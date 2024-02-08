Νέο Ford Puma: Ανανεωμένο, cool και ακόμα πιο συνδεδεμένο

Η Ford αποκάλυψε σήμερα το νέο Puma - μια εξέλιξη υψηλής τεχνολογίας του δημοφιλέστερου επιβατικού οχήματος της αμερικανικής μάρκας στην Ευρώπη, το οποίο προάγει την εμπειρία που παρέχει σήμερα ένα συμπαγές crossover σε νέα επίπεδα, προσφέροντας ταυτόχρονα αδιαμφισβήτητο στιλ σε επίπεδο σχεδιασμού, πρωτοποριακό περιβάλλον οδήγησης και έναν ευέλικτο και ευπροσάρμοστο αποθηκευτικό χώρο.

Εκτός από τις εντυπωσιακές του αναλογίες και την χαρακτηριστική εξωτερική σχεδίαση, το νέο Ford Puma προτάσσει τώρα ένα ακόμη πιο εκλεπτυσμένο εσωτερικό. Τα ενιαία σχεδιαστικά στοιχεία τα οποία ρέουν απρόσκοπτα στο εσωτερικό συνδυάζονται με προηγμένες ψηφιακές οθόνες, διαμορφώνοντας έτσι ένα σύγχρονο περιβάλλον οδήγησης και ένα καταφύγιο για πιο απολαυστικά και χαλαρωτικά ταξίδια.

Το νέο Ford Puma εντάσσεται πλήρως και αρμονικά στην καθημερινή ζωή των επιβατών του, είτε προγραμματίζουν τη δουλειά τους είτε διασκεδάζουν, χρησιμοποιώντας το τελευταίας γενιάς σύστημα SYNC 4. Αυτό είναι συνδεδεμένο στο cloud και υποστηρίζεται από συνδεσιμότητα 5G, μια «αιωρούμενη» κεντρική οθόνη 12 ιντσών και ένα σμιλευμένο σε σχήμα soundbar. Τα smartphone μπορούν να ενσωματωθούν απρόσκοπτα με τη χρήση ασύρματων Apple CarPlay και Android Auto.

Η πρακτικότητα του νέου Ford Puma υπογραμμίζεται από το καινοτόμο MegaBox, το οποίο προσφέρει επιπλέον 80 λίτρα αποθηκευτικού χώρου στο δάπεδο του χώρου αποσκευών - αυτό σημαίνει ότι αντικείμενα ύψους έως και περίπου 115 cm μπορούν να αποθηκευτούν όρθια. Με το MegaBox ο χώρος αποσκευών έχει χωρητικότητα 456 λίτρα με τα πίσω καθίσματα στη θέση τους. Και όλα αυτά σε ένα όχημα με μήκος μόλις 4,2 μέτρα. Ως εκ τούτου, το Ford Puma καλύπτει άνετα τις ανάγκες των οικογενειακών διακοπών και άλλων αποδράσεων με ένα πορτμπαγκάζ ικανό να γεμίσει με αποσκευές ή σπορ εξοπλισμό.

Τα προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού του νέου Puma περιλαμβάνουν την τεχνολογία Intelligent Adaptive Cruise Control, που σε συνδυασμό με το σύστημα κάμερας surround-view 360ο, επιτρέπει στο όχημα να προσαρμόζει αυτόματα την ταχύτητα στις στροφές ή στις εξόδους των αυτοκινητόδρομων.

Μια απλοποιημένη γκάμα μονάδων κίνησης παρέχει στο νέο Puma ισχύ έως 155 PS έχοντας ως σημείο αναφοράς τον υβριδικό κινητήρα 1.0L EcoBoost MHEV της Ford στις εκδόσεις Titanium, ST-Line και ST-Line X. Στην έκδοση υψηλών επιδόσεων ST Powershift η μέγιστη ισχύ διαμορφώνεται στα 170 PS.

Επιπλέον, η συμβατότητα με τις ενημερώσεις λογισμικού Ford Software Update σημαίνει ότι το νέο Ford Puma μπορεί να συνεχίσει να εξελίσσεται και να βελτιώνεται όσο περνά ο χρόνος.

Η Ford ανακοίνωσε επίσης σήμερα ότι το αμιγώς ηλεκτρικό Puma Gen-E θα αποκαλυφθεί αργότερα φέτος – πρόκειται για το πρώτο Puma που θα προσφέρει οδήγηση χωρίς εκπομπές ρύπων.

Ένα αναζωογονητικό και συνδεδεμένο καταφύγιο οδήγησης

Διαθέτοντας μια νέα οπτική της εμπειρίας εσωτερικού για τα συμπαγή crossover, η Ford Design αποφάσισε να δημιουργήσει ένα πραγματικά σύγχρονο καταφύγιο για τους νέους πελάτες του Ford Puma, συνδυάζοντας καινοτόμα χαρακτηριστικά όπως κομψή αισθητική, σπορ σχεδίαση και τεχνολογίες αιχμής.

Χάρη στη μονόχρωμη απόχρωση της καμπίνας, το εσωτερικό του νέου Ford Puma αποπνέει μια απέριττη γοητεία. Οι επιφάνειες αγκαλιάζουν τους επιβάτες και εκτείνονται απρόσκοπτα από τη μια πόρτα στην άλλη, ενσωματώνοντας έναν πίνακα οργάνων με λεπτούς αεραγωγούς, ένα σμιλεμένο σε σχεδίαση, τρισδιάστατο soundbar, ένα ολοκαίνουργιο σπορ τιμόνι με δύο ακτίνες και επίπεδο κάτω τμήμα, καθώς και δύο εντυπωσιακές ψηφιακές οθόνες.

Το νέο Ford Puma διαθέτει ψηφιακό πίνακα οργάνων 12,8 ιντσών με δυνατότητα προσαρμογής, ώστε να προβάλει με ευκρινή γραφικά τις πληροφορίες που οι οδηγοί θεωρούν πιο χρήσιμες. Η κεντρική οθόνη με διαγώνιο 12 ίντσες και οριζόντιο προσανατολισμό είναι τοποθετημένη ψηλά στην κεντρική κονσόλα δίνοντας την αίσθηση ότι «αιωρείται». Αυτή έχει κλίση προς τη μεριά του οδηγού ώστε να διευκολύνει την αλληλεπίδραση και να ενισχύει την σπορ αίσθηση του cockpit.

Η αίσθηση πολυτέλειας μεγαλύτερου αυτοκινήτου ενισχύεται από τον διακριτικά ενσωματωμένο ατμοσφαιρικό φωτισμό που φωτίζει έμμεσα την καμπίνα δημιουργώντας μία ευχάριστη αίσθηση. Τα καθίσματα, το τιμόνι και το νέο, συρόμενο υποβραχιόνιο φέρουν επένδυση από συνθετικό δέρμα Sensico. Αυτό φέρει διακριτικές ραφές σε χρώμα Cool Grey στις εκδόσεις Titanium και έντονες κόκκινες σταυροβελονιές για τις ST-Line. Διαθέτουν επίσης σπορ πεντάλ, μαρσπιέ από κράμα αλουμινίου υψηλής ποιότητας και σκουρόχρωμη εσωτερική επένδυση οροφής.

Το παρμπρίζ από λαμιναρισμένο (ακουστικό) κρύσταλλο του νέου Ford Puma συμβάλλει επίσης στην αίσθηση καταφυγίου, βελτιώνοντας την ηχομόνωση. Μια ανοιγόμενη πανοραμική γυάλινη οροφή, η οποία πλημμυρίζει το εσωτερικό του αυτοκινήτου με φως προσφέροντας ταυτόχρονα στους επιβάτες τη δυνατότητα να απολαμβάνουν εν κινήσει το τοπίο της πόλης, είναι επίσης διαθέσιμη.

Το νέο Ford Puma αναβαθμίζεται με το σύστημα συνδεσιμότητας και ψυχαγωγίας τελευταίας γενιάς SYNC 4. Η κεντρική οθόνη αφής του συστήματος ενσωματώνει τα χειριστήρια για τον κλιματισμό και τη θέρμανση των καθισμάτων μειώνοντας στο ελάχιστο τον αριθμό των φυσικών διακοπτών στην κεντρική κονσόλα. Αυτή η επιλογή υποστηρίζει την πιο απέριττη σχεδίαση και απλοποιεί την εμπειρία χρήστη.

Διαθέτοντας διπλάσια υπολογιστική ισχύ σε σύγκριση με την απερχόμενη έκδοση, το SYNC 4 δεν είναι μόνο ταχύτερο, αλλά μπορεί να χρησιμοποιεί έναν πολύπλοκο αλγόριθμο μηχανικής μάθησης για να μαθαίνει από τις εντολές του οδηγού με την πάροδο του χρόνου έτσι ώστε να προσφέρει ακόμα πιο ακριβείς προτάσεις και ταχύτερες απαντήσεις, καθώς οι πελάτες έχουν πρόσβαση στις στάνταρ λειτουργίες συνδεδεμένης πλοήγησης, ψυχαγωγίας και επικοινωνίας.

Οι πελάτες μπορούν να χρησιμοποιούν φυσικές εντολές ομιλίας για hands-free πρόσβαση στις λειτουργίες ψυχαγωγίας, καιρού και κλιματισμού. Τα ασύρματα Apple CarPlay και Android Auto επιτρέπουν την ενσωμάτωση smartphone χωρίς καλώδια για μεγαλύτερη τάξη στην καμπίνα, ενώ ένας ειδικά σχεδιασμένος χώρος αποθήκευσης για έξυπνα τηλέφωνα, που περιλαμβάνει μία ασύρματη βάση φόρτισης, καθιστά εύκολη τη διατήρηση των επιπέδων ενέργειας της μπαταρίας σε υψηλά επίπεδα. Το στάνταρ μόντεμ 5G προσφέρει ταχύτατη συνδεσιμότητα εν κινήσει, υποστηρίζοντας ταυτόχρονα το Alexa Built-in ως κινητό προσωπικό βοηθό που απαντά σε ερωτήματα ή μεταδίδει μουσική κατόπιν σχετικών αιτημάτων, μέσω του προαιρετικού ηχοσυστήματος B&O με 10 ηχεία.

«Οι πελάτες του Puma είναι παθιασμένοι με τα οχήματά τους. Εμείς ακούσαμε προσεκτικά τις προτάσεις τους για μία εμπειρία στο εσωτερικό που πραγματικά θα ενίσχυε την απόλαυσή τους», δήλωσε ο Murat Gueler, chief designer, Ford Puma. «Θέλαμε να δημιουργήσουμε μια καμπίνα που θα λειτουργεί ως το προσωπικό σας καταφύγιο εν κινήσει, πλήρως διαδραστική, πιο τακτοποιημένη και με εύκολη πρόσβαση σε ό,τι χρειαστείτε μέσω της κεντρικής οθόνης.»

Το νέο Ford Puma δεν έχει θυσιάσει τίποτα από την πρακτικότητα που το χαρακτηρίζει. Ο ευέλικτος και καινοτόμος χώρος φόρτωσης χρησιμοποιεί το MegaBox για τη μεταφορά δύο σετ μπαστουνιών του γκολφ σε όρθια θέση ή βρεγμένου και λασπωμένου εξοπλισμού μετά από υπαίθριες δραστηριότητες, καθώς πλένεται και καθαρίζεται εύκολα.

Τεχνολογία που απλουστεύει τη ζωή

Το νέο Ford Puma εισάγει σε ένα συμπαγές crossover τεχνολογίες οδήγησης που συναντώνται σε μεγαλύτερα αυτοκίνητα, εξασφαλίζοντας ακόμα πιο άνετα ταξίδια γεμάτα αυτοπεποίθηση.

Το σύστημα Intelligent Adaptive Cruise Control με Stop & Go επωφελείται όχι μόνο από την ομαλότερη πέδηση και επιτάχυνση, αλλά και από τα Lane Centring και Predictive Speed Assist, ρυθμίζοντας προληπτικά την ταχύτητα του οχήματος στις στροφές του δρόμου, στους κυκλικούς κόμβους και κατά την είσοδο ή έξοδο από αυτοκινητόδρομους.

Το σύστημα Intersection Assist παρακολουθεί το δρόμο μπροστά για πιθανές συγκρούσεις με επερχόμενα οχήματα σε παράλληλες λωρίδες - και πεζούς και ποδηλάτες που διασχίζουν το δρόμο στον οποίο στρίβει ο οδηγός - και μπορεί να ενεργοποιήσει αυτόματα τα φρένα ώστε να αποτρέψει ή να μετριάσει τη σφοδρότητα μιας σύγκρουσης. Λειτουργεί χωρίς την ανάγκη οδικής σήμανσης ή οδικού εξοπλισμού, καθώς και τη νύχτα με ενεργοποιημένους προβολείς.

Ένα ακόμα σύστημα υποβοήθησης τα οποίο διαθέτει το νέο Ford Puma είναι το Reverse Brake Assist. Όταν το όχημα ανιχνεύσει ακίνητα αντικείμενα, όπως πεζούς, ποδήλατα, κολωνάκια ή άλλα οχήματα, θα προειδοποιήσει τον οδηγό και μπορεί να ενεργοποιήσει τα φρένα ώστε να αποτρέψει ή να μετριάσει τη σφοδρότητα μιας σύγκρουσης. Ομοίως, το Rear Cross Traffic Braking φρενάρει το όχημα, εφόσον είναι απαραίτητο, όταν ανιχνεύσει κινούμενα αντικείμενα, όπως πεζούς, ποδηλάτες ή οχήματα.

Το προαιρετικό σύστημα κάμερας surround-view 360ο εμφανίζει στην κεντρική οθόνη μια «αιωρούμενη» εικόνα από πάνω που επιτρέπει στον οδηγό να βλέπει αντικείμενα και εμπόδια τα οποία δεν είναι ορατά από το εσωτερικό του οχήματος - διευκολύνοντας το παρκάρισμα και τους ελιγμούς σε στενούς χώρους.

Οι διαθέσιμοι προβολείς Dynamic Matrix LED προσφέρουν βελτιωμένη ορατότητα και βοηθούν στην προστασία και των άλλων χρηστών του δρόμου. Η λειτουργία Glare Free High Beam χρησιμοποιεί την εμπρόσθια κάμερα του αυτοκινήτου για να ανιχνεύσει την κυκλοφορία από την αντίθετη κατεύθυνση, δημιουργώντας μια glare-free περιοχή φωτός που δεν τυφλώνει τους απέναντι. Για να αυξηθεί το οπτικό πεδίο του οδηγού, το Predictive Dynamic Bending Light παρακολουθεί τον δρόμο μπροστά ώστε να φωτίζει καλύτερα τις στροφές

Αδιαμφισβήτητα Puma

Η εξωτερική σχεδίαση του νέου Puma βασίζεται στον ξεχωριστό χαρακτήρα του πιο δημοφιλούς επιβατικού αυτοκινήτου της Ford στην Ευρώπη με βελτιώσεις που διατηρούν τη μοναδική του γοητεία.

Μπροστά υπάρχει το νέο σήμα της Ford, πλαισιωμένο από ολοκαίνουργια φωτιστικά σώματα, με νέα φωτεινή υπογραφή σε στιλ «νυχιού», η οποία ενισχύει την εντυπωσιακή παρουσία του νέου Puma στο δρόμο.

Οι εκδόσεις Titanium εμπνέονται από το μεγαλύτερο αδελφάκι του νέου Puma - το νέο Kuga - με μια μάσκα χωρίς χρώμιο, η οποία προσδίδει μια νεανική εμφάνιση. Οι εκδόσεις ST-Line του μοντέλου υιοθετούν μία μοναδική, σπορ σχεδίαση στο εμπρός τμήμα. Οι εκδόσεις ST-Line X διαθέτουν επίσης μια αποκλειστική πίσω αεροτομή.

Το νέο Ford Puma διατίθεται σε έξι εντυπωσιακά χρώματα, συμπεριλαμβανομένου του νέου για το μοντέλο Cactus Grey. Μπορεί να εξοπλιστεί με ζάντες αλουμινίου με διάμετρο από 17 έως 19 ίντσες, ανάλογα με την έκδοση.

Ένα ακόμα πρόσθετο διακριτικό του αυτοκινήτου είναι ο φωτισμός εδάφους που προβάλλει το λογότυπο του Puma κατά την είσοδο ή την έξοδο του οδηγού από το όχημα..

Εκλεπτυσμένη γκάμα κινητήρων

Μια απλοποιημένη γκάμα κινητήριων συνόλων προσφέρει στους οδηγούς του νέου Ford Puma μια επιλογή ισχυρών και αποδοτικών σε κατανάλωση κινητήρων με ήπια υβριδική τεχνολογία 48-volt, που υποστηρίζουν ιδανικά την χαρακτηριστική διασκεδαστική εμπειρία οδήγησης του συμπαγούς crossover.

Οι κινητήρες EcoBoost Hybrid της Ford διαθέτουν μια ενσωματωμένη μίζα/γεννήτρια με κίνηση μέσω ιμάντα (BISG) στη θέση του στάνταρ εναλλάκτη, η οποία επιτρέπει την ανάκτηση και αποθήκευση της ενέργειας που συνήθως χάνεται κατά την πέδηση και την οδήγηση για τη φόρτιση μιας αερόψυκτης μπαταρίας ιόντων λιθίου 48 volt.

Το BISG λειτουργεί επίσης σαν μοτέρ, συνεργαζόμενο με τον κινητήρα, χρησιμοποιώντας την αποθηκευμένη ενέργεια για να παρέχει υποβοήθηση ροπής κατά την κανονική οδήγηση και την επιτάχυνση, καθώς και για τη λειτουργία των περιφερειακών ηλεκτρικών συστημάτων.

Ο κινητήρας 1.0L EcoBoost Hybrid είναι διαθέσιμος με ισχύ 125PS και 155PS σε συνδυασμό με το αυτόματο κιβώτιο Powershift διπλού συμπλέκτη επτά σχέσεων της Ford, το οποίο παρέχει απρόσκοπτες αλλαγές για πιο εκλεπτυσμένη λειτουργία – το κιβώτιο αυτό επιτρέπει ακόμα και το κατέβασμα τριών σχέσεων για ταχύτερο προσπέρασμα όταν οι οδηγοί απαιτούν μέγιστη επιτάχυνση.

Η έκδοση 1.0L EcoBoost Hybrid Powershift 125PS καταναλώνει 5,6-6,3 l/100 km με εκπομπές CO2 127-143 g/km (WLTP) και η αντίστοιχη παραλλαγή των 155PS, 5,5-6,3 l/100 km και 125-142 g/km (WLTP).

Ο κινητήρας 1.0L EcoBoost Hybrid 125PS διατίθεται επίσης με χειροκίνητο κιβώτιο έξι σχέσεων, με κατανάλωση καυσίμου 5,3-6,0 l/100 km και εκπομπές CO2 119-135 g/km (WLTP).

Τα επιλέξιμα προφίλ οδήγησης (Drive Modes) του νέου Ford Puma περιλαμβάνουν τις επιλογές Normal, Eco, Sport και Slippery και βοηθούν τους οδηγούς να βελτιστοποιήσουν περαιτέρω την οδηγική εμπειρία και να προσαρμόσουν τις αντιδράσεις του συστήματος κίνησης στις εκάστοτε συνθήκες και ανάγκες οδήγησης.

Η έκδοση Puma ST Powershift

Η Ford αποκάλυψε επίσης σήμερα το νέο Puma ST Powershift το οποίο διαθέτει μέσα, έξω και κάτω από το καπό προσαρμοσμένα χαρακτηριστικά με γνώμονα τις επιδόσεις για να προσφέρει την απόλυτη οδηγική εμπειρία με ένα Puma.

Η ισχυρότερη έκδοση παραγωγής του κινητήρα 1.0L EcoBoost που έχει κατασκευάσει ποτέ η Ford αποδίδει 170PS και μέγιστη ροπή 248 Nm. Το κιβώτιο Powershift διπλού συμπλέκτη με τις επτά σχέσεις εξασφαλίζει έναν ιδιαίτερα ζωηρό χαρακτήρα, αλλά και κορυφαία χρηστικότητα στην καθημερινότητα, με κατανάλωση καυσίμου 6,0-6,5 l/100 km και εκπομπές CO2 135-146 g/km (WLTP).

Με άμεση απόκριση, άφθονη ισχύ και χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων στο τιμόνι ώστε ο οδηγός να εμπλέκεται στα δρώμενα, το νέο Puma ST Powershift υιοθετεί ανάλογη εξωτερική σχεδίαση. Ξεχωρίζει τόσο για το εντυπωσιακό splitter της Ford Performance, το οποίο αυξάνει την κάθετη δύναμη στο εμπρός μέρος κατά σχεδόν 80% σε σχέση με τις υπόλοιπες εκδόσεις του νέου Ford Puma, όσο και για τη χαρακτηριστική άνω και κάτω μάσκα ST, που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες ψύξης και απόδοσης του κινητήρα.

Η προαιρετική οροφή σε Gloss Black φινίρισμα του νέου Puma ST Powershift πλαισιώνεται από τη μάσκα, τα πλευρικά διακοσμητικά, τα καλύμματα των εξωτερικών καθρεπτών και την πίσω αεροτομή οροφής, όλα σε μαύρο χρώμα, καθώς και από ζάντες αλουμινίου 19 ιντσών σε απόχρωση Magnetite Grey.

Το εσωτερικό του Puma ST Powershift εστιάζει ακόμα περισσότερο στον σπορ χαρακτήρα, συμπληρώνοντας το απέριττο, ψηφιακό περιβάλλον με σπορ καθίσματα Ford Performance και μοναδικά σήματα και διακοσμητικά ST.

«Οι πελάτες του Puma είπαν ότι τους αρέσει να οδηγούν το πιο όμορφο συμπαγές crossover που κυκλοφορεί και ότι βρίσκουν συνεχώς νέους τρόπους ώστε το MegaBox να τους επιτρέπει να χρησιμοποιούν τον χώρο αποσκευών όπως σε κανένα άλλο μικρό αυτοκίνητο. Μας είπαν επίσης ότι ένα εντυπωσιακό εσωτερικό με προηγμένη συνδεσιμότητα θα έφερνε το Puma στο επόμενο επίπεδο», δήλωσε ο Jon Williams, general manager, Ford Blue, Europe. «Και αυτό ακριβώς είναι που καταφέραμε - με πρωτοποριακό στυλ, με μια καθηλωτική ψηφιακή εμπειρία και την ίδια, απρόσκοπτα ενσωματωμένη συνδεσιμότητα SYNC 4 μεγαλύτερων μοντέλων όπως το νέο Ford Kuga. Και όλα αυτά με μια εμπλουτισμένη και απλοποιημένη γκάμα που καθιστά ευκολότερο από ποτέ για μια νέα γενιά πελατών να επιλέξουν το κατάλληλο Puma για τις ανάγκες τους».



Πηγή: skai.gr

