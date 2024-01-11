Επιμέρους εξαρτήματα του μελλοντικού σας Ford θα μπορούσαν να κατασκευάζονται από ελαιόδεντρα

Ως γνωστόν, τα ελαιόδεντρα παράγουν έναν καρπό ο οποίος καταναλώνεται σε όλο τον κόσμο με τη μορφή σνακ, λαδιού ή και πάστας ελιάς.Τώρα, η Ford διερεύνησε τη δυνατότητα χρήσης των κλαδιών και των φύλλων που απορρίπτονται κατά τη συγκομιδή για την κατασκευή πιο βιώσιμων εξαρτημάτων στα οχήματά της.

Η δοκιμή διεξήχθη στο πλαίσιο του προγράμματος COMPOlive, το οποίο έχει δεσμευτεί για την επίτευξη περιβαλλοντικής αλλαγής στην ελαιοπαραγωγή, τη χρήση βιοσύνθετων υλικών αντί για πλαστικό και την υποστήριξη της κυκλικής οικονομίας.

Η χρήση καταλοίπων από τη συγκομιδή ελιάς με σκοπό την παραγωγή εξαρτημάτων στα σύγχρονα αυτοκίνητα θα μπορούσε να μειώσει σημαντικά τις ποσότητες πλαστικού που χρησιμοποιούνται σε αυτά. Ταυτόχρονα, μια τέτοια διαδικασία κάλλιστα θα μπορούσε να υποστηρίξει τους στόχους για καθαρότερο αέρα, αποφεύγοντας την καύση των κλαδιών και των φύλλων που απορρίπτονται κατά τη συγκομιδή του πολύτιμου αυτού καρπού. Στο πλαίσιο της δοκιμής που πραγματοποιήθηκε, οι μηχανικοί της Ford κατασκεύασαν πρωτότυπα υποπόδια, καθώς και επιμέρους τμήματα του χώρου αποσκευών, χρησιμοποιώντας τα παραπάνω κατάλοιπα από τη συγκομιδή της ελιάς. Οι δοκιμές έδειξαν ότι τα παραγόμενα εξαρτήματα είναι στιβαρά και ανθεκτικά, με τη Ford να αξιολογεί τώρα την όλη διαδικασία για μαζική χρήση στο επόμενο «κύμα» των αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων της.

Για τις ανάγκες της δοκιμής, τα κατάλοιπα προήλθαν από ελαιώνες στην Ανδαλουσία της Ισπανίας, την περιοχή με την υψηλότερη παραγωγή ελαιολάδου στον κόσμο.

Σε πρώτη φάση, οι μηχανικοί στα κεντρικά ευρωπαϊκά γραφεία της Ford στην Κολωνία της Γερμανίας χρησιμοποίησαν έξυπνη τεχνολογία προσομοίωσης για να δοκιμάσουν τη χρηστικότητα των ελαιόδεντρων όσον αφορά την ανθεκτικότητα, την αντοχή και τη δυνατότητα μορφοποίησης, ενώ στη συνέχεια ήταν σε θέση να προχωρήσουν στην κατασκευή των πρωτότυπων εξαρτημάτων. Αποτελούμενη κατά 40% από ίνες και κατά 60% από ανακυκλωμένο πλαστικό πολυπροπυλενίου, η ουσία που προέκυψε θερμάνθηκε και μορφοποιήθηκε με έγχυση στο σχήμα του επιλεγμένου εξαρτήματος.

Μαζί με τους εταίρους της σε όλο τον κόσμο, η Ford επιτυγχάνει μετρήσιμα οφέλη σε σχέση με φιλόδοξους στόχους περιβαλλοντικής βιωσιμότητας. Το The Road to Better είναι η δέσμευση της Ford για την οικοδόμηση ενός πιο βιώσιμου, χωρίς αποκλεισμούς και δίκαιου μέλλοντος στον τομέα των μεταφορών, όπου κάθε άνθρωπος είναι ελεύθερος να μετακινηθεί και να κυνηγήσει τα όνειρά του.

Το πρόγραμμα COMPOlive, το οποίο διήρκεσε από το 2020 έως το 2023, έπρεπε να προσαρμοστεί στους ταξιδιωτικούς περιορισμούς που επέβαλε η πανδημία. Οι εταίροι του συναντήθηκαν από κοντά για πρώτη φορά περίπου δυόμισι χρόνια μετά την έναρξη του project.





Πηγή: skai.gr

