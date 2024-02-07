Το Kia EV9 ανακηρύχτηκε νικητής στο WWCOTY

Αυτό το επίτευγμα έρχεται μετά από την ενδελεχή αξιολόγηση 62 ανταγωνιστικών μοντέλων, όπου το Kia EV9 ξεχώρισε λόγω των εξαιρετικών επιδόσεων του σε διάφορους τομείς, όπως η ασφάλεια, η οδηγική εμπειρία, η τεχνολογία, η άνεση, η αποτελεσματικότητα, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις και η σχέση ποιότητας/τιμής. Αυτή η αναγνώριση ενισχύει περαιτέρω τη φήμη του Kia EV9 ως ένα κορυφαίο στη βιομηχανία μεγάλο ηλεκτρικό SUV.

Μια κριτική επιτροπή από 75 γυναίκες δημοσιογράφους του αυτοκινήτου από 52 χώρες σε πέντε ηπείρους συμμετείχε σε μια ολοκληρωμένη διαδικασία αξιολόγησης. Αυτό περιλάμβανε τεστ οδήγησης, λεπτομερείς αναλύσεις και αυστηρές μελέτες για την επιλογή των νικητών σε πέντε κατηγορίες: SUV, Family Car, Large Car, Exclusive Car, and 4x4 & Pick-Up.

Κατά τη διάρκεια αυτού του αρχικού γύρου, το Kia EV9 ξεχώρισε για την εξαιρετική αεροδυναμική, τα καινοτόμα σχεδιαστικά χαρακτηριστικά, την προηγμένη τεχνολογία, την ικανότητα αμφίδρομης φόρτισης και το εξαιρετικά γρήγορο σύστημα φόρτισης 800 volt. Η κριτική επιτροπή τόνισε επίσης την ελκυστική τιμή του EV9, τοποθετώντας το ανταγωνιστικά έναντι άλλων οχημάτων της ίδιας κατηγορίας.

Το EV9 συνδυάζει δύναμη SUV, στυλ ηλεκτρικού οχήματος αιχμής (EV) και προηγμένες τεχνολογίες, τοποθετώντας το στην πρώτη γραμμή της κατηγορίας SUV.

Κατασκευασμένο στην Electric Global Modular Platform (E-GMP), το EV9 εξασφαλίζει σπορ επιδόσεις και πλήρως ηλεκτρική αυτονομία άνω των 541 km (WLTP). Η εξαιρετικά γρήγορη ικανότητα φόρτισης 800 volt επιτρέπει την αναπλήρωση εμβέλειας έως και 239 km σε μόλις 15 λεπτά.

Η αναγνώριση του Kia EV9 στα Βραβεία WWCOTY 2024 καταδεικνύει την αφοσίωση της Kia στη δημιουργία οχημάτων που απευθύνονται σε ένα ευρύ φάσμα προοπτικών και προτιμήσεων προβάλλοντας την απήχηση του EV9 και στις γυναίκες σε όλο τον κόσμο.

Το EV9, μαζί με άλλους τέσσερις νικητές της κατηγορίας, προκρίθηκαν για την τελική ψηφοφορία που θα αναδείξει το γενικό νικητή του βραβείου Worldwide Car of Women's Car of the Year στις 8 Μαρτίου, Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας.



Πηγή: skai.gr

