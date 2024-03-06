Audi Q3 και Q3 Sportback: Ανανεωμένο και πιο πλούσιο

Στην τρέχουσα γενιά του, με την προσθήκη της έκδοσης Q3 Sportback και την ενσωμάτωση ψηφιακών τεχνολογιών και συστημάτων plug-in υβριδικής κίνησης, παρουσιάζεται ακόμα πιο πλήρες.



Με δυναμικό χαρακτήρα και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στοιχεία (όπως η μάσκα Singleframe ή οι προβολείς LED Matrix με έξυπνη προσαρμογή της φωτεινής δέσμης) και σαλόνι που ξεχωρίζει, τα Audi Q3 και Q3 Sportback αποτελούν τον συνδυασμό της πολυτελούς κομψότητας και της all-round πρακτικότητας.



Χάρη στην εκτεταμένη γκάμα κινητήριων μονάδων TFSI βενζίνης και TDI diesel, μεταξύ των οποίων και η εξαιρετική plug-in υβριδική έκδοση με απόδοση 245 ίππων και ηλεκτρική αυτονομία 51 χιλιομέτρων, τα Audi Q3 και Q3 Sportback προσφέρουν ένα μεγάλο εύρος επιλογών σε εκδόσεις εξοπλισμού και δυνατότητες εξατομίκευσης μέσω του προγράμματος Audi Exclusive.



Αυτό που πάντα ξεχώριζε τα Audi Q3 και Q3 Sportback ήταν το πλούσιο πακέτο βασικού εξοπλισμού που συνόδευε όλες τις εκδόσεις του αυτοκινήτου. Τώρα όμως υπάρχουν διαθέσιμες στην ελληνική αγορά νέες εκδόσεις που αναβαθμίζουν σημαντικά τον στάνταρ εξοπλισμό, καθιστώντας το πολυτελές SUV της Audi ακόμα πιο ανταγωνιστικό ως την κορυφαία πρόταση της κατηγορίας του.



Το Audi Q3 ξεκινά από τις 35.980 €, το Q3 Sportback από 42.980 €, ενώ η τιμή της έκδοσης Q3 Business Pro 45 TFSI e S tronic διαμορφώνεται στις 52.580 €, με μηδενικό φόρο για τους εταιρικούς χρήστες (τιμή προ φόρων κάτω από 40.000 €).

