Το νέο Transit Custom στις εκθέσεις των Επίσημων Εμπόρων Ford

Με ολοκαίνουργια σχεδίαση εντός και εκτός, κορυφαίες λύσεις για τους επαγγελματίες οδηγούς για ακόμα πιο υψηλές μεταφορικές δυνατότητες, πλούσιο εξοπλισμό άνεσης, ασφάλειας και συνδεσιμότητας σε όλες τις εκδόσεις και μια ευρεία γκάμα επιλογών σε κινητήρια σύνολα από τη δημοφιλή οικογένεια πετρελαιοκινητήρων 2.0L EcoBlue, τo νέο Transit Custom είναι τώρα ετοιμοπαράδοτο στην Ελλάδα σε περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων στις εκθέσεις των Επίσημων Εμπόρων Ford ενισχύοντας ακόμα περισσότερο την ηγετική θέση της σειράς Transit αλλά και της εταιρείας γενικότερα στη συγκεκριμένη κατηγορία επαγγελματικών οχημάτων.

Σε επίπεδο εξωτερικής προσέγγισης, το νέο Ford Transit Custom ξεχωρίζει για την εντελώς νέα αισθητική προσέγγιση που χαρακτηρίζεται από τις έντονες, οριζόντιες γραμμές στο αμάξωμα και τη φαρδύτερη εμπρός γρίλια. Την ίδια στιγμή, με σύμμαχο τη νέα πλατφόρμα στην οποία βασίζεται, οι επαγγελματίες απολαμβάνουν τώρα σημαντικά πρακτικά οφέλη στην εργασία τους, χάρη στο χαμηλότερο ύψος δαπέδου και οροφής και την ευκολότερη πρόσβαση στο χώρο φόρτωσης, ο οποίος μπορεί να φιλοξενήσει με ευκολία στο νέο Transit Custom έως και τρεις ευρωπαλέτες, ανεξάρτητα από τον τύπο αμαξώματος (L1 ή L2) που θα επιλέξουν οι πελάτες.

Με νέο και πλούσια εξοπλισμένο εσωτερικό

Το νέο Ford Transit Custom προσφέρει ένα σύγχρονο και πλούσιο σε εξοπλισμό εσωτερικό που καθιστά τις μετακινήσεις το ίδιο ευχάριστες, ξεκούραστες και ασφαλείς για όλους. Χάρη στη μετακίνηση των εμπρός τροχών προς τα εμπρός, ο χώρος για τα πόδια των επιβατών είναι τώρα αναβαθμισμένος.

Επίσης, το ηλεκτρικό χειρόφρενο, το σύστημα εισόδου χωρίς κλειδί (keyless entry) και η νέα, ψηφιακή οθόνη 8 ιντσών εμπρός από τον οδηγό, σε συνδυασμό με την κεντρική οθόνη αφής των 13 ιντσών με συνδεσιμότητα Ford SYNC 4 και ενσωματωμένο μόντεμ 5G, είναι τα νέα στοιχεία σε σχέση με το παρελθόν που έρχονται να ενδυναμώσουν τους τομείς της άνεσης για ακόμα πιο απρόσκοπτες μετακινήσεις.

Με προηγμένους κινητήρες 2.0L EcoBlue, τετρακίνηση και αυτόματο κιβώτιο 8 σχέσεων

Το νέο Ford Transit Custom τροφοδοτείται από τον γνωστό, αποδοτικό και προηγμένο κινητήρα ντίζελ 2.0L EcoBlue της Ford, ο οποίος είναι διαθέσιμος τώρα σε τρεις επιλογές που αποδίδουν μέγιστη ισχύ 136PS, 150PS ή 170PS.

Οι οδηγοί έχουν στη διάθεσή τους διαφορετικά προφίλ οδήγησης όπως τα Normal, Eco και Slippery, ώστε να προσαρμόζουν χαρακτηριστικά του οχήματος τους – όπως η απόκριση του κινητήρα και ο έλεγχος πρόσφυσης και ευστάθειας – για περισσότερη ευκολία οδήγησης και βελτιστοποιημένες επιδόσεις. Επίσης, η έκδοση Limited διαθέτει επιπλέον το πρόγραμμα Sport. Τα νέα Transit Custom με εργοστασιακό κοτσαδόρο προσφέρουν επίσης το drive mode με την ονομασία Tow/Haul, ενώ τα μοντέλα van που εξοπλίζονται με μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων και διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης (mLSD) διαθέτουν επιπλέον τη λειτουργία Trail.

Για πρώτη φορά στο Transit Custom, η Ford προσφέρει την επιλογή ενός αυτόματου κιβωτίου με 8 σχέσεις μετάδοσης και ταχύτερο μετατροπέα ροπής για λιγότερες φθορές, το οποίο βελτιώνει παράλληλα την επιτάχυνση και την αποδοτικότητα καυσίμου. Mε τον κινητήρα 2.0L EcoBlue 136PS και μόνο σε συνδυασμό με το συγκεκριμένο αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, τo νέο Ford Transit Custom διατίθενται με σύστημα τετρακίνησης AWD, το οποίο μεταφέρει τη ροπή στους εμπρός τροχούς και αυτόματα και στους πίσω, όταν αυτό απαιτείται, προκειμένου να εξασφαλιστεί η βέλτιστη πρόσφυση και χειρισμός του οχήματος μέσω ενός εξελιγμένου λογισμικού ελέγχου.

Πλούσιος στάνταρ εξοπλισμός

Το νέο Ford Transit Custom είναι διαθέσιμο στη χώρα μας στα επίπεδα εξοπλισμού Trend και Limited, τα οποία διαθέτουν τα παρακάτω στοιχεία εξοπλισμού:

Transit Custom Trend

• Πλαϊνή πόρτα φόρτωσης στην πλευρά του συνοδηγού

• Δίφυλλη πίσω πόρτα χώρου φόρτωσης

• Λαβές θυρών και κελύφη εξωτερικών καθρεφτών σε μαύρο χρώμα

• Hλεκτρονικό σύστημα ευστάθειας (ESC), σύστημα ελέγχου πρόσφυσης (TCS), υποβοήθηση εκκίνησης στην ανηφόρα (HLA)

• Χαλύβδινες ζάντες 16” με διαστάσεις ελαστικών 215/65 R16

• Εμπρός ηλεκτρικά παράθυρα

• Κεντρική ψηφιακή οθόνη αφής 13" με συνδεσιμότητα Ford SYNC 4 με Bluetooth, Κλήση Έκτακτης Ανάγκης, σύνδεση Apple CarPlay/Android Auto, και θύρα USB

• Ενσωματωμένο modem 5G

• Ηχοσύστημα με ψηφιακό ραδιόφωνο DAB και 4 ηχεία

• Ψηφιακή οθόνη 8” πίνακα οργάνων οδηγού

• Ηλεκτρικό χειρόφρενο

• Υποβοήθηση έναντι σύγκρουσης (Pre-Collision Assist)

• Cruise Control με έξυπνη υποβοήθηση ελέγχου ταχύτητας (Intelligent Speed Assist)

• Yποβοήθηση διατήρησης λωρίδας (Lane Keeping Aid)

• Αναγνώριση πινακίδων ορίου ταχύτητας(Speed Sign Recognition)

• Σύστημα επιτήρησης πίεσης ελαστικών (Tyre Pressure Monitoring System)

• Εκκίνηση χωρίς κλειδί (Keyless Start)

• Εμπρός και πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος

• Κάμερα οπισθοπορείας

• Ηλεκτρικό σύστημα απόψυξης παρμπρίζ

• Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέφτες

• Σταθεροί προβολείς LED

• Φώτα ημέρας LED

• Αυτόματοι υαλοκαθαριστήρες με αισθητήρα βροχής

• Αυτόματη εναλλαγή μεγάλης/μεσαίας σκάλας προβολέων

• AirCondition

• Αερόσακος οδηγού

• Φωτισμός LED στον χώρο φόρτωσης

• Μεταλλικό χώρισμα χώρου φόρτωσης

• Διθέσιο κάθισμα συνοδηγού

• Υποδοχή USB και 12V

• Δακτύλιοι πρόσδεσης στο δάπεδο του χώρου φόρτωσης

Transit Custom Limited (επιπλέον της Trend)

• Λαβές θυρών και κελύφη εξωτερικών καθρεφτών στο χρώμα του αμαξώματος

• Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι, θερμαινόμενοι και αυτόματα αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέφτες

• Φωτισμός υψηλής φωτεινότητας στον χώρο φόρτωσης

• Τιμόνι και λαβή λεβιέ ταχυτήτων με επένδυση από τεχνητό δέρμα Sensico

• Zάντες ελαφρού κράματος 16” με διαστάσεις ελαστικών 215/65 R16

• Αερόσακος συνοδηγού

• Κάθισμα οδηγού χειροκίνητα ρυθμιζόμενο με 4 ρυθμίσεις, οσφυϊκή στήριξη και υποβραχιόνιο

• Θερμαινόμενα καθίσματα οδηγού και συνοδηγού

• Πλαϊνά προστατευτικά πλήρους ύψους στον χώρο φόρτωσης

• Πλαστική επένδυση δαπέδου φόρτωσης

• Είσοδος και εκκίνηση χωρίς κλειδί (Keyless Entry/Start)



