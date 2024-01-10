Συναντήσαμε τη νέα Porsche Panamera

Στην Πράγα αποκαλύφθηκε επίσημα η νέα Porsche Panamera σε μια στατική παρουσίαση στον 9ο όροφο, εντός ενός… διαμερίσματος. Ας τα πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή!

Η τρίτη γενιά της Porsche Panamera, το πολυτελές σπορ sedan, αναβαθμίστηκε αισθητικά, τεχνολογικά και μηχανολογικά. Ωστόσο, η αγωνία μας για να τη συναντήσουμε ολοένα και μεγάλωνε, ειδικά όταν φτάσαμε στο σημείο να περάσουμε μέσα από ένα καταφύγιο της Πράγας και έπειτα να ανέβουμε στον 9ο όροφο μιας πολυκατοικίας. Εκεί, ένα ειδικά διαμορφωμένο διαμέρισμα για την εκδήλωση φιλοξενούσε μεταξύ άλλων και τη νέα Porsche Panamera.

Για πρώτη φορά με ενεργό σασί

Η νέα Porsche Panamera εγκανιάζει μια σειρά από συστήματα, τα οποία πρώτη φορά συναντάμε. Η 3ης γενιάς Panamera διαθέτει διβάλβιδη αερανάρτηση δύο θαλάμων με το σύστημα διαχείρισης ενεργής ανάρτησης Porsche (PASM) στον στάνταρ εξοπλισμό της. Αυτό όμως που μας έκανε εντύπωση είναι το προαιρετικό καινοτόμο σύστημα ενεργής ανάρτησης Porsche Active Ride. Μεταξύ άλλων, το PAR απορροφά σχεδόν τελείως τις αναταράξεις. Σε συνθήκες δυναμικής οδήγησης, υπόσχεται τέλεια πρόσφυση στο οδόστρωμα χάρη στην ισόρροπη κατανομή των φορτίων στους τροχούς.

«Γέρνει» σαν… μοτοσικλέτα

Όταν είναι ενεργοποιημένη η αντίστοιχη λειτουργία, η ανάρτηση μπορεί να υπεραντισταθμίσει τις μειωμένες κλίσεις του αμαξώματος για να μειώσει τις δυνάμεις επιτάχυνσης που ασκούνται στους επιβάτες. Έτσι, με επιλεγμένη τη ρύθμιση αυτή, η νέα Panamera «γέρνει» στις στροφές σαν να ήταν μοτοσυκλέτα. Βυθίζει το εμπρός μέρος κατά την επιτάχυνση και το πίσω κατά την επιβράδυνση. Μόλις το αυτοκίνητο ακινητοποιηθεί, το σύστημα ανάρτησης Porsche Active Ride ανασηκώνει το αμάξωμα στο κατάλληλο ύψος για άνετη επιβίβαση ή αποβίβαση.

Πιο αποδοτική

Από πλευράς κινητήρων, η Porsche προσφέρει τη νέα Panamera σε πιο βελτιωμένες εκδόσεις με την βασική να ξεκινάει από τους 353 ίππους χάρη στον 2,9 bi-turbo V6 κινητήρα με ροπή 500 Nm – αύξηση δηλαδή κατά 23 ίππους και 50 Nm σε σύγκριση με τον προκάτοχό του. Έτσι, η επιτάχυνση της Panamera από 0 στα 100 km/h μειώνεται στα 5,2 δευτερόλεπτα με τελική ταχύτητα τα 272 km/h. Η τετρακίνητη Panamera 4 χρειάζεται μόλις 4,8 δευτερόλεπτα, με τελική ταχύτητα τα 270 km/h.

Στην κορυφή βρίσκεται η εκρηκτική E-Hybrid των 680 ίππων. Η τελευταία εφοδιάζεται με έναν 4λιτρο υπερτροφοδοτούμενο V8 κινητήρα, ο οποίος συνεργάζεται με έναν ηλεκτροκινητήρα 140 kW. Η ροπή αγγίζει τα 930 Nm. Η Porsche ενσωματώνει τον ηλεκτροκινητήρα μέσα στο περίβλημα του πλήρως επανασχεδιασμένου οκτατάχυτου κιβωτίου ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη PDK. Η κατάργηση του ξεχωριστού περιβλήματος ηλεκτροκινητήρα εξοικονομεί περίπου πέντε κιλά βάρους. Η ενσωμάτωση της μονάδας μέσα στο κύκλωμα λαδιού του κιβωτίου ταχυτήτων βελτιστοποιεί επίσης την εξισορρόπηση θερμότητας του ηλεκτρικού συστήματος μετάδοσης κίνησης και επιτρέπει υψηλότερη σταθερή απόδοση του ηλεκτροκινητήρα.

Η Panamera Turbo E-Hybrid επιταχύνει από 0 στα 100 χλμ./ώρα μέσα σε 3,2 δευτερόλεπτα με τελική ταχύτητα τα 315 χλμ./ώρα. Η χωρητικότητα της μπαταρίας της είναι πλέον 25,9 kWh. Έτσι διασφαλίζεται ηλεκτρική αυτονομία έως 91 χιλιόμετρα στον συνδυασμένο κύκλο κατά WLTP ή 83–93 km εντός πόλης. Αυτό βέβαια θα το εξακριβώσουμε όταν την οδηγήσουμε. Ο νέος φορτιστής AC 11 kW, εγκατεστημένος στο όχημα, μειώνει τον χρόνο φόρτισης σε κατάλληλους σταθμούς φόρτισης στις 2 ώρες και 39 λεπτά.



Πολυτελής αύρα εντός και εκτός

Η νέα Panamera διατηρεί τις χαρακτηριστικές γραμμές και αναλογίες του διάσημου μοντέλου της Porsche. Έχει μήκος 5.052 χλστ. (Executive: 5.202 χλστ.), πλάτος 1.937 χλστ. και ύψος 1.423 χλστ. (Executive: 1.428 χλστ.). Η πλήρως ανανεωμένη εμφάνισή της χαρίζει στο σπορ sedan ακόμη πιο εκφραστικό και σπορ look.

Η τεχνολογία Porsche Driver Experience στο πιλοτήριο επιτυγχάνει την ιδανική ισορροπία μεταξύ ψηφιακών και αναλογικών στοιχείων ελέγχου και τοποθετεί κατά μήκος του άξονα του οδηγού τα στοιχεία εισόδου και εξόδου εντολών που απαιτούνται για την οδήγηση.

Μια προαιρετική οθόνη συνοδηγού, όπως αυτή που είδαμε και στη νέα Porsche Cayenne, εντάσσει τον συνοδηγό στην οδηγική εμπειρία. Η οθόνη 10,9 ιντσών προβάλλει τα στοιχεία απόδοσης του οχήματος που έχουν επιλεγεί. Επιτρέπει επίσης τον χειρισμό του συστήματος infotainment και υποστηρίζει λειτουργίες video streaming με το αυτοκίνητο εν κινήσει. Για να μην αποσπάται η προσοχή εκείνου που βρίσκεται πίσω από το τιμόνι, η οθόνη συνοδηγού δεν είναι ορατή από τη θέση του οδηγού.

Η νέα Porsche Panamera είναι ήδη διαθέσιμη προς παραγγελία και στη χώρα μας με τιμή εκκίνησης τα 153.270 ευρώ, ενώ στην περίπτωση της Panamera 4 η τιμή ανεβαίνει στα 158.920 ευρώ. Τέλος, η κορυφαία έκδοση Turbo E-Hybrid ξεκινάει από τα 212.940 ευρώ.



Πηγή: skai.gr

