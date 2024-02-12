Αυτό είναι το ανανεωμένο DS 3

Με άξονες την πολυτέλεια, την τεχνολογική υπεροχή και το μοναδικά εκλεπτυσμένο στυλ, η νέα γκάμα του DS 3 πετυχαίνει για ακόμη μια φορά, την απόλυτη ισορροπία μεταξύ ποιότητας, πολυτέλειας, παρέχοντας ταυτόχρονα την καλύτερη δυναμική άνεση στην οδήγηση.

Διατηρώντας το ξεχωριστό της design, με τις σχεδιαστικές γραμμές να αναδεικνύουν την εκλεπτυσμένη σιλουέτα που παραπέμπει σε γλυπτό, η νέα γκάμα του DS 3 παρέχει στους επιβάτες, ένα επίπεδο πολυτέλειας που δεν είχε επιτευχθεί ποτέ στο παρελθόν σε αυτή την κατηγορία. Απευθύνεται σε αγοραστές που αναζητούν την αποκλειστικότητα και θέλουν να απολαμβάνουν ότι ακριβώς προσφέρουν τα μεγάλα SUV, αλλά σε compact διαστάσεις.

Σε επίπεδο εξοπλισμού, η νέα γκάμα του DS 3, προάγει την ευελιξία, την άνεση, την ασφάλεια και αίσθηση πολυτέλειας.

Ακόμα και στην πρώτη έκδοση Bastille, ο εξοπλισμός είναι υπερπλήρης για εύκολη, άνετη και ασφαλή καθημερινότητα: Ηχομονωτικό παρμπρίζ, Οθόνη αφής 10,25” για το infotainment, ασύρματη σύνδεση Apple CarPlay και Android Auto, ψηφιακό πίνακα οργάνων 7”, αυτόματο κλιματισμό, εσωτερικό ατμοσφαιρικό φωτισμό, αντιθαμβωτικό εσωτερικό καθρέπτη, ηλεκτρικά αναδιπλούμενους εξωτερικούς καθρέπτες, πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος, cruise control, αυτόματη ενεργοποίηση φώτων, Keyless Start, σύστημα διατήρησης της λωρίδας κυκλοφορίας, αυτόνομο φρενάρισμα, αναγνώριση των οδικών σημάτων, σκούρα κρύσταλλα, προβολείς LED και ζάντες αλουμινίου 17”.

Οι οκτώ ενσωματωμένοι αερόσακοι, με στάνταρτ πίσω πλευρικούς επιπλέον των αερόσακων οροφής, αποτελούν ένα ακόμη χαρακτηριστικό της προσοχής που έχει δοθεί στην ασφάλεια.

Το στάνταρτ σύστημα Advanced Traction Control (προγράμματα οδήγησης σε χιόνι, λάσπη, άμμο) με Hill Descent Assist (σύστημα υποβοήθησης κατάβασης), η αυξημένη απόσταση από το έδαφος και οι μεγάλοι τροχοί (διαμέτρου 69 εκ) είναι οι σύμμαχοι για τις διαδρομές εκτός ασφάλτου.

Σημαντικό επίσης ότι διατίθεται σε 100% ηλεκτρική έκδοση με αυτονομία σε αστικό κύκλο WLTP έως 575 χλμ. καθώς και με μια ευρεία γκάμα θερμικών κινητήρων Βενζίνης ή Diesel χαμηλού κυβισμού και υψηλής απόδοσης. Όλοι οι θερμικοί κινητήρες συνδυάζονται με αυτόματο κιβώτιο 8 σχέσεων EAT8.



