοταινία στο πίσω μέρος του οχήματος διαθέτει τρισδιάστατο σχεδιασμό με εφέ γυαλιού. Για πρώτη φορά διατίθεται ως φωτιζόμενη έκδοση που συνοδεύεται από animation επιβίβασης/ αποβίβασης.

Μεταξύ άλλων μοναδικών χαρακτηριστικών, το ιδιαίτερο χρώμα Turbonite κάνει τα μοντέλα Turbo και Turbo S να ξεχωρίζουν ακόμη περισσότερο από τις υπόλοιπες εκδόσεις, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό τους.

Ανανεωμένη φιλοσοφία συστήματος χειρισμού και οθόνης

Ο πίνακας οργάνων, η κεντρική οθόνη και η προαιρετική οθόνη συνοδηγού διαθέτουν βελτιστοποιημένο περιβάλλον χρήστη με πρόσθετες λειτουργίες. Ο διακόπτης επιλογής προγράμματος οδήγησης στο τιμόνι περιλαμβάνεται πλέον στον βασικό εξοπλισμό. Για τα μοντέλα της Taycan που διαθέτουν το πακέτο Sport Chrono και την μπαταρία Performance Plus υπάρχει το ειδικό κουμπί «push to pass» στον διακόπτη επιλογής προγράμματος οδήγησης.

Με το νέο χειριστήριο που βρίσκεται αριστερά πίσω από το τιμόνι, ο χειρισμός των συστημάτων υποβοήθησης οδηγού είναι ακόμη πιο διαισθητικός. Η εφαρμογή Apple CarPlay έχει ενσωματωθεί πιο συστηματικά στις οθόνες και τις λειτουργίες του οχήματος, ενώ η νέα λειτουργία In-Car Video προσφέρει τη δυνατότητα video streaming στην κεντρική οθόνη και στην οθόνη συνοδηγού.



Πηγή: skai.gr

