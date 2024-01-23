Χρονιά ρεκόρ για τη Volvo το 2023, με ρεκόρ πωλήσεων

Για το ίδιο διάστημα, η Volvo Car Hellas ανακοινώνει ρεκόρ 15ετίας στις πωλήσεις της στην ελληνική αγορά, με ταξινομήσεις 2.388 αυτοκινήτων, αυξημένες κατά 24% έναντι του 2022.



Οι κορυφαίες επιδόσεις στο πεδίο των πωλήσεων υποδηλώνουν την ισχυρή δυναμική της ηλεκτρικής γκάμας της Volvo Cars, που υποστηρίζεται πλέον και από τη σταθεροποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Το περασμένο έτος, η εταιρεία διέθεσε παγκοσμίως 113.419 αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα, 70% περισσότερα σε σχέση με το 2022, και 152.561 plug-in υβριδικά αυτοκίνητα, 10% περισσότερα έναντι του 2022. Οι πωλήσεις των αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων αντιπροσωπεύουν το 16% όλων των αυτοκινήτων Volvo που διετέθησαν παγκοσμίως στη διάρκεια του 2023.



Το 2023, οι ευρωπαϊκές πωλήσεις ανήλθαν σε 294.794 αυτοκίνητα, σημειώνοντας αύξηση 19% σε σχέση με το 2022. Η σειρά των μοντέλων Volvo Recharge, με αμιγώς ηλεκτρικό ή plug-in υβριδικό σύστημα κίνησης απέσπασε μερίδιο 59% στο σύνολο των αυτοκινήτων που πωλήθηκαν στην ήπειρο το περασμένο έτος.



Τα στοιχεία πωλήσεων για το 2023 στην Ελλάδα αποτυπώνουν μία ανάλογη εικόνα, με ακόμη μεγαλύτερη διείσδυση των ηλεκτροκίνητων μοντέλων Volvo στην αγορά: στο σύνολο του έτους, οι ταξινομήσεις των αμιγώς ηλεκτρικών και plug-in υβριδικών Volvo Recharge ανήλθαν σε 1.819 αυτοκίνητα, σημειώνοντας αύξηση 82% έναντι του 2022, με τις ταξινομήσεις των αμιγώς ηλεκτρικών στο +69% και των plug-in υβριδικών στο +87% σε σύγκριση με το 2022.



Αξίζει να σημειωθεί ότι η ισχυρή ζήτηση για τα plug-in υβριδικά Volvo τοποθέτησε την εταιρεία στην πρώτη θέση της συγκεκριμένης κατηγορίας στην Ελλάδα, με μερίδιο 16,1% στο σύνολο της αγοράς. Εξίσου σημαντική είναι και η αύξηση στις πωλήσεις των αμιγώς ηλεκτρικών Volvo που, με 396 μονάδες για το 2023, αντιπροσωπεύουν πλέον το 17% επί των συνολικών ταξινομήσεων της εταιρείας.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.