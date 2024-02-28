Ford Ranger: Ένα pick-up για κάθε σας ανάγκη, με πλούσιο εξοπλισμό, ασφάλεια 5 αστέρων και ευρεία γκάμα εκδόσεων σε αμαξώματα και κινητήρες

Το Ford Ranger νέας γενιάς είναι το pick-up με την πληρέστερη γκάμα εκδόσεων στην ελληνική αγορά, τόσο σε σχέση με τους τύπους αμαξώματος με τους οποίους διατίθεται, όσο και με τους προηγμένους σε απόδοση κινητήρες ντίζελ και βενζίνης που έχουν αναλάβει να το κινούν. Με πιο απλά λόγια, για κάθε οικογενειακή ή επαγγελματική ανάγκη, υπάρχει πάντοτε διαθέσιμο το κατάλληλο Ranger!

Επιπρόσθετα, ο πρωταθλητής βαρέων βαρών της Ford στην κατηγορία των pick-up οχημάτων, ο οποίος πριν λίγους μήνες απέσπασε το βραβείο «International Pick-Up 2024», είναι διαθέσιμος στη χώρα μας σε ένα πλήθος εξοπλιστικών εκδόσεων (XL, XLT, Limited, Wildtrak, Wildtrak X, Platinum και Raptor), όλες με πλούσιο στάνταρ εξοπλισμό, ώστε όλοι οι πελάτες να μπορούν να επιλέξουν εύκολα το Ranger που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες τους. Τόσο στη δουλειά όσο και για αναψυχή.

Ένας τύπος αμαξώματος για κάθε απαίτηση

Βασισμένη τόσο στην πολυετή της τεχνογνωσία στα pick-up οχήματα, όσο και στη βαθιά γνώση της όσον αφορά τις ανάγκες των κατόχων των αυτοκινήτων της συγκεκριμένης κατηγορίας, η Ford προσφέρει σήμερα το νέο Ranger σε τρεις διαφορετικούς τύπους αμαξώματος.

Πιο συγκεκριμένα, η έκδοση Regular Cab του νέου Ranger απευθύνεται στους επαγγελματίες οδηγούς που απαιτούν για την εργασία τους τον μέγιστο δυνατό χώρο φόρτωσης στο πίσω μέρος, ο οποίος έχει μήκος 2.332 mm (στο δάπεδο, χωρίς επένδυση).

Για εκείνους που οι απαιτήσεις μεταφοράς επιβατών διαδραματίζουν εξίσου σημαντικό ρόλο, η Ford διαθέτει το νέο Ranger στην έκδοση Rap Cab, με επιμηκυμένο μήκος καμπίνας, επίσης σε 2θυρο αμάξωμα και μήκος χώρου φόρτωσης που διαμορφώνεται στα 1.862 mm.

H τρίτη στη σειρά επιλογή αμαξώματος στη γκάμα του κορυφαίου pick-up μοντέλου, με τέσσερις πόρτες και ακόμα πιο ευρύχωρη καμπίνα, είναι η Double Cab, η οποία εξασφαλίζει έναν χώρο φόρτωσης μήκους 1.564 mm και ακόμα μεγαλύτερες δυνατότητες μεταφοράς επιβατών, οι οποίοι απολαμβάνουν μοναδικές ανέσεις που συναντά κανείς σήμερα σε επιβατικά αυτοκίνητα.

Συστήματα ασφάλειας και υποβοήθησης οδήγησης που κάνουν τη διαφορά

Το νέο Ford Ranger είναι εφοδιασμένο με ένα πλήθος από έξυπνα και προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού, τα οποία συμβάλλουν καθοριστικά ώστε η νεότερη γενιά του κορυφαίου pick-up μοντέλου της ευρωπαϊκής αγοράς να αποσπάσει επάξια από τον Euro NCAP την ανώτερη βαθμολογία των 5 αστέρων στον τομέα της ασφάλειας και της προστασίας των επιβατών. Ένα από τα συστήματα αυτά είναι και το Intelligent Adaptive Cruise Control με Stop & Go, το οποίο επιτρέπει στον οδηγό του αυτοκινήτου να διατηρεί μια προκαθορισμένη ταχύτητα και απόσταση από το προπορευόμενο όχημα. Στην περίπτωση μάλιστα κατά την οποία η ροή της κίνησης επιβραδύνει, τότε το όχημα θα μειώσει αυτόματα την ταχύτητά του και εν τέλει θα ακινητοποιηθεί, ενώ θα επιστρέψει στην καθορισμένη ταχύτητα μόλις η ροή της κυκλοφορίας αποκατασταθεί. Επιπλέον, το σύστημα Lane Centering βοηθά τον οδηγό να διατηρεί το νέο Ranger στο κέντρο της λωρίδας, με το Traffic Sign Recognition να προσαρμόζεται αυτόματα στο αναγραφόμενο όριο ταχύτητας.

Με το σύστημα Pre-Collision Assist με Autonomous Emergency Braking, το νέο Ford Ranger είναι σε θέση να ειδοποιήσει τον οδηγό του για πιθανή σύγκρουση με όχημα, ποδηλάτη ή πεζό που βρίσκεται μπροστά, και τώρα, ενώ το όχημα στρίβει σε διασταυρώσεις. Εάν ο οδηγός δεν προβεί στις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες, τότε το σύστημα θα ενεργοποιήσει αυτόματα για λόγους ασφαλείας τα φρένα του οχήματος.

Ένα ακόμα καινοτόμο σύστημα του νέου Ford Ranger είναι το Blind Spot Monitoring με Cross Traffic Alert, το οποίο βοηθά τον οδηγό να αλλάζει με ασφάλεια λωρίδα κυκλοφορίας και να δέχεται ειδοποιήσεις όταν ένα όχημα εισέρχεται στη ζώνη τυφλού σημείου. Από τη μεριά του, το Cross-Traffic Alert προειδοποιεί για κίνηση που πλησιάζει από τα πλάγια όταν το όχημα κινείται με όπισθεν.

Με προηγμένη γκάμα κινητήρων

Εκτός από τους τρεις διαφορετικούς τύπους αμαξώματος και την πλούσια παλέτα εξοπλιστικών εκδόσεων, το Ford Ranger έρχεται να εκπληρώσει ιδανικά τις προσδοκίες των επαγγελματιών και με την προηγμένη και πλούσια σε εκδόσεις γκάμα κινητήριων συνόλων.

Την αφετηρία της ορίζει ο καταξιωμένος κινητήρας ντίζελ 2.0L EcoBlue, ο οποίος αποδίδει ισχύ 170 ίππων και ροπή 405 Nm. Αυτός ο κινητήρας με τον μονό υπερσυμπιεστή είναι διάσημος για τον «εργατικό» του χαρακτήρα, ο οποίος τον καθιστά ιδανικό για τη μεταφορά και ρυμούλκηση φορτίων, χωρίς ταυτόχρονα να στερείται χαρακτηριστικών όπως οι εξαιρετικές επιδόσεις και η μειωμένη κατανάλωση καυσίμου.

Ένα σκαλί ψηλότερα, οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν τον προηγμένο bi-turbo κινητήρα ντίζελ 2.0L EcoBlue. Με ισχύ που ανέρχεται στους 205 ίππους και ροπή 500 Nm, το 4κύλινδρο αυτό διαμάντι της Ford εξασφαλίζει ευκολία στην καθημερινότητα και την εργασία, αλλά και σπορ απόδοση όταν οι περιστάσεις το επιβάλλουν.

Έχοντας ως πρωταρχικό στόχο να εξασφαλίσει τις καλύτερες στην κατηγορία ικανότητες έλξης και μεταφοράς φορτίου, σε συνδυασμό με ασυμβίβαστες επιδόσεις εντός και εκτός ασφάλτου, η κορυφαία επιλογή στη γκάμα των διαθέσιμων πετρελαιοκινητήρων του νέου Ford Ranger είναι ο ολοκαίνουργιος 3.0L EcoBlue V6, ο οποίος αποδίδει μέγιστη ισχύ 240 ίππων και ροπή 600 Nm.

Για το νέο Ranger Raptor, το κορυφαίο μοντέλο της οικογένειας Ranger, η Ford έχει εξελίξει τον κινητήρα ντίζελ 2.0L EcoBlue, ο οποίος αποδίδει μέγιστη ισχύ 210 PS. Ταυτόχρονα με αυτή, διαθέσιμη είναι και η έκδοση του μοντέλου με τον πανίσχυρο βενζινοκινητήρα 3.0L EcoBoost V6 292 PS, τον οποίο υπογράφει σε επίπεδο τεχνολογίας και απόδοσης η Ford Performance.

Με κορυφαία συστήματα μετάδοσης κίνησης

Ο κινητήρας 2.0L EcoBlue 170 PS του νέου Ranger είναι διαθέσιμος σε συνδυασμό με μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων 6 σχέσεων, ενώ ο bi-turbo 2.0L EcoBlue, ο 3.0L EcoBlue V6, αλλά και ο νέος επίσης 3.0L EcoBoost V6 κατ’ αποκλειστικότητα με το προηγμένο 10-τάχυτο αυτόματο κιβώτιο της Ford.

Στις εκδόσεις του νέου Ranger με τον κινητήρα 2.0L EcoBlue 170 PS, η Ford χρησιμοποιεί ένα ηλεκτρονικό σύστημα τετρακίνησης, με το οποίο ο οδηγός μπορεί να επιλέξει κίνηση στους δύο ή και στους τέσσερεις μέσω ενός πρακτικού στη χρήση περιστροφικού επιλογέα που βρίσκεται εγκατεστημένος στην κεντρική κονσόλα του οχήματος. Στην προκαθορισμένη (default) θέση η κίνηση μεταδίδεται στους πίσω τροχούς (RWD).

Όλες οι υπόλοιπες εκδόσεις κινητήρων του νέου Ranger εξοπλίζονται με ένα έξυπνο σύστημα τετρακίνησης, ώστε να αποδίδουν αστραπιαία την απαιτούμενη δύναμη έλξης ακόμα και στις πιο ακραίες εδαφικές συνθήκες. Το συγκεκριμένο σύστημα μετάδοσης κίνησης χρησιμοποιεί ένα ηλεκτρομηχανικό κιβώτιο μεταφοράς 2 ταχυτήτων με ηλεκτρονικά ελεγχόμενη on-demand ροπή, που παρακολουθεί τη συμπεριφορά του οχήματος προκειμένου να παρέχει αυξημένο επίπεδο απόδοσης. Το σύστημα προσφέρει στον οδηγό τις επιλογές 2H, 4A, 4H και 4L.

Με ανέσεις λιμουζίνας και συνδεσιμότητα νέας γενιάς

Όποια έκδοση του νέου Ranger και αν διαλέξει ο πελάτης, η ποιότητα κατασκευής, η ευρυχωρία και κορυφαία συνδεσιμότητα είναι εξασφαλισμένες. Στην καρδιά της εμπειρίας μετακίνησης στο νέο pick-up μοντέλο της Ford βρίσκεται η οθόνη αφής στην κεντρική κονσόλα των 10,1 ή 12 ιντσών, η οποία ολοκληρώνει τον πλήρως ψηφιακό πίνακα οργάνων περιλαμβάνοντας μεταξύ άλλων το τελευταίο σύστημα SYNC 4 της Ford.

Το νέο Ford Ranger προσφέρεται επίσης με ενσωματωμένο μόντεμ FordPass Connect. Αυτό επιτρέπει συνδεσιμότητα εν κινήσει όταν συνδέεται με το FordPass App, το οποίο αναβαθμίζει την εμπειρία ιδιοκτησίας με χαρακτηριστικά όπως Remote Start, Vehicle Status και λειτουργίες κλειδώματος /ξεκλειδώματος μέσω κινητού τηλεφώνου.



