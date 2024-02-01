Νέα Ford Mustang: To εμβληματικό μοντέλο αναγεννιέται και έρχεται στην Ελλάδα

Η νέα Ford Mustang έρχεται να εγκαινιάσει το νεότερο κεφάλαιο στην ιστορία ενός πραγματικού «performance icon» και του κορυφαίου σε πωλήσεις σπορ αυτοκινήτου σε ολόκληρο τον κόσμο εισάγοντας ένα πρωτοποριακό ψηφιακό cockpit, έναν προηγμένο, νέο V8 κινητήρα και ένα φρέσκο, πιο αιχμηρό ντιζάιν για να προσελκύσει μια νέα γενιά οπαδών της Mustang.

Το 2024 η Ford Mustang γιορτάζει 60 χρόνια συνεχούς παραγωγής. Στο διάστημα αυτό έχουν πωληθεί περισσότερα από 10 εκατομμύρια αντίτυπα της, με την Mustang να έχει κάνει χιλιάδες εμφανίσεις στον κινηματογράφο, την τηλεόραση, τη μουσική σκηνή και τα βιντεοπαιχνίδια. Την ίδια στιγμή έχει γίνει το πιο δημοφιλές όχημα στον κόσμο στο Facebook.

«Η νέα Mustang είναι ό,τι περιμένουν οι πελάτες μας από ένα αδιαμφισβήτητο σύμβολο της αυτοκίνησης - και όχι μόνο. Η εκπληκτική, συνδεδεμένη τεχνολογία συμπληρώνει και προάγει τις επιδόσεις που θα κατακτήσουν τις καρδιές μιας ολόκληρης νέας γενιάς οδηγών», δήλωσε ο Jon Williams, general manager, Ford Blue, Europe.

Εντυπωσιακές σπορ επιδόσεις

Η νέα Ford Mustang έρχεται να απογειώσει τις θρυλικές επιδόσεις του μοντέλου σε νέα επίπεδα διαθέτοντας αναβαθμισμένο hardware, λογισμικό και ρυθμίσεις, καθώς και έναν νέο V8 κινητήρα 5,0 λίτρων τέταρτης γενιάς (Gen IV) που αποδίδει ισχύ 446 ίππων και ροπή 540 Nm .



Ο κινητήρας της Mustang GT είναι εφοδιασμένος με νέο σύστημα εισαγωγής με διπλή εισαγωγή αέρα και δύο πεταλούδες γκαζιού με στόχο την ελαχιστοποίηση των απωλειών στην εισαγωγή και την επίτευξη υψηλότερου ρυθμού ροής αέρα για καλύτερη απόδοση. Σε χαμηλούς ρυθμούς περιστροφής ανοίγει μία μόνο πεταλούδα γκαζιού για λόγους αποδοτικότητας, ενώ η δεύτερη ανοίγει συγχρονισμένα στις υψηλότερες στροφές για μεγιστοποίηση της αποδιδόμενης ισχύος. Ο άμεσος και έμμεσος ψεκασμός υψηλής και χαμηλής πίεσης συνεργάζονται αρμονικά για την παροχή, αντίστοιχα, αυξημένης ροπής και ισχύος στις χαμηλές και υψηλές στροφές

Ο τέταρτης γενιάς (Gen IV) V8 κινητήρας των 5,0 λίτρων διαθέτει επίσης στροφαλοφόρο άξονα από σφυρήλατο χάλυβα με επίστρωση πολυμερούς για μειωμένη τριβή και αυξημένη αντοχή, αλλά και μπιέλες που κατασκευάζονται με τη διαδικασία της πυροσυσσωμάτωσης για αξιόπιστη λειτουργία στις υψηλές στροφές. Οι νέοι εκκεντροφόροι εισαγωγής και εξαγωγής ελέγχουν τις βαλβίδες μεγάλης διαμέτρου, ενώ το σύστημα μεταβλητού χρονισμού των εκκεντροφόρων Ti-VCT εξασφαλίζει ιδανική κατανομή της ισχύος σε όλο το εύρος περιστροφής του κινητήρα.

Έως και έξι προφίλ οδήγησης είναι διαθέσιμα βελτιστοποιώντας την απόδοση της νέας Ford Mustang σε διάφορα σενάρια οδήγησης. Τα Drive Modes που διατίθενται είναι τα Normal, Sport, Slippery, Drag και Track, ενώ μια ρύθμιση που μπορεί να εξατομικευτεί επιτρέπει στον οδηγό να «συντονίσει» την Mustang του σύμφωνα με τις προσωπικές του προτιμήσεις. Με την επιλογή κάθε Drive Mode, τα υψηλής πιστότητας και ποιότητας γραφικά στον ψηφιακό πίνακα οργάνων προσαρμόζονται ανάλογα στις επιμέρους λειτουργίες.

Η απόκριση του αυτοκινήτου έχει αναβαθμιστεί, χάρη στη βελτιστοποίηση της γεωμετρίας της ανάρτησης που συνεισφέρει στη μείωση των τάσεων υποστροφής. Επίσης, ο ταχύτερος λόγος υποπολλαπλασιασμού του τιμονιού βελτιώνει με τη σειρά του τη δυναμική οδήγησης της νέας Mustang στις στροφές.

Το σύστημα rev-matching διατηρεί τις στροφές του κινητήρα κατά το χειροκίνητο κατέβασμα των ταχυτήτων, ώστε να διασφαλίζεται ομαλή εμπλοκή της επόμενης σχέσης. Είναι στάνταρ στην Mustang GT και προσφέρει ακόμα μεγαλύτερη ακρίβεια και εκλεπτυσμένη αίσθηση στον οδηγό.

Η Mustang GT διατίθεται με 10-τάχυτο αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων ή χειροκίνητο 6 σχέσεων. Το Performance Pack είναι στάνταρ και περιλαμβάνει ζάντες αλουμινίου 19 ιντσών, διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης για αυξημένη πρόσφυση, φρένα με την υπογραφή της Brembo με ενισχυμένες δαγκάνες και Active Valve Exhaust που εξασφαλίζει ήχους κινητήρα ανάλογα με το οδηγικό σενάριο. Η προαιρετική ενεργή ανάρτηση MagneRide® παρακολουθεί τις συνθήκες του δρόμου χίλιες φορές το δευτερόλεπτο και χρησιμοποιεί ένα υγρό το οποίο ελέγχεται ηλεκτρονικά για να ρυθμίζει την απόσβεση ανάλογα με τις ανάγκες.

Με την οπτική απήχηση και λειτουργικότητα ενός παραδοσιακού, μηχανικού χειρόφρενου, το ηλεκτρονικά ελεγχόμενο drift brake «ξεκλειδώνει» την ικανότητα drifting της πισωκίνητης Mustang. Το Performance Electronic Parking Brake είναι σχεδιασμένο τόσο για τους αρχάριους οδηγούς που θέλουν να μάθουν και να βελτιώσουν τις ικανότητές τους στο drift, όσο και για να παρέχει στους πιο έμπειρους ένα σύστημα έτοιμο για αγώνες.

Καθηλωτική ψηφιακή εμπειρία με προσαρμοζόμενες ενδείξεις cockpit

Στο εσωτερικό, η Mustang έβδομης γενιάς διαθέτει ένα τεχνολογικά προηγμένο, οδηγοκεντρικό cockpit, που συνδυάζει ιδανικά την κληρονομιά της Mustang με την τεχνολογία αιχμής.

Το παραδοσιακό άνω τμήμα του ταμπλό με τα χαρακτηριστικά διπλά «φρύδια» έχει δώσει τώρα τη θέση του σε μια ρέουσα και πιο «ανοιχτή» διάταξη με επένδυση από γυαλί, προσφέροντας ένα πιο καθαρό και ελκυστικό περιβάλλον για τον οδηγό.

Πίσω από το νέο τιμόνι με το επίπεδο κάτω τμήμα και την παχύτερη στεφάνη που προσφέρει καλύτερο έλεγχο, βρίσκεται ένας ψηφιακός πίνακας οργάνων 12,4 ιντσών, ο οποίος μπορεί να διαμορφωθεί ώστε να απεικονίζει διαφορετικές διατάξεις ενδείξεων και νέα, προσαρμοζόμενα γραφικά, ανάλογα με το Drive Mode.

Αυτός ο ψηφιακός πίνακας οργάνων ρέει απρόσκοπτα καταλήγοντας σε μια κεντρική οθόνη SYNC 4 13,2 ιντσών. Με αισθητή κλίση προς τον οδηγό, οι δύο οθόνες βρίσκονται πίσω από το ίδιο κομμάτι ενσωματωμένου γυαλιού. Επίσης, η εργονομική τους θέση εξασφαλίζει κορυφαία ορατότητα στις πληροφορίες που παρέχουν και εύκολη πρόσβαση σε διάφορα χειριστήρια ελέγχου, τα οποία δημιουργούν σε συνδυασμό μια καθηλωτική ψηφιακή εμπειρία.

Οι πλήρως προσαρμόσιμες ενδείξεις του ψηφιακού συμπλέγματος που δημιουργούν οι οθόνες, καθώς και ο εσωτερικός φωτισμός της Mustang, χαρακτηρίζονται από τα σκούρα χρώματα και τις χάλκινες αποχρώσεις τους – με θέματα παρόμοια με αυτά της ηλεκτρικής Mustang Mach-E. Καθώς πλησιάζει το όχημα, ο φωτισμός με animation και οι μοναδικές για την Mustang ενδείξεις στις οθόνες καλωσορίζουν τον οδηγό. Συνολικά, οι ενδείξεις των οθονών και ο φωτισμός στην καμπίνα μπορούν να εξατομικευτούν, με τις πρώτες να προσαρμόζονται στο επιλεγμένο Drive Mode.

Κατά την επιλογή του εξατομικευμένου προγράμματος λειτουργίας (Drive Mode), στην κεντρική οθόνη εμφανίζεται μια απεικόνιση των ρυθμίσεων του οχήματος χρησιμοποιώντας το λογισμικό Unreal Engine 3D - μια μηχανή παιχνιδιών υπολογιστή που μπορεί να δημιουργήσει γραφικές απεικονίσεις μέσω ανάλυσης και παραγωγής εικόνων σε πραγματικό χρόνο. Οι ρυθμίσεις του οχήματος μπορούν να προσαρμοστούν αλληλεπιδρώντας με την οθόνη αφής – με κίνηση swipe το αυτοκίνητο περιστρέφεται στην οθόνη για προβολή 360 μοιρών.

Για τα δερμάτινα καθίσματα, τα μαλακά σε αφή πλαστικά που βρίσκονται στον πίνακα οργάνων και τις επενδύσεις των θυρών, καθώς και για το πλήρως δερμάτινο τιμόνι της νέας Mustang έχει αναπτυχθεί ένα νέο σαγρέ μοτίβο.

Η νέα Mustang επωφελείται από τις έγχρωμες διακοσμητικές ραφές στο τιμόνι και το μοναδικό διάτρητο σχέδιο της ταπετσαρίας σε όλη την κεντρική κονσόλα, το οποίο συμπληρώνεται από χρωματικά ταιριαστές, ασύμμετρες διακοσμητικές ρίγες στις ζώνες ασφαλείας.

Η αντικατάσταση και «μεταφορά» των φυσικών διακοπτών και χειριστηρίων για λειτουργίες όπως ο κλιματισμός στην οθόνη αφής απελευθέρωσε πρόσθετο χώρο στην κεντρική κονσόλα για την αποθήκευση προσωπικών αντικειμένων και την εγκατάσταση μιας επιφάνειας για την ασύρματη φόρτιση smartphone.

Το πιο πρόσφατο σύστημα SYNC 4 της Ford μπορεί επίσης να ενσωματώσει smartphone χωρίς καλώδια, χρησιμοποιώντας ασύρματο Apple CarPlay και Android Auto. Για τους λάτρεις της οδήγησης σε πίστα, θύρες USB για τη σύνδεση καμερών ή συσκευών για την καταγραφή δεδομένων είναι έξυπνα τοποθετημένες πιο ψηλά από το σημείο του κεφαλιού των επιβατών, ώστε να μην κρέμονται καλώδια στο cockpit.

Το στάνταρ ηχοσύστημα B&O παράγει καθαρό ήχο μέσω 12 ηχείων και ενός subwoofer. Η θέση στην οποία έχουν τοποθετηθεί τα ηχεία, καθώς και η ρύθμισή τους, είναι ειδικά σχεδιασμένες για την Mustang, όπως και το ειδικό μενού ελέγχου στο σύστημα SYNC 4.

Η νέα Mustang είναι επίσης συμβατή με τις ενημερώσεις λογισμικού Ford Software Updates, οι οποίες με την πάροδο του χρόνου αναβαθμίζουν ασύρματα το όχημα.

Αιχμηρή, εντυπωσιακή σχεδίαση με διαχρονικά στοιχεία Mustang

Η νέα Ford Mustang συνδυάζει μια μοντέρνα και σμιλεμένη εμφάνιση με σχεδιαστικά στοιχεία τα οποία αντλούν έμπνευση από την κληρονομιά της με στόχο τη δημιουργία μιας ασυμβίβαστης σιλουέτας και την προσέλκυση περισσότερων πελατών από ποτέ.

Το χαμηλό, οριζόντιο «φρύδι» στο εμπρός μέρος του χαρακτηριστικού καπό τριών τμημάτων ευθυγραμμίζεται με τους νέους προβολείς LED, δημιουργώντας ένα πιο εντυπωσιακό εμπρός μέρος, το οποίο είναι επηρεασμένο από την αρχική σχεδίαση του μοντέλου της δεκαετίας του 1960. Συγχρόνως, το συγκεκριμένο τμήμα έχει βελτιστοποιηθεί ώστε να προσφέρει επίσης βελτιωμένη προστασία στους πεζούς σε περίπτωση ατυχήματος.

Για πρώτη φορά, κάθε μοντέλο της ολοκαίνουργιας σειράς Mustang φέρει το δικό του, μοναδικό εμπρόσθιο μέρος. Αντανακλώντας τη δύναμη και τις επιδόσεις της, η νέα Mustang GT διαθέτει μεγαλύτερα ανοίγματα στη μάσκα, για αυξημένη ροή αέρα. Η αεροδυναμική βελτιστοποιείται περαιτέρω τόσο με την προσθήκη νέων αεραγωγών στο καπό, όσο και με τον ανασχεδιασμό του εμπρός splitter.

Η κομψή γραμμή της οροφής, η φαρδιά σιλουέτα που θυμίζει δρομέα και ο κοντύτερος πίσω πρόβολος παραμένουν πιστές στις αναλογίες του μοντέλου πρώτης γενιάς, ενώ τα φαρδύτερα πίσω φτερά, σε πραγματικό στυλ Mustang, προσδίδουν δύναμη στο τμήμα του αμαξώματος που βρίσκεται πάνω από τους πίσω τροχούς.

Στο μακρύ πίσω μέρος της νέας Ford Mustang φιλοξενούνται τα τολμηρά φωτιστικά σώματα του μοντέλου με τις χαρακτηριστικές τρεις μπάρες, καθώς και ένας επανασχεδιασμένος διαχύτης για βελτιωμένη αεροδυναμική ισορροπία.

Η Mustang Convertible συνεχίζει να προσφέρει όπως και στο παρελθόν μια αίσθηση ελευθερίας με ανοιχτή την οροφή. Η πλήρως επενδεδυμένη και μονωμένη υφασμάτινη οροφή ανοίγει και κλείνει με ένα απλό άγγιγμα και με την απαγκίστρωση της σχετικής κεντρικής ασφάλειας στο εσωτερικό. Η συμπαγής σχεδίαση της οροφής και η υιοθέτηση μιας ανεξάρτητης ανάρτησης στον πίσω άξονα συμβάλλουν επίσης στη δημιουργία ενός ευρύχωρου πορτ μπαγκάζ, το οποίο μπορεί να φιλοξενήσει δύο τσάντες γκολφ .

Κάτω από το καπό ένα νέο κάλυμμα κινητήρα, μια μαύρη μπάρα θόλων, ένα επανασχεδιασμένο σήμα, καθώς και οι πιο προσεγμένες καλωδιώσεις και σωληνώσεις καυσίμου και φρένων, συμβάλλουν στη βελτίωση της αισθητικής του χώρου στον οποίο φιλοξενείται η καρδιά της νέας Mustang.

Η νέα Mustang λανσάρεται με 12 χρωματικές επιλογές, συμπεριλαμβανομένων τριών νέων αποχρώσεων; των εντυπωσιακών Blue Ember, Vapor Blue και Yellow Splash. Επίσης, η Ford παρέχει στους πελάτες τη δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε μαύρες ή κόκκινες δαγκάνες φρένων της Brembo - και οι δύο με το λογότυπο Mustang - καθώς και δύο νέα σχέδια ζαντών αλουμινίου 19 ιντσών.

Περισσότερα συστήματα ασφάλειας, περισσότερη τεχνολογία

Όπως και η ηλεκτρική Mustang Mach-E, η έβδομη γενιά της Mustang είναι εξοπλισμένη στις εκδόσεις coupe και convertible με τα προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού επόμενης γενιάς της Ford, όπως τα Lane Centring Assist, Intelligent Adaptive Cruise Control με Stop & Go, Lane Centring Assist, Evasive Steer Assist και Reverse Brake Assist.

Οι ιδιοκτήτες μπορούν να παραμείνουν συνδεδεμένοι με τη Mustang τους μέσω της εφαρμογής FordPass για εκκίνηση και σβήσιμο του κινητήρα, κλείδωμα και ξεκλείδωμα των θυρών, προγραμματισμό ώρας εκκίνησης, εντοπισμό του οχήματος και έλεγχο της κατάστασής του από απόσταση. Οι ιδιοκτήτες μπορούν επίσης να βλέπουν σημαντικές πληροφορίες για το όχημα, συμπεριλαμβανομένων των επιπέδων καυσίμου και λαδιού και του ιστορικού σέρβις.

Η νέα Mustang Dark Horse ανεβάζει την οδηγική εμπειρία σε άλλο επίπεδο

Η νέα Mustang Dark Horse είναι η πλέον κατάλληλη Mustang ευρείας παραγωγής για χρήση σε πίστα και συγχρόνως η βάση για τη συμμετοχή του μοντέλου στο μηχανοκίνητο αθλητισμό.

Η Mustang Dark Horse τροφοδοτείται από μια ισχυρότερη έκδοση του νέου V8 κινητήρα Gen IV, διαθέτοντας νέους εκκεντροφόρους και μοναδικές ρυθμίσεις. Ο σχεδιασμός του συστήματος εισαγωγής αέρα με δύο πεταλούδες γκαζιού επιτρέπει σε διπλάσιες ποσότητες αέρα να εισέρχονται στον κινητήρα, εξασφαλίζοντας μέγιστη απόδοση 454 ίππων και ροπή 540 Nm.

Η Mustang Dark Horse διατίθεται στάνταρ με ένα μοναδικό χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων της TREMEC με επιλογέα από τιτάνιο που έχει κατασκευαστεί μέσω τρισδιάστατης εκτύπωσης. Εναλλακτικά, διατίθεται με το 10-τάχυτο αυτόματο κιβώτιο της Ford, με χειριστήρια αλλαγής στο τιμόνι. Η λειτουργία flat-shift επιτρέπει στον οδηγό να αλλάζει χειροκίνητα τις ταχύτητες χωρίς να σηκώνει το πόδι του από το γκάζι, ώστε η παροχή ισχύος να «αποκαθίσταται» σε κάθε αλλαγή όσο το δυνατόν ταχύτερα.

Το Performance Package προσφέρεται επίσης στάνταρ, υπογραμμίζοντας τις δυνατότητες του μοντέλου στην πίστα. Αυτό το «πακέτο» περιλαμβάνει ένα βοηθητικό ψυγείο λαδιού κινητήρα, ένα ψυγείο λαδιού για το προαιρετικό αυτόματο κιβώτιο, ένα μοναδικό ψυγείο χαμηλού βάρους για καλύτερη απαγωγή της θερμότητας, ισχυρότερους ανεμιστήρες στο σύστημα ψύξης, καθώς και ένα ακόμα ψυγείο στον πίσω άξονα. Το στάνταρ διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης τύπου Torsen μεγιστοποιεί τα επίπεδα πρόσφυσης για βελτιωμένη επιτάχυνση και ισορροπία στις στροφές, ενώ το στάνταρ Performance Electronic Brake επιτρέπει στον οδηγό της Mustang Dark Horse να εκμεταλλεύεται τις δυνατότητες drifting του αυτοκινήτου.

Το Performance Package περιλαμβάνει επίσης μια μοναδική ρύθμιση πλαισίου, μεγαλύτερες πίσω αντιστρεπτικές δοκούς, heavy-duty εμπρός αμορτισέρ, 6-πίστονες δαγκάνες Brembo εμπρός με δίσκους 390 mm, μπάρα θόλων εμπρός, πίσω μπάρα σχήματος «K», ζάντες διαφορετικών διαστάσεων εμπρός και πίσω (19 x 9 ιντσών εμπρός και 19 x 9,5 ιντσών πίσω) και ελαστικά Pirelli P Zero PZ4. Η μοναδική ρύθμιση της ενεργής ανάρτησης MagneRide® είναι στάνταρ για βελτιστοποιημένη απόδοση τόσο στο δρόμο όσο και στην πίστα.

Η Mustang Dark Horse περιλαμβάνει επίσης οπτικές αναβαθμίσεις που έχουν σχεδιαστεί για να αντικατοπτρίζουν τη θέση της ως το πιο «προσηλωμένο» όχημα ευρείας παραγωγής της Ford Mustang έβδομης γενιάς για χρήση σε πίστα.

Στο εμπρός μέρος, ένα τολμηρό γραφικό περιβάλλει τους σκουρόχρωμους προβολείς LED, το οποίο συμπληρώνεται από μια μοναδική μαύρη γυαλιστερή μάσκα με τραπεζοειδή «ρουθούνια» και έναν επανασχεδιασμένο προφυλακτήρα στο κάτω μέρος με γυαλιστερούς «κυνόδοντες». Οι χαμηλότερες πλαϊνές ποδιές, η σταθερή πίσω αεροτομή, ο αγωνιστικής έμπνευσης διαχύτης αέρα και οι σκουρόχρωμες τετραπλές απολήξεις της εξάτμισης στο πίσω μέρος δεν είναι παρά μερικά μόνο από τα σχεδιαστικά στοιχεία της Mustang Dark Horse που εστιάζουν στη χρήση του αυτοκινήτου στην πίστα.

Τα παραδοσιακά σήματα «Mustang» αντικαθίστανται από ένα νέο λογότυπο «Mustang Dark Horse» στους εμπρός θόλους των τροχών, την πίσω πόρτα και τα μαρσπιέ των θυρών, ενώ μια ανοδιωμένη έκδοση σε Dark Tarnish του διάσημου pony παραμένει στο εμπρός μέρος. Στο εσωτερικό, τα μοναδικά σήματα «Mustang Dark Horse» αντικαθιστούν το γνώριμο λογότυπο του αμερικανικού pony στον πίνακα οργάνων και στις ενδείξεις των οθονών. Επίσης, κάθε αυτοκίνητο διαθέτει ένα μοναδικό σήμα με τον αριθμό παραγωγής.

Μοναδική στη νέα Mustang Dark Horse είναι η μεταλλική εξωτερική βαφή Blue Ember - μια δροσερή, σκούρα απόχρωση που εκπέμπει μια ζεστή λάμψη όταν την κτυπά το φυσικό φως. Μια επιλογή από εφαρμοσμένα ή βαμμένα γραφικά για την οροφή και το καπό είναι επίσης διαθέσιμα σε διάφορα χρώματα και σχέδια. Το προαιρετικό Appearance Package περιλαμβάνει δαγκάνες φρένων Brembo σε σκούρο Notorious Blue με λογότυπο σε Grabber Blue.

Στο εσωτερικό, το εμπνευσμένο από αγωνιστικά αυτοκίνητα τιμόνι με το επίπεδο κάτω μέρος ενσωματώνει στις αυτόματες εκδόσεις ανοδιωμένα paddles σε ασημί χρώμα για τη διαδοχή των σχέσεων, καθώς και ένα μπουτόν με εύκολη πρόσβαση για την επιλογή των Drive Modes. Το τιμόνι κοσμείται με μοναδικές ραφές Indigo Blue με εσωτερική επένδυση από υψηλής ποιότητας suede. Πίσω του βρίσκεται ένας ψηφιακός πίνακας οργάνων 12,4’’, ο οποίος διαθέτει ενδείξεις και απεικονίσεις γραφικών ανάλογα με το επιλεχθέν Drive Mode - όπως και στη Mustang GT.

Οι μπλε ραφές αντίθεσης στα πάνελ των θυρών και στα καθίσματα, στο κάλυμμα του επιλογέα ταχυτήτων και στην κεντρική κονσόλα αναβαθμίζουν την ατμόσφαιρα της καμπίνας, η οποία τονίζεται περαιτέρω από τις μοναδικές μπλε ζώνες ασφαλείας. Το Appearance Pack της νέας Mustang Dark Horse προσθέτει καθίσματα Deep Indigo Blue με μοναδική διάτρητη επένδυση.

Οι επενδύσεις στο εσωτερικό, τα πλαίσια και οι αεραγωγοί διαθέτουν φινίρισμα σε Black Alley - ένα σκούρο μεταλλικό γυαλιστερό χρώμα, το οποίο αντικαθιστά τις γνωστές φωτεινές ασημί αποχρώσεις που συναντώνται σε άλλα επίπεδα εξοπλισμού της Mustang. Στην έκδοση της νέας Mustang Dark Horse με το χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων της TREMEC, το πάνω μέρος του επιλογέα ταχυτήτων κοσμείται από ανοδιωμένο τιτάνιο μπλε χρώματος – υλικό το οποίο έχει την ιδιότητα να μην απορροφά υψηλές ποσότητες θερμότητας.

Η Mustang Dark Horse διατίθεται επίσης με ηχοσύστημα B&O, που παράγει καθαρό ήχο με τη βοήθεια 12 ηχείων και ενός subwoofer.

Οι νέες Mustang και Mustang Dark Horse διατίθενται τώρα για παραγγελία στην Ελλάδα στις παρακάτω εκδόσεις και τιμές:

Πηγή: skai.gr

