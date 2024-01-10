Νέα μοντέλα που περιμένουμε το 2024

Παρακάτω μπορείτε να δείτε ποια από αυτά θα έρθουν και στη χώρα μας.

BMW X2

Η BMW X2 είναι το αυτοκίνητο που εισήγαγε για πρώτη φορά την έννοια του Sports Activity Coupé (SAC) στην premium compact κατηγορία. Τώρα, τη σκυτάλη παραλαμβάνει η δεύτερη γενιά - ακόμα πιο ξεχωριστή σε εμφάνιση, πιο σπορ και πιο προοδευτική σε φιλοσοφία.

Citroen e-C3

Με την υπόσχεση ότι το νέο C3 θα αποτελέσει την πιο προσιτή επιλογή στην κατηγορία των ηλεκτρικών οχημάτων με καταγωγή από την Ευρώπη, η Citroen παρουσιάζει τη νέα γενιά του δημοφιλούς μικρού αυτοκινήτου.

CUPRA Tavascan

Με το βλέμμα στραμμένο σε ένα μέλλον μηδενικών εκπεμπόμενων ρύπων η CUPRA παρουσίασε και επίσημα το ολοκαίνουργιο Tavascan, το δεύτερο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο που έρχεται να προστεθεί στη γκάμα της ισπανικής εταιρείας έπειτα από το πεντάθυρο hatchback Born.

Dacia Duster

Το best-seller της Dacia πέρασε στην τρίτη γενιά του και παρουσιάστηκε επίσημα πριν από λίγες εβδομάδες, ενόψει της έλευσής του στην ευρωπαϊκή αγορά μέσα στο 2024. Η αισθητική του υιοθετεί τη νέα σχεδιαστική «γλώσσα» της εταιρείας, και φυσικά διατηρείται η κλασσική αρετή της Dacia για αυτοκίνητα με εξαίρετη σχέση αξίας-τιμής. Το νέο μοντέλο θα λανσαριστεί με τρία μηχανικά σύνολα, από τα οποία θα απουσιάζει η υπάρχουσα diesel επιλογή.

Fiat 600

Το Fiat 600 αποτελεί το νέο, μεγάλο στοίχημα των Ιταλών στην προσπάθεια που καταβάλλουν ώστε να δημιουργήσουν τις συνθήκες μιας νέας εμπορικής επιτυχίας, η οποία αυτομάτως θα σημάνει και την πολυπόθητη επιστροφή τους στην πρώτη γραμμή της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας.

Ford Explorer

Το Ford Explorer αποτελεί τη δεύτερη ηλεκτροκίνητη πρόταση στην ιστορία της μπλε οβάλ φίρμας και εκείνη που θα διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην προσπάθεια του εξηλεκτρισμού της. Πρόκειται για ένα μικρομεσαίων διαστάσεων SUV με μήκος 4,46 μέτρων, το οποίο θα προσφέρεται σε εκδόσεις με κίνηση στους δύο ή τους τέσσερις τροχούς.

Honda CR-V

Το νέο Honda CR-V θα είναι διαθέσιμο στις ευρωπαϊκές αγορές σε full υβριδική έκδοση e:HEV, ενώ αυτή είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της ιαπωνικής εταιρείας που φέρνει στην Ευρώπη ένα μοντέλο με plug-in υβριδικό σύστημα κίνησης, δίνοντας στο κοινό και δεύτερη επιλογή για το μεσαίου SUV της.

Hyundai Santa Fe

Το νέο Hyundai Santa Fe υιοθετεί μια πολύ διαφορετική σχεδιαστική γλώσσα από εκείνη που μας είχε συνηθίσει μέχρι σήμερα, τονίζοντας την ικανότητά του να κινείται με την ίδια ευκολία εντός και εκτός δρόμου. Άλλωστε με μήκος που ξεπερνά τα 4,8 μέτρα, το νέο Hyundai Santa Fe σε… υποχρεώνει να ασχοληθείς μαζί του και να αναζητήσεις εκείνα τα χαρακτηριστικά που θα του εξασφαλίσουν μια ξεχωριστεί θέση εντός και εκτός ευρωπαϊκής αγοράς.

Lexus LBX

Το νέο Lexus LBX είναι ένα τυπικό B-SUV, ένα crossover πόλης, το οποίο έρχεται να σταθεί στην καρδιά της ευρωπαϊκής αγοράς, έχοντας εξελιχθεί και σχεδιαστεί για να κατακτήσει το κοινό της γηραιάς ηπείρου. Το LBX δεν ξεπερνά σε μήκος τα 4,2 μέτρα έχοντας ως βάση την πλατφόρμα που φιλοξενεί και το γνωστό στους περισσότερους Έλληνες Yaris Cross.

Renault 5

H αναβίωση του γαλλικού συμβόλου της αυτοκίνησης προετοιμάζεται εδώ και τρία χρόνια, και το θρυλικό του παρελθόν αυξάνει κατακόρυφα το ενδιαφέρον. Όπως, άλλωστε, και το γεγονός ότι θα είναι -πλέον- ένα ηλεκτρικό πόλης που θα ξεκινά κάτω από τις 25 χιλιάδες ευρώ. Το σχέδιό του είναι σαφώς μια σύγχρονη παραλλαγή του κλασσικού, ενώ αναμένεται να έχει μπαταρία χωρητικότητας 50 kWh.

Skoda Superb

H Skoda επαναφέρει στην κορυφή της γκάμας της το Superb, διεκδικώντας μέσα από την υψηλή κατασκευαστική ποιότητα και την προηγμένη τεχνολογία μια θέση στα ανώτερα στρώματα της αυτοκινητοβιομηχανίας. Η αποκάλυψη της τέταρτης γενιάς του έρχεται να υπενθυμίσει τους λόγους για τους οποίος το Superb θεωρείται η κορυφαία πρόταση της μάρκας.

Suzuki Swift

Το νέο Suzuki Swift αναμένεται να πατήσει για πρώτη φορά στους ελληνικούς δρόμους τον προσεχή Μάρτιο, σε μία και μοναδική έκδοση την οποία θα κινεί ένα νέο, ήπιο υβριδικό σύνολο χωρητικότητας 1,2 λίτρου και 82 ίππων, που συνδυάζεται με μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων.

Toyota C-HR

Η νέα, δεύτερη γενιά του Toyota C-HR βαδίζει στα χνάρια του προκάτοχου μοντέλου, προσφέροντας μοναδική για τα μικρομεσαία crossovers σχεδίαση. Απλά κοιτάζοντας το C-HR καταλαβαίνει κανείς ότι αυτό το μοντέλο της Toyota δεν απευθύνεται σε εκείνους που επιθυμούν διακριτικότητα στις μετακινήσεις τους. Το καινούργιο C-HR είναι εντελώς διαφορετικό και στο εσωτερικό του σε σχέση με το μοντέλο που αντικαθιστά.

Volkswagen Tiguan

Ένα από τα δημοφιλέστερα SUV της ευρωπαϊκής αγοράς αλλάζει σελίδα, προσαρμόζοντας την εικόνα του αλλά και τις τεχνολογίες που κουβαλά στο σήμερα. Ο σχεδιασμός του αμαξώματος ακολουθεί τις γραμμές που υιοθετούν και οι αμιγώς ηλεκτροκίνητες προτάσεις της γερμανικής φίρμας, διαθέτοντας παρόλα αυτά δυναμικότερα χαρακτηριστικά.

Volvo EX30

Το νέο B-SUV της Volvo είναι το τέταρτο κατά σειρά αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο στην γκάμα και τοποθετείται στην βάση της, κάτω από τα αντίστοιχης τεχνολογίας XC40, C40 και EX90. Αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς παράγοντες στη επίτευξη του στόχου της σουηδικής μάρκας να προσφέρει αποκλειστικά και μόνο αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα από το 2030 και μετά.

MG4 XPOWER

Η κορυφαία έκδοση του δημοφιλούς MG4 έρχεται στην Ελλάδα το 2024. Πιο συγκεκριμένα, το ηλεκτρικό μοντέλο αποδίδει 435 ίππους και 600 Nm ροπής, ενώ εφοδιάζεται με μπαταρία 64 kWh. Είναι τετρακίνητο (φέρει έναν ηλεκτροκινητήρα 204 ίππων εμπρός και 231 ίππους πίσω) και το 0-100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε 3,8 δευτερόλεπτα. Υπόσχεται αυτονομία έως και 520 χιλιόμετρα με μία μόνο φόρτιση.

Peugeot e-3008

Η ολοκαίνουργια ηλεκτρική έκδοση του νέου Peugeot 3008 θα λανσαριστεί φέτος στη χώρα μας. Το νέο e-3008 φέρει νέα σχεδίαση και 3 διαφορετικές εκδόσεις. Πιο συγκεκριμένα, στη βασική έκδοση εφοδιάζεται με μπαταρία 73 kWh αποδίδοντας 213 ίππους και 343 Nm ροπής. Σύμφωνα με το εργοστάσιο, η παραπάνω μπαταρία υπόσχεται 525 χιλιόμετρα αυτονομία, ωστόσο θα διατίθεται και με μεγαλύτερη μπαταρία 98 kWh με αυτονομία που θα αγγίζει τα 700 χλμ.



Πηγή: skai.gr

