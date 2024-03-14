Audi A3 allstreet: Η off-road έκδοση

Με τη χαρακτηριστική off-road εμφάνισή του, με τρία εκατοστά μεγαλύτερη απόσταση από το έδαφος και την υπερυψωμένη θέση των καθισμάτων, το νέο μοντέλο της Audi προσφέρει μία ασυναγώνιστη επιλογή με υψηλά επίπεδα λειτουργικότητας και δυνατοτήτων.



Κάτι που επιτεύχθηκε με επιτυχία χάρη και σε στοχευμένες σχεδιαστικές αναβαθμίσεις, όπως η κάθετη μάσκα Singleframe σε μαύρο ματ χρώμα. Συγκεκριμένα, η μεγάλη οκταγωνική μάσκα με την κυψελοειδή δομή της βρίσκεται ψηλά ευθυγραμμίζοντας σχεδιαστικά το crossover ακόμη πιο πολύ με τα μοντέλα Q της Audi. Αποκλειστικά για το allstreet, υπάρχουν τρεις «ραβδώσεις» εμπρός και πίσω που ενισχύουν τον εκτός δρόμου χαρακτήρα. Μπροστά, οι ραβδώσεις ενσωματώνονται στο χαρακτηριστικό άκρο του διακριτικού σπόιλερ και πίσω στο διαχύτη που αποτελεί μέρος του πίσω προφυλακτήρα.



Τα σκουρόχρωμα πλευρικά μαρσπιέ και τα διακοσμητικά στο κάτω μέρος των θυρών ενισχύουν την ισχυρή allstreet εμφάνιση του αυτοκινήτου και τονίζουν περαιτέρω την αυξημένη απόσταση από το έδαφος. Η ειδική ρύθμιση των ελατηρίων/ αμορτισέρ προσφέρει μια εξαιρετική ισορροπία ανάμεσα στο υψηλό επίπεδο άνεσης και τη σπορ, ακριβή οδηγική εμπειρία. Σε συνδυασμό με τη μεγαλύτερη διάμετρο των τροχών, το αποτέλεσμα είναι το A3 allstreet να έχει μία συνολικά μεγαλύτερη απόσταση από το έδαφος κατά 30 χιλιοστά. Τα τονισμένα προστατευτικά στα φτερά υπογραμμίζουν τους στάνταρ τροχούς των 17 ιντσών, ενώ προαιρετικά διατίθενται τροχοί 18 και 19 ιντσών.



Χάρη στην ελαφρώς υπερυψωμένη θέση των καθισμάτων, το A3 allstreet προσφέρει αυξημένη άνεση κατά την επιβίβαση και την αποβίβαση, καθώς και καλύτερη ορατότητα. Ο χώρος αποσκευών έχει χωρητικότητα 380 λίτρων, που φτάνει έως και τα 1.200 λίτρα με αναδιπλωμένα τα πίσω καθίσματα. Στάνταρ είναι και οι ράγες οροφής. Στα προαιρετικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνονται η ηλεκτρική πίσω πόρτα, ο αφαιρούμενος κοτσαδόρος και το πακέτο εξοπλισμού για την αποθήκευση αντικειμένων.. Το τελευταίο επιτρέπει στον χρήστη να αποθηκεύει μικρά αντικείμενα σε δίχτυα προσαρτημένα στο πίσω μέρος των μπροστινών καθισμάτων ή στη θέση από την πλευρά του οδηγού. Ένα δίχτυ στο πορτμπαγκάζ εμποδίζει τη μετατόπιση μεγαλύτερων αποσκευών εν κινήσει.



Το A3 allstreet αρχικά θα διατίθεται στην έκδοση 35 TFSI, με βενζινοκινητήρα 1,5 λίτρων, που αποδίδει 110 kW (150 ίππους) και συνδυάζεται με επτατάχυτο S tronic και ήπια υβριδική τεχνολογία. Προς το τέλος της χρονιάς θα ακολουθήσουν δύο ακόμα εκδόσεις. Η πρώτη, με σύστημα μετάδοσης plug-in hybrid και συνδυαστική ισχύ 204 ίππων και η δεύτερη με κινητήρα δίλιτρο, TFSI, απόδοσης 204 ίππων και τετρακίνηση.



Το A3 allstreet κατασκευάζεται στο εργοστάσιο της Audi στο Ingolstadt και θα είναι διαθέσιμο στην ελληνική αγορά από τον ερχόμενο Μάϊο με τιμές πώλησης που θα ανακοινωθούν πολύ σύντομα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.