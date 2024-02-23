Δείτε το νέο Ford Ranger Raptor στο ανανεωμένο stage της Ford στο «Golden Hall»

Το Ford Ranger Raptor είναι έτοιμο να κλέψει τα φώτα της δημοσιότητας με την επιβλητική του παρουσία στο πολυτελές και ανανεωμένο stage της Ford στο εμπορικό κέντρο «Golden Hall» στο Μαρούσι.

Oι επισκέπτες, εκτός από την μοναδική ευκαιρία να δουν από κοντά το κορυφαίο σε απόδοση pick-up μοντέλο της ελληνικής αγοράς που υπογράφει η Ford Performance, στο λαμπερό και πάντοτε φιλόξενο stage της Ford που βρίσκεται στο επίπεδο 0 του γνωστού εμπορικού κέντρου, θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τις απαράμιλλες τεχνολογίες και δυνατότητες κίνησης του νέου Ranger Raptor από το ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό της εταιρείας που θα βρίσκεται εκεί από τις 10:00-21:00 προκειμένου να δώσει απαντήσεις σε κάθε ερώτημα και να λύσει κάθε σας απορία.

Τα 10 highlights του Ford Ranger Raptor

• Επιβλητική εξωτερική σχεδίαση με τονισμένα φτερά, χαρακτηριστικό ντιζάιν σχήματος C στα εμπρός φωτιστικά σώματα και εντυπωσιακές ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών που συνδυάζονται με all terrain ελαστικά υψηλών επιδόσεων σε διάσταση 285/70

• Ο προηγμένος κινητήρας βενζίνης 3.0L EcoBoost V6 που βελτιστοποιήθηκε από την Ford Performance αποδίδει μέγιστη ισχύ 292 PS και ροπή 491 Nm. Σε συνδυασμό με ένα αγωνιστικής προέλευσης σύστημα anti-lag, επιτρέπει τη στιγμιαία και on-demand αύξηση της ισχύος

• Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων 10-σχέσεων με paddles για ακόμα καλύτερες επιδόσεις και ευκολία στην οδήγηση σε όλες τις επιφάνειες

• Ο οδηγός μπορεί να επιλέξει τον ήχο κινητήρα που προτιμά πιέζοντας ένα μπουτόν στο τιμόνι ή επιλέγοντας ένα drive mode που χρησιμοποιεί μία από τις ρυθμίσεις Quiet, Normal, Sport και Βaja

• Ένα γνήσιο off-roader υψηλών επιδόσεων όπως το νέο Ranger Raptor χρειάζεται και τον ανάλογο συνδυασμό αναρτήσεων - γι’ αυτό οι μηχανικοί της Ford επανασχεδίασαν πλήρως την όλη διάταξη, η οποία εξοπλίζεται με την επόμενη γενιά των αμορτισέρ FOX® 2.5” Live Valve Internal Bypass για απόσβεση που προσαρμόζεται στη διαδρομή του αμορτισέρ

• Προηγμένο σύστημα μόνιμης τετρακίνησης με νέο, ηλεκτρονικά ελεγχόμενο on-demand κιβώτιο μεταφοράς δύο σχέσεων (αργό/γρήγορο), σε συνδυασμό με εμπρός και πίσω μπλοκέ διαφορικά

• 7 επιλέξιμα προφίλ οδήγησης, στα οποία περιλαμβάνεται το πρόγραμμα Baja, το οποίο είναι προσανατολισμένο για off-road διαδρομές

• Με απόσταση από το έδαφος 272 χλστ. και γωνίες προσέγγισης 32ο, αναχώρησης 24-27ο και υπέρβασης ράμπας 24ο

• Με την τελευταία λέξη της ψηφιακής τεχνολογίας στην high-tech καμπίνα, στην οποία δεσπόζει μία πλήρως ψηφιακή οθόνη 12,4” και μία κεντρική οθόνη αφής 12” για την υποστήριξη των συστημάτων συνδεσιμότητας και ψυχαγωγίας SYNC 4Α της Ford

• Πλούσιος στάνταρ εξοπλισμός και κορυφαία συστήματα ασφάλειας και υποβοήθησης οδηγού

Διαμορφώστε το δικό σας Ranger εδώ

Δείτε περισσότερα για τo νέo Ranger Raptor εδώ

Επικοινωνήστε με έναν εκπρόσωπο Ford εδώ



Πηγή: skai.gr

