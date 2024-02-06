H Νικ.Ι.Θεοχαράκης έκλεισε τα 100 χρόνια

Η εταιρεία ξεκίνησε το 1924 από μια μικρή προσωπική επιχείρηση ειδών αυτοκινήτου και υγρών καυσίμων που ίδρυσε ο Νικόλαος Ι. Θεοχαράκης στον Πειραιά. Η Διοίκηση της εταιρείας, από τον Νικόλαο Θεοχαράκη πέρασε στη συνέχεια, στους γιους του, Γιάννη και Βασίλη Θεοχαράκη, ενώ πλέον τα ηνία της Διοίκησης έχουν περάσει στον Τάκη Θεοχαράκη.

Το σημαντικότερο ορόσημο της εταιρείας ήταν έναρξη της συνεργασίας της με την Nissan, το 1961. Αυτή ήταν και η πρώτη επίσημη αντιπροσώπευση της Nissan Motor Co. στην Ευρώπη και μια από τις πρώτες παγκοσμίως.

Ένας ακόμη σημαντικός σταθμός στην ιστορία της εταιρείας, ήταν η θεμελίωση του εργοστάσιου συναρμολόγησης αυτοκίνητων στον Βόλο, το 1980 (ΤΕΟΚΑΡ Α.Β.Ε.Ε.). Το πρότυπο αυτό εγχείρημα αποτέλεσε σημείο αναφοράς, όχι μόνο για την Νικ. Ι. Θεοχαράκης Α.Ε., αλλά ευρύτερα για την υποδοχή και καταξίωση του αυτοκίνητου στη χώρα μας. Η λειτουργία του εργοστασίου εδραίωσε την επιτυχημένη παρουσία της Nissan στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου και την οδήγησε στην πρώτη θέση των πωλήσεων μεταξύ όλων των εταιρειών αυτοκινήτου για ένα μεγάλο διάστημα, από το 1981 ως το 1993. Από τις αρχές τις λειτουργίας του εργοστάσιου μέχρι και το 1995 συναρμολογήθηκαν περισσότερα από 170.000 αυτοκίνητα.

Από εκεί και πέρα πολλά και σημαντικά ακολούθησαν: Το 1989 το ορόσημο της παραγωγής 100.000 αυτοκινήτων στο εργοστάσιο στον Βόλο. Το 1994 η θεμελίωση του πρότυπου Κέντρου Διανομής Ανταλλακτικών Αυτοκίνητων και Εκπαίδευσης στον Ασπρόπυργο – η εκπαίδευση του προσωπικού είναι από την ίδρυση της εταιρείας σταθερή επιδίωξη. Το 2015 η επίτευξη 600.000 πωλήσεων νέων αυτοκινήτων Nissan στην Ελλάδα.

Αρχές του 2023, η Νικ. Ι. Θεοχαράκης Α.Ε, πιστή στη δέσμευσή της για την προστασία του περιβάλλοντος, ολοκλήρωσε μια μεγάλη επένδυση φωτοβολταϊκών συγκροτημάτων στις εγκαταστάσεις της σε Αθήνα, Ασπρόπυργο και Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, προωθώντας και ενισχύοντας την περιβαλλοντική συνείδηση, ως αναπόσπαστο κομμάτι της κουλτούρας της. Με αυτή την επένδυση σε φωτοβολταϊκά πάνελ, η εταιρεία καλύπτει ένα ποσοστό που αγγίζει πλέον το 80% των υφιστάμενων ενεργειακών αναγκών της, έχοντας ως στόχο το 100% στο άμεσο μέλλον.

Ο Όμιλος μέσω των εταιρειών ΝΙΚ.Ι.ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε. και ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε., πέρα από την αντιπροσώπευση της Nissan, δραστηριοποιείται με επιτυχία στην εμπορεία μιας μεγάλης γκάμας προϊόντων, όπως: τα ιαπωνικά ελαστικά YOKOHAMA (από το 1957), τις εξωλέμβιες μηχανές SUZUKI (από το 1982), αγροτικά τρακτέρ και θεριζοαλωνιστικές μηχανές SAME & DEUTZ-FAHR (από το 1978), ηλεκτροκίνητα σάρωθρα Green Machines, ελαστικά των οίκων KENDA και LASSA, μεγάλα φορτηγά της BMC, φορτηγά της JAC, ηλεκτρικά ελαφρά φορτηγά της REGIS, ηλεκτρικά ελαφρά φορτηγά της ADDAX, μπαταρίες αυτοκινήτων VMF, πρόσθετα λιπαντικών και χημικά προϊόντα WYNN’S, χημικά-καθαριστικά PERMATEX, καθώς και άλλα προϊόντα.

Με μια μακρά ιστορία ενός αιώνα δραστηριοποίησης στην Ελληνική αγορά, η Νικ. Ι. Θεοχαράκης Α.Ε., από το 1924 έως και σήμερα, συνεχίζει την δυναμική πορεία της με ισχυρές βάσεις και όραμα για το μέλλον. Η συνεχής και συνεπής πορεία της εταιρείας βασίζεται σταθερά στις αξίες της, έχοντας πάντα ως γνώμονα την ανθρωποκεντρική της φιλοσοφία, την υγιή ανάπτυξη, τις συνεργασίες και την επιχειρηματική εξωστρέφεια. Σήμερα αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους επιχειρηματικούς ομίλους στην Ελλάδα, προσφέροντας ένα ευρύτατο φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών. Η Νικ. Ι. Θεοχαράκης Α.Ε., έχει επιτύχει να κερδίσει την εμπιστοσύνη των πελατών και των συνεργατών της, ανταποδίδοντας σεβασμό, αξιοπιστία και ειλικρίνεια και παράλληλα συνεισφέροντας σταθερά στην Ελληνική οικονομία. Η ιστορία της εταιρείας, η ισχυρή σημερινή της παρουσία και οι θεμελιώδεις αξίες της είναι οι ισχυρότατες βάσεις της, που της επιτρέπουν να κοιτάζει το μέλλον με αισιοδοξία.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.