Το Audi Q7 αναβαθμίστηκε

Για πρώτη φορά στο Q7, οι προβολείς HD Matrix LED, με λέιζερ ως πρόσθετη μεγάλη δέσμη, διαθέτουν ψηφιακά φώτα ημέρας DLR με δυνατότητα επιλογής της φωτεινής υπογραφής, ενώ τα πίσω ψηφιακά OLED φώτα προσφέρουν τέσσερα επιλέξιμα μοτίβα. Νέες ζάντες, χρώματα, διακοσμητικά ένθετα και καθίσματα με ραφές αντίθεσης προσδίδουν στο πιο ευέλικτο SUV της γκάμας Q ένα ακόμα υψηλότερο επίπεδο προσαρμοστικότητας.

Στην ελληνική αγορά διατίθεται η έκδοση 50 TDI quattro (συνδυασμένη κατανάλωση σε l/100 km: 8,4-7,8- συνδυασμένες εκπομπές CO2 σε g/km: 220-204) που αποδίδει 286 ίππους και 600 Nm ροπής. Όσο για τα 0-100 χλμ./ώρα αυτά καλύπτονται σε μόλις 6,1 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική φτάνει τα 241 χλμ./ώρα.

O κινητήρας συνεργάζεται με το οκτατάχυτο αυτόματο κιβώτιο tiptronic, τη μόνιμη τετρακίνηση quattro και το ήπιο υβριδικό σύστημα, το οποίο μπορεί να μειώσει την κατανάλωση καυσίμου έως και κατά 0,5 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα. Τα βασικά στοιχεία του mild hybrid συστήματος είναι μια μπαταρία ιόντων λιθίου και μια μίζα ιμάντα/ γεννήτριας (BAS). Σε ταχύτητες μεταξύ 55 και 160 χλμ./ώρα και όταν ο οδηγός παίρνει το πόδι του από το γκάζι, το Q7 μπορεί να κινείται με προσωρινά απενεργοποιημένο τον κινητήρα για έως και 40 δευτερόλεπτα.

Το λανσάρισμα στην αγορά του Audi Q7 - με την αναβαθμισμένη σχεδίαση, την πρωτοποριακή τεχνολογία φωτισμού και την ευρύτερη γκάμα εξοπλισμού - ξεκινά το πρώτο τρίμηνο του 2024. Στην Ελληνική αγορά το λανσάρισμα έχει προγραμματιστεί για την άνοιξη του 2024.



